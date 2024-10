Trois ans après son lancement, Esker et VILT dressent un bilan solide et renforcent leur partenariat !

Lyon, le 8 octobre 2024 — Esker, leader dans l’automatisation des processus pilotés par l'IA, pour la Finance, les Achats et le Service Client, annonce aujourd'hui l'extension de son partenariat de revendeur/intégrateur avec VILT, une société spécialisée dans la transformation numérique des entreprises. Cette alliance stratégique combine l'expertise de VILT (anciennement Tessi C&I) et près de quarante ans d'innovation d'Esker pour offrir aux acteurs du marché suisse francophone des solutions performantes de gestion des processus Source-to-Pay (S2P)* et Order-to-Cash (O2C)**.

Après près de trois ans de collaboration fructueuse, VILT renforce son partenariat avec Esker en investissant dans un portefeuille élargi de solutions, incluant la gestion des achats et des contrats. Cette expansion permettra à VILT de conquérir de nouveaux segments de marché, de diversifier son offre, d'améliorer son efficacité opérationnelle et la satisfaction client. Cette nouvelle étape reflète l'ambition d'Esker et de VILT : fournir des solutions interopérables de haute qualité pour optimiser la gestion complète des processus S2P et O2C.

Ce partenariat a porté ses fruits en Suisse, particulièrement en Suisse romande, avec la signature de contrats importants avec des Leaders mondiaux dans les secteurs de la banque privée, de la santé, des hôpitaux et de la recherche. Ces succès reposent sur l'expertise avancée des équipes d'Esker, dont la flexibilité et l'alignement avec l'approche client de VILT ont fait la différence. Les solutions d'intelligence artificielle ont permis de fluidifier les opérations de reporting ainsi que la reconnaissance des factures et des données.

Esker a su démontrer sa capacité à répondre efficacement aux normes suisses, très exigeantes en matière de cloud et de sécurité, et en particulier dans les secteurs de la banque et de la santé. En offrant des solutions fiables et sécurisées, les solutions Esker assurent l'intégrité des données tout en répondant pleinement aux exigences spécifiques de chaque projet. Dans ce contexte favorable, VILT prévoit d'explorer de nouveaux territoires dans les mois à venir.

"Nous sommes ravis de renforcer notre partenariat avec VILT, un acteur reconnu avec lequel nous partageons de nombreuses valeurs et intérêts communs. Cette collaboration porteuse montre l'importance de s'appuyer sur un large écosystème pour favoriser une croissance durable. Ensemble, nous avons pour ambition de transformer les processus métier et d'apporter une valeur ajoutée significative à nos clients, en leur proposant des outils qui renforcent leur efficacité et leur compétitivité."

Thomas Honegger, Directeur des Opérations France | Benelux | Suisse chez Esker.

"Esker est pour nous un leader du marché et un partenaire de confiance incontournable. En plus d’offrir une des solutions logicielles les plus complètes et performantes du marché, nous avons apprécié leur agilité, la qualité de nos interactions et notre collaboration étroite. Renforcer notre relation avec Esker s'inscrit parfaitement dans notre engagement à soutenir les directions financières dans leurs défis de gestion et de rétention des talents, tout en leur permettant d'améliorer leur efficacité et leur performance."

Arnaud Bodet, Sales and Marketing manager chez VILT.

*Source-to-Pay (S2P) : le S2P englobe l'ensemble des étapes depuis l'approvisionnement jusqu'au paiement des fournisseurs.

**Order-to-Cash (O2C) : Ensemble des processus depuis la prise de commande jusqu'à la réception du paiement.

À propos de Vilt

VILT est un leader mondial dans la création d'expériences exceptionnelles pour les clients et les employés. Spécialisés dans l'optimisation de l'expérience client et de l'efficacité opérationnelle à travers les entreprises du monde entier, nous nous associons à des partenaires technologiques de premier plan, vous permettant d'utiliser des logiciels boostés à l'IA. Cela nous permet d'offrir des interactions personnalisées et fluides, garantissant à la fois la satisfaction des clients et le bien-être des employés. En combinant l'expertise humaine avec les capacités de l'IA, nous forgeons des relations pérennes et avons un impact durable dans le monde de la Totale Expérience

À propos d’Esker

Leader mondial des solutions d’automatisation des cycles de gestion Source-to-Pay et Order-to-Cash, Esker valorise les départements financiers, achats et services clients des entreprises en renforçant la coopération interentreprises. La plateforme cloud Esker permet d’animer un écosystème vertueux avec ses clients et fournisseurs.

Intégrant des technologies d’Intelligence Artificielle (IA), les solutions d’Esker permettent aux entreprises de gagner en productivité, d’améliorer la visibilité sur leurs activités, tout en renforçant la collaboration avec leurs clients, leurs fournisseurs et leurs collaborateurs.

ETI française dont le siège social se situe à Lyon, Esker est présente en Europe, en Amérique du Nord, en Asie/Pacifique et en Amérique du Sud. Cotée sur Euronext Growth à Paris (Code ISIN FR0000035818), l’entreprise a réalisé 178,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en 2023 dont plus des 2/3 à l’international.

