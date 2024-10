Avis aux médias: La nouvelle campagne de sécurité routière de MADD Canada rend hommage à une très jeune victime albertaine

EDMONTON, Alberta, 04 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Geo Mounsef n’avait que deux ans lorsqu’il a perdu la vie tragiquement dans une collision liée à l’alcool au volant le 19 mai 2013, survenue sur la terrasse d’un restaurant à Edmonton lors du souper de la famille. Son père, sa mère et son frère ont été anéantis par cette collision horrible.

MADD Canada et KAG Canada font encore une fois équipe dans le cadre d’une campagne de sécurité routière mobile permanente. Cette nouvelle édition de la campagne rend hommage à Geo et vise à éviter que d’autres familles aient à vivre une épreuve pareille en sensibilisant la population aux conséquences catastrophiques de la conduite avec capacités affaiblies, tout en encourageant le public à aider la police à retirer les conducteurs aux capacités affaiblies de la route afin de prévenir ce gendre de tragédie. Ces messages seront vus par des milliers d’automobilistes chaque jour.



Un camion-remorque avec la photo de Geo sera dévoilé le mercredi 9 octobre au siège social de KAG Canada à Edmonton. Les médias sont les bienvenus. Il sera possible d’organiser des entrevues et des séances de photos sur demande.



Date et heure : Mercredi 9 octobre 2024, 11 heures (HAR) Lieu : Siège social de KAG Canada, 12110 17e Rue N.-É., Edmonton, Alberta T6S 1A5 Invités spéciaux : L’honorable Mickey Amery, ministre de la Justice et procureur général de l’Alberta

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada

Sage Morin et George Mounsef, parents de Geo, avec des membres de famille et amis

Chef Dale McFee, chef de la police d’Edmonton

S.é.-m Darrell Dickinson, coordinateur des services de circulation de la Division K, Services de la circulation de la GRC en Alberta

Ian Cowie, secouriste, Services de santé de l’Alberta, Services médicaux d’urgence

Lynette McMann, vice-présidente directrice des opérations canadiennes de KAG Canada

Ces nouvelles vignettes s’ajoutent à la campagne mobile de sécurité lancée en 2012 par MADD Canada et KAG Canada, le plus important transporteur de marchandises en vrac du Canada. À l’heure actuelle, 280 camions de KAG Canada circulent avec ces vignettes qui présentent des photos de victimes de la conduite avec capacités affaiblies et encouragent le public à signaler la conduite avec capacités affaiblies au 911.



Pour de plus amples renseignements ou pour confirmer votre présence, veuillez contacter :

Dawn Regan, chef des opérations, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 223, dregan@madd.ca

Arielle Nkongmeneck, responsable des communications, MADD Canada, 1-800-665-6233, poste 240, ankongmeneck@madd.ca

