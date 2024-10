Les LNC élargissent l’ICRN, leur programme couronné de succès, pour inclure les technologies de fusion dans l’appel d’offres annuel

Les laboratoires nucléaires nationaux du Canada soutiennent les fournisseurs par l’intermédiaire d’un écart d’innovation, et fait progresser la prochaine génération de technologie d’énergie propre

CHALK RIVER, Ontario, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Laboratoires Nucléaires Canadiens (LNC), l’organisme de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, sont fiers d’annoncer qu’ils ont émis un nouvel appel de propositions pour la prochaine ronde de leur programme de recherche collaborative couronné de succès, l’Initiative canadienne de recherche nucléaire (ICRN). Le président et chef de la direction des LNC, Jack Craig, a annoncé le nouvel appel lors de son discours d’ouverture lors de la conférence annuelle sur les réacteurs IVe génération et les petits réacteurs (G4SR-5) plus tôt cette semaine à l’hôtel Westin Ottawa, dans la capitale nationale.



L’ICRN permet aux participants d’optimiser les ressources, de partager leurs connaissances techniques et d’avoir accès à l’expertise des LNC et aux capacités uniques des Laboratoires de Chalk River, propriété d’Énergie atomique du Canada (EACL), ce qui aide à combler l’écart d’innovation et permet la préparation technologique pour une nouvelle génération de conception de petits réacteurs modulaires (PRM) et de réacteurs avancés (AR) au Canada. Cette année, l’élargissement de l’ICRN comprend d’autres formes d’énergie propre, y compris un plus grand accent sur la recherche et le développement liés à la fusion, qui a été un objectif croissant des LNC au cours des dernières années, culminant par sa Journée de la fusion nucléaire 2024 .

« L’ICRN continue d’être l’un des programmes les plus réussis des LNC, aidant à accélérer les progrès indispensables pour mettre sur le marché une nouvelle génération de réacteurs novateurs, tout en aidant les LNC à accroître ses capacités internes », a commenté Craig. « Avec le succès récent de notre conférence de la Journée de la fusion nucléaire 2024 et la publication de notre rapport L’énergie de fusion pour le Canada, nous avons également l’intention de tirer parti de nos ressources pour faire de l’énergie de fusion une réalité ici au Canada. Il est tout à fait logique d’étendre l’ICRN pour inclure la recherche liée à la fusion, afin que nous puissions mettre nos installations et notre expertise à la disposition de cette communauté et travailler ensemble pour débloquer ce qui pourrait être une technologie d’énergie propre transformatrice au Canada. »

Cette année, les LNC accepteront des propositions de projet qui visent des domaines comme les combustibles nucléaires avancés, les matériaux et la chimie avancés, la sécurité des réacteurs et l’application de capacités nucléaires aux technologies émergentes, en plus de la recherche et du développement liés à la fusion. Comme pour les rondes antérieures, une fois qu’un examen technique de chaque proposition a eu lieu, les LNC collaboreront avec le promoteur pour développer un plan définissant le champ d’application, le budget et les produits livrables du projet. Les LNC feront une dernière évaluation des plans de projet proposés avant la sélection et l’approbation finales des demandeurs. La date limite pour cette ronde est le 20 décembre 2024 et les projets seront sélectionnés au printemps 2025.

Amy Gottschling, vice-présidente de la surveillance scientifique, technologique et commerciale d’EACL, a fait remarquer que « L’ICRN est un excellent exemple de la façon dont EACL veille à ce que les capacités extraordinaires des laboratoires de Chalk River et l’expertise formidable au sein des LNC soient partagées dans l’ensemble de l’écosystème nucléaire canadien. Nous mettons l’accent sur la facilitation et la prestation de services d’innovation, et sur le fait de faire des liens entre les actifs fédéraux et les grandes idées pour la prochaine génération de technologies. Et l’expansion du ICRN dans la recherche sur la fusion cette année démontre vraiment la diversité de notre portefeuille scientifique. Nous avons une perspective très large de la façon dont la science et la technologie nucléaires peuvent favoriser le succès environnemental, social et économique du Canada. » EACL est propriétaire des sites des Laboratoires de Chalk River et supervise les travaux des LNC.

Lancé en 2019, le programme d’ICRN entame maintenant sa cinquième année en tant que l’un des programmes phares des LNC dans son programme de technologies nucléaires nouvelles et émergentes (N2ET), qui est conçu pour aider à accélérer la recherche et les technologies prometteuses vers la commercialisation et le déploiement. Comme son nom l’indique, le programme N2ET crée des occasions pour les entreprises novatrices d’accéder aux ressources des LNC, y compris à des fonds potentiels, conçues pour aider les idées novatrices à passer du stade de la technologie à celui de la commercialisation. L’un des principaux avantages de la création du programme N2ET est la possibilité pour les LNC d’aider les technologies ou les entreprises prometteuses qui s’inscrivent dans le cadre de leur mandat.

