Los mercados alternativos mundiales superarán los 30.000 millones de dólares en 2030, según las previsiones de Preqin

Se prevé que el volumen de activos del mercado de private equity se duplique con creces, mientras que el mercado secundario (13,1 %) registrará el mayor crecimiento anualizado en el periodo comprendido entre 2023 y 2029

LONDRES, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Preqin, líder mundial en datos, herramientas y perspectivas sobre activos alternativos, ha publicado recientemente su informe Future of Alternatives 2029 (Futuro de los alternativos). Preqin prevé que el sector mundial de alternativos alcance los 29,2 billones de dólares en activos gestionados en 2029, frente a los 16,8 billones de finales de 2023. Aunque no forma parte de las previsiones oficiales del informe, el análisis prevé que el sector está en vías de superar la barrera de 30 billones de dólares en activos gestionados en 2030. Este dato representa una tasa de crecimiento anualizada del 9,7 % en el período de previsión, de 2023 a 2029, lo que supone una desaceleración con respecto al 10,5 % registrado en el período 2017–2023 debido a unas expectativas más moderadas para los mercados de private equity y venture capital.



Se espera que el patrimonio privado (private wealth) y la debilidad de los mercados de salida impulsen a los activos alternativos a una tasa de crecimiento anualizada del 13,1 %, y se prevé que los mercados secundarios sean el área de alternativos de más rápido crecimiento desde finales de 2023 hasta 2029. Actualmente, el mercado secundario sigue siendo un mercado de compradores, en la medida en que las carteras de los inversores se enfrentan a restricciones de liquidez. Preqin prevé una demanda continuada de estrategias secundarias por parte de los inversores de patrimonios privados (private wealth), en la medida en que ofrecen ventajas inherentes a los inversores que se inician en los mercados privados.

La serie de informes «El futuro de las alternativas», prevé el tamaño y el crecimiento del sector mundial de los alternativos basándose en los análisis y modelos predictivos basados en datos del equipo de Research Insights de Preqin. El informe abarca todas las clases de activos alternativos, incluso por estrategia, en las principales regiones del mundo.

Cameron Joyce, Global Head of Research Insights de Preqin, afirma: «Los mercados alternativos mundiales siguen evolucionando con rapidez, especialmente a medida que se abre el acceso a los inversores particulares, mientras el crecimiento del canal de patrimonios privados (private wealth) continúa ganando ritmo. Aunque se espera que los tipos de interés bajen, es probable que las condiciones macroeconómicas sigan siendo más difíciles que en la época anterior a la pandemia y nuestra previsión de menor crecimiento del sector así lo refleja. Los inversores están sorteando riesgos geopolíticos cambiantes a medida que avanzamos hacia un orden mundial multipolar, lo que presenta un nuevo conjunto de oportunidades y riesgos de inversión».

El mercado de private equity se incrementará en más del doble, mientras que se prevé una mejora del rendimiento de la deuda privada

Según las previsiones de Preqin, los fondos de capital de riesgo seguirán siendo la mayor clase de activos de private equity, y se prevé que dupliquen con creces sus activos totales desde finales de 2023 hasta 2029, pasando de 5,8 a 12 billones de dólares, con una tasa de crecimiento anualizada del 12,8 %. En particular, los analistas de Preqin creen que esta clase de activos representará aproximadamente el 6 % de los mercados de renta variable, pública y privada a finales de 2024. Previsiblemente, este porcentaje aumentará con el tiempo, debido a una combinación de factores, como que las empresas privadas permanezcan más tiempo en el sector privado, la absorción de empresas privadas, la debilidad de los mercados de OPI y la disminución general del número de empresas cotizadas. Se espera que la captación de fondos siga siendo un reto, pero se prevé que el crecimiento repunte a partir de 2027, apoyado por el creciente interés de los inversores privados, que actualmente tienen una exposición relativamente baja al private equity. Sin embargo, se espera que el rendimiento durante el período de previsión sea menor de lo que ha sido, estimándose que el private equity mundial tendrá una tasa interna de retorno (TIR) más baja en comparación con 2017-2023, cayendo al 13,4 % desde el 15,5 %.

Por otro lado, se prevé una mejora de los resultados de la deuda privada, liderada por la deuda en dificultades (Distressed debt). Preqin cree que la TIR media de 2017-2023 del 8,1 % debería, según las previsiones, aumentar hasta el 12 % en 2023-2029 en el caso de la deuda privada en general, y que la deuda en dificultades (Distressed debt) alcanzaría una media del 13,4 % para el período. Sin embargo, se espera que la diferencia de rendimiento entre la deuda privada en general y la deuda en dificultades (Distressed debt) se reduzca, a medida que la economía mundial avance hacia un entorno crediticio relativamente más estable. En conjunto, se prevé que los activos gestionados de deuda privada pasen de 1,5 billones de dólares a finales de 2023 a 2,6 billones de dólares en 2029.

