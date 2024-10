CT Semiconductor Merasmikan Pusat Latihan Juruteknik Cip Semikonduktor Cip ATP

HANOI, Vietnam, Oct. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Pada 1 Oktober 2024, Pusat Latihan Juruteknik Cip Semikonduktor ATP CT Semiconductor (ahli CT Group) telah dirasmikan secara rasmi dan memulakan operasi di Pusat Inovasi Nasional (NIC) di Hoa Lac High-Tech Park, Hanoi.



Pusat Latihan Juruteknik Cip Semikonduktor ATP di NIC adalah sebahagian daripada aktiviti meluas CT Semiconductor, yang termasuk penubuhan tiga loji OSAT (dua di Selatan dan satu di Utara), dua pusat R&D di Bandar Ho Chi Minh dan Hanoi, serta dua pusat perkhidmatan pelanggan di Lembah Silikon dan Phoenix, Arizona.

Jurutera berpengalaman dari pelbagai negara akan menyediakan latihan khusus untuk kakitangan utama melalui program "Train the Trainer" yang memfokuskan kepada pemasangan, pengujian dan pembungkusan cip semikonduktor. Jurutera-jurutera ini dan pelajar akhir tahun elektronik akan dipersiapkan untuk menguasai teknologi ATP. Satu ciri utama ialah pelatih akan memperoleh pengalaman amali dengan mesin pemeriksaan cip terkini dan membiasakan diri dengan jenis cip yang berbeza.

Inisiatif ini ialah langkah praktikal ke arah merealisasikan pelan untuk membangunkan 10 loji OSAT di Vietnam, sejajar dengan Keputusan Perdana Menteri No. 1018/QD-TTg yang menggariskan strategi untuk membangunkan industri semikonduktor Vietnam, dikeluarkan pada 21 September 2024.

Perkara yang membezakan CT Semiconductor ialah pendekatan teknologi bebasnya, dengan asas komprehensif bermula dari latihan pakar ATP yang berkhidmat untuk syarikat OSAT, R&D dan pengeluaran di bawah model 4.0. Dalam majlis ini, CT Semiconductor juga memperkenalkan litar semikonduktor AMB5600 dan mesin ujian komponen yang bertujuan untuk menyokong penyelidikan dan latihan di pusat tersebut. Ini merupakan mesin ujian cip pertama yang disepadukan dengan sistem latihan di Vietnam.

Ketua CT Semikonductor menyatakan: "Hanya dengan menguasai teknologi dan menarik perhatian bakat global yang membolehkan industri semikonduktor Vietnam membangun secara mampan serta mengelakkan perangkap mengikuti trend dan mencari FDI untuk tujuan pelaporan. Dua puluh tahun lepas, syarikat cip global teratas menerima banyak insentif untuk datang ke Vietnam tetapi pada hari ini, industri cip Vietnam belum menunjukkan kemajuan yang signifikan, sedangkan negara ASEAN lain telah maju dengan pesat. Kami mengharapkan sokongan yang cukup daripada kementerian dan pihak berkuasa tempatan".

Aspirasi untuk membangunkan industri semikonduktor Vietnam adalah mengagumkan tetapi masih berdepan dengan banyak cabaran yang memerlukan usaha bersama ke arah masa depan teknologi mampan demi negara.

Pusat Latihan: 3rd Floor, Vietnam National Innovation Center, Hoa Lac High-Tech Park, Hanoi, Vietnam

E-mel: info@ctsemiconductor.com





