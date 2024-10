Genetec conserve sa position de leader mondial des logiciels de gestion vidéo, selon les analystes

Une innovation continue, une architecture ouverte et des solutions cloud hybrides viennent étayer la position durable de Genetec en tant leader mondial sur le marché

MONTRÉAL, 08 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Genetec Inc. (“Genetec”), leader des solutions de sécurité unifiée, de sécurité publique, d’opérations et de business intelligence, annonce aujourd’hui avoir une fois de plus été reconnue comme le leader mondial des logiciels de gestion vidéo (VMS) par deux des principaux cabinets d’analystes du secteur, Omdia et Novaira Insights.



Selon le rapport 2024 « Video Surveillance & Analytics Database Report » d'Omdia, Genetec conserve sa première place mondiale sur le marché des VMS et s’est également classée au premier rang mondial sur le marché combiné des logiciels de gestion vidéo (VMS) et de la vidéosurveillance en tant que service (VSaaS).

Sur le continent américain, Genetec conserve sa position de leader du marché, une première place que la société occupe depuis 13 ans. Le rapport d’Omdia souligne également la solide performance de la société dans la région EMEA, où elle se classe deuxième, et dans la région Asie-Pacifique (hors Chine), où elle croît trois fois plus vite que le marché, ce qui lui permet de décrocher la troisième place.

Le rapport de Novaira Insights confirme également la position de Genetec en tant que leader mondial des logiciels de vidéosurveillance et contrats de service, atteignant la première place sur le continent américain, la deuxième place en Asie-Pacifique (hors Chine) et la troisième place dans la région EMEA.

Sur le marché mondial (hors Chine) des VSaaS, le rapport d’Omdia place Genetec parmi les 10 premiers leaders mondiaux et, sur le continent américain, Genetec se classe parmi les trois premières sociétés ayant gagné le plus de parts de marché. Cette performance souligne le rôle de pionnier de la société en matière d’innovation SaaS et la forte dynamique de Security Center SaaS, une solution cloud hybride conçue pour répondre à la demande croissante de déploiements flexibles dans le cloud.

« Plus de 50 % des utilisateurs finaux vont encore conserver au moins une partie de leur infrastructure de sécurité sur site », déclare Oliver Philippou, directeur de recherche, technologies de sécurité physique, Omdia. « Une approche cloud hybride peut permettre aux clients de passer progressivement à une architecture cloud, bénéficiant de l’efficacité du cloud tout en conservant un stockage sur site pour des raisons juridiques, de conformité ou des besoins métier. Cette flexibilité permet de réaliser des économies et de s’assurer que les clients ne sont pas contraints d’adopter une solution standardisée. »

« L’approche hybride n’est pas un tremplin vers le cloud, mais la base d’un déploiement de sécurité physique tirant parti de la technologie cloud », ajoute Christian Morin, vice-président de l’ingénierie des produits chez Genetec Inc. « Les clients ont besoin d’une solution flexible qui respecte les exigences propres à leur entreprise et qui tient compte du fait que toutes ne choisiront pas ou n’auront pas besoin de passer entièrement au cloud. »

À propos de Genetec

Genetec Inc. est une entreprise technologique internationale qui transforme le secteur de la sécurité physique depuis plus de 25 ans. Sa large gamme de solutions permet aux entreprises, aux gouvernements et aux communautés du monde entier de sécuriser les personnes et les biens, d’améliorer l’efficacité opérationnelle, tout en garantissant le respect de la vie privée.

Les solutions de Genetec sont basées sur une architecture ouverte, et placent la cybersécurité au cœur de leur développement. Elles peuvent être déployées sur site, dans le cloud ou le cloud hybride. Les produits phares de la société, Genetec Security Center et Genetec Security Center SaaS, unifient les principales fonctions de la sécurité physique, telles que le contrôle d'accès, la vidéosurveillance, la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (RAPI), la détection des intrusions, les communications et l’analyse.

Genetec, dont le siège social est situé à Montréal, au Canada, commercialise ses solutions au travers d’un vaste réseau de partenaires distributeurs et de consultants certifiés dans plus de 159 pays.

© Genetec Inc., 2024. GenetecMC et le logo Genetec sont des marques commerciales de Genetec Inc., qui peuvent être déposées ou en attente de dépôt dans plusieurs juridictions. Les autres marques commerciales citées dans ce document appartiennent à leurs fabricants ou éditeurs respectifs.