Pour atteindre cet objectif, le programme ICRN aide à accélérer le déploiement d’innovations, y compris les conceptions de PRM et de RA, les réacteurs raccordés au réseau nouvelle génération et les technologies de fusion, en mettant en relation les fournisseurs de réacteurs et les installations et l’expertise des laboratoires nucléaires nationaux du Canada. Parmi les nombreux avantages de ce programme : les participants peuvent optimiser leurs ressources, partager des connaissances techniques et avoir accès aux experts des LNC pour aider à faire progresser la commercialisation de nouvelles technologies nucléaires et liées à la fusion. Les progrès récents réalisés dans le cadre du programme comprennent un projet avec Westinghouse Electric Company pour explorer le potentiel de surveillance à distance et d’exploitation de sa conception de microréacteur eVinci™ , un projet avec Kairos Power pour évaluer les options de gestion du tritium pour sa technologie de réacteur KP-FHR, et un projet avec Ultra Safe Nuclear pour produire des compacts Fully Ceramic Microencapsulated (FCM®) au Canada.

« Alors que notre programme ICRN continue de croître, il est important non seulement de répondre aux besoins en constante évolution de la communauté de développement des réacteurs, mais aussi de s’assurer qu’il est harmonisé à l’orientation de la recherche sur l’énergie propre au niveau national », a déclaré le Dr Stephen Bushby, vice-président des sciences et de la technologie aux LNC. « Les LNC continueront donc de soutenir le développement de PRM et d’autres solutions de RA, mais nous voyons également une occasion d’aider les développeurs de fusion à affiner leurs technologies. Jusqu’à présent, cette stratégie a réussi à élargir le programme, et nous nous attendons à ce que l’intérêt pour l’ICRN continue pour ce plus récent appel. »

Pour en savoir plus sur l’Initiative canadienne de recherche nucléaire, y compris les détails pour faire une demande, veuillez visiter www.cnl.ca/cnri.

À propos des LNC

En tant que laboratoire de science et de technologie nucléaires le plus important du Canada, et travaillant sous la direction d’Énergie atomique du Canada limitée (EACL), les LNC sont un chef de file mondial en développement de produits et de services innovants de science et de technologie nucléaires. Conformément à une stratégie d’entreprise ambitieuse du nom de Vision 2030, les LNC mettent en œuvre trois priorités stratégiques d’importance nationale – restaurer et protéger l’environnement, faire progresser les technologies d’énergie propre et contribuer à la santé des Canadiens.

En tirant parti des actifs détenus par EACL, les LNC servent aussi de liaison entre le gouvernement, l’industrie nucléaire, le secteur privé dans son ensemble et la communauté universitaire. Les LNC collaborent avec ces secteurs pour faire progresser les produits et services innovants canadiens vers leur utilisation pratique : énergie carboneutre, traitements contre le cancer et autres thérapies, technologies de non-prolifération et solutions de gestion des déchets.

Pour en savoir plus sur les LNC, veuillez consulter le site www.cnl.ca/?lang=fr .

À propos d’Énergie atomique du Canada limitée

Énergie atomique du Canada limitée (EACL) est une société d’État fédérale dont le mandat est de créer des débouchés nucléaires pour le Canada. Fonctionnant selon un modèle de société détenue par le gouvernement et exploitée par un entrepreneur (GoCo), exécuté par son entrepreneur, les Laboratoires Nucléaires Canadiens, EACL favorise la science et la technologie nucléaires grâce à ses Laboratoires de Chalk River, le plus grand complexe de recherche du Canada, et en collaborant avec les universités ainsi que l’industrie privée pour faire progresser l’innovation dans le domaine nucléaire. Elle s’est engagée à faire progresser la réconciliation avec les peuples autochtones. Elle gère également les responsabilités du gouvernement du Canada en matière de déchets radioactifs. EACL continue de détenir la propriété intellectuelle de la technologie du réacteur CANDU® et est chargée de tirer le meilleur parti de cette technologie pour le Canada. Pour en savoir plus sur EACL, visitez le site www.aecl.ca .

Personne-ressource LNC :

Philip Kompass

Directeur des communications d’entreprise

1-866-886-2325

media@cnl.ca