Otras conclusiones importantes son:

Venture capital: Se espera que la inteligencia artificial sea uno de los factores que impulsen el venture capital en su fase inicial, con un crecimiento anualizado de los activos gestionados del 13,2 %, seguido del capital riesgo (general) con un 11,1 %, desde finales de 2023 hasta 2029, según las previsiones. Se prevé que el venture capital de última etapa (crecimiento anualizado de los activos gestionados del 8,1 %) se vea lastrado por el difícil entorno de salida y las valoraciones de los activos, así como por un mayor escrutinio normativo de las fusiones y adquisiciones.





Se espera que la inteligencia artificial sea uno de los factores que impulsen el venture capital en su fase inicial, con un crecimiento anualizado de los activos gestionados del 13,2 %, seguido del capital riesgo (general) con un 11,1 %, desde finales de 2023 hasta 2029, según las previsiones. Se prevé que el venture capital de última etapa (crecimiento anualizado de los activos gestionados del 8,1 %) se vea lastrado por el difícil entorno de salida y las valoraciones de los activos, así como por un mayor escrutinio normativo de las fusiones y adquisiciones. Real Estate: Según las previsiones, los activos de real estate privados mundiales continuarán su crecimiento constante hasta alcanzar los 2,7 billones de dólares en 2029, tras la caída de 2023 (1,6 billones de dólares). Los modelos de Preqin proyectan que el valor añadido experimentará el mayor aumento de la TIR de cualquier estrategia real estate para el período de previsión en comparación con 2020-2023, aumentando en 2,1 puntos porcentuales hasta el 9,6 %.





Según las previsiones, los activos de real estate privados mundiales continuarán su crecimiento constante hasta alcanzar los 2,7 billones de dólares en 2029, tras la caída de 2023 (1,6 billones de dólares). Los modelos de Preqin proyectan que el valor añadido experimentará el mayor aumento de la TIR de cualquier estrategia real estate para el período de previsión en comparación con 2020-2023, aumentando en 2,1 puntos porcentuales hasta el 9,6 %. Infraestructura: Según las previsiones, los activos mundiales en infraestructura no cotizados alcanzarán los 2,4 billones de dólares en 2029, a medida que la transición energética impulse la captación de fondos y las operaciones a partir de 2027. Pero la mayor captación de fondos en la segunda mitad del periodo de previsión (2027-2029), junto con un mayor rendimiento en comparación con 2017-2023, significa que los activos gestionados deberían seguir ganando terreno y alcanzar el 88 % de los activos del sector de real estate a finales de 2029, según las previsiones.





Según las previsiones, los activos mundiales en infraestructura no cotizados alcanzarán los 2,4 billones de dólares en 2029, a medida que la transición energética impulse la captación de fondos y las operaciones a partir de 2027. Pero la mayor captación de fondos en la segunda mitad del periodo de previsión (2027-2029), junto con un mayor rendimiento en comparación con 2017-2023, significa que los activos gestionados deberían seguir ganando terreno y alcanzar el 88 % de los activos del sector de real estate a finales de 2029, según las previsiones. Hedge funds: Según las previsiones, los activos gestionados por los hedge funds superarán la barrera de los 5,7 billones de dólares en 2029, pero se prevé que los flujos de salida afecten al crecimiento basado en el rendimiento. Los hedge funds tienen la tasa de crecimiento anualizada prevista más lenta durante el periodo comprendido entre finales de 2023 y 2029 de todas las clases de activos alternativos, con un 4 %.



Nota a los editores:

La serie de informes Futuro de los Alternativos 2029 de Preqin utiliza un modelo propio creado por el equipo de ciencia de datos de Preqin, más información disponible bajo petición.

Si desea más información o hablar con el autor del informe, contacte a Oliver Keyser en oliver.keyser@preqin.com

Acerca de Preqin

Preqin, the Home of Alternatives™ proporciona a los profesionales de las finanzas que invierten o asignan a alternativos los datos y conocimientos esenciales para tomar decisiones seguras. Les ayuda a lo largo de todo el ciclo de vida de la inversión con información esencial y soluciones analíticas líderes. La empresa ha sido pionera en métodos estrictos de recopilación de datos privados durante más de 20 años, lo que ha permitido a más de 200.000 profesionales de todo el mundo agilizar la obtención de capital, la búsqueda de operaciones e inversiones, la comprensión de los resultados y el mantenimiento de la información. Para más información, visite www.preqin.com.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.