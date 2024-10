Snom enrichit sa gamme de téléphones de bureau D8xx avec trois nouveaux produits

Les deux nouveaux terminaux IP D812 et D815W et le module d'extension D8C complètent parfaitement la série D8xx et offrent tout ce dont ont besoin les utilisatreurs pour une communication de bureau moderne à des prix très attractifs.

Snom, la marque premium pour la communication sur IP, annonce la disponibilité immédiate de deux nouveaux appareils sans fil IP et d'un module d'extension pour la série D8xx.

Avec le modèle D812, le fabricant berlinois propose l'outil parfait pour le quotidien professionnel : grâce à sa technologie moderne, à son excellente qualité vocale et à son design élégant, c'est l'appareil idéal pour accéder au monde de la téléphonie IP professionnelle. Doté de 4 touches contextuelles et de 8 touches librement programmables, ainsi que de la touche de navigation à 5 directions caractéristique de Snom, le nouveau modèle de la série D8xx peut être intuitivement adapté aux besoins de l'utilisateur, par exemple pour la configuration de groupes d'appels, la sélection rapide et d'autres fonctions similaires.

Le nouveau Snom D815W est le plus grand modèle de la série D8xx et constitue une excellente option pour une utilisation quotidienne au bureau. Comme le D812, le D815W est également équipé d'un boîtier antibactérien et d'un écran couleur TFT de 5 pouces et prend en charge jusqu'à 12 identités SIP. Deux ports Gigabit et deux ports USB 2.0 garantissent une excellente connectivité. Avec WLAN intégré et un total de 10 touches pour un maximum de quarante fonctions différentes, le D815W combine son design élégant avec une polyvalence et des performances uniques dans sa gamme de prix.

Bien sûr, les deux terminaux peuvent être configurés à distance via l'auto-approvisionnement ou SRAPS et offrent les normes de sécurité élevées qui ont toujours caractérisé Snom. La qualité audio HD est également conforme aux attentes élevées des utilisateurs des téléphones Snom.

« Avec les nouveaux modèles D812 et D815W, nous élargissons la série D8xx avec des options intéressantes dans le segment des prix moyens : elles offrent en effet des performances suffisantes pour répondre pleinement aux besoins quotidiens dans la plupart des environnements de travail et constituent en même temps une solution économique pour les entreprises qui apprécient la fonctionnalité, le design et la qualité », explique Noémia DOMINGUES, Channel Manager chez Snom France.

La famille Snom D8xx dispose désormais d'un élégant module d'extension, le D8C. Il est équipé d'un grand écran couleur haute résolution avec une interface utilisateur très claire. Jusqu'à trois modules Snom D8C peuvent être connectés au port USB de chaque téléphone fixe de la série D8xx via Plug & Play, afin d'obtenir non seulement un aperçu complet des activités d'appel, mais également d'étendre l'appareil avec une variété d'options d'application.

« Le D8C est particulièrement attendu par beaucoup de nos clients », commente Noémia DOMINGUES, Channel Manager chez Snom France, « également parce que la série D8xx jouit d'une grande popularité. Je suis également très heureuse que ces trois nouveaux lancements ne soient que le début d'autres appareils que nous développons pour cette série ».

