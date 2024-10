NACO annonce le programme inaugural Angels & Dreams Fellowship au festival Elevate

Un nouveau programme national offrant aux entrepreneur.e.s du « capital réseau » inestimable provenant de leaders d’affaires chevronné.e.s et d’anges investisseur.e.s.



TORONTO, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La National Angel Capital Organization (NACO) a lancé un nouveau programme national novateur, le Angels & Dreams™ Fellowship, visant à stimuler le parcours de croissance des entrepreneur.e.s canadien.ne.s. Cette initiative offre aux entrepreneur.e.s un accès incomparable au vaste réseau d’investisseur.e.s et de leaders d’affaires de NACO.

Le NACO Angels & Dreams™ Fellowship est une initiative unique en son genre conçue pour aider les entrepreneur.e.s sélectionné.e.s à bâtir du « capital réseau », un élément crucial pour obtenir du financement et développer leurs entreprises. Grâce à ce programme, les Fellows auront un accès inestimable à des leaders chevronné.e.s et à des conseils stratégiques, leur permettant ainsi d'ouvrir des portes aux investisseur.e.s, aux client.e.s et à des opportunités de croissance clés.

« Le capital réseau est formé d’un maillage de relations fondé sur la confiance, qui débloque des opportunités pour les entrepreneur.e.s, qu'il s'agisse de sécuriser du financement ou d'accéder à de nouveaux marchés », a déclaré Claudio Rojas, PDG de NACO. « Ce programme est conçu pour favoriser des connexions significatives entre les entrepreneur.e.s et les leaders d’industrie – des relations qui sont essentielles pour stimuler la croissance et obtenir les ressources nécessaires pour se développer. Il s’agit de bâtir un écosystème entrepreneurial plus fort qui nourrit l’innovation et renforce la prospérité économique du Canada. »

Le Angels & Dreams™ Fellowship est propulsé par un réseau national robuste d’anges investisseur.e.s, d’accélérateurs, d’incubateurs et de partenaires, unissant les principales organisations de l’écosystème canadien avec des talents entrepreneuriaux de premier plan. Le Fellowship de NACO offre une plateforme puissante aux entrepreneur.e.s les plus prometteur.e.s du Canada pour bâtir un capital réseau essentiel et débloquer un potentiel de croissance significatif. Des organisations participantes telles qu'Altitude Accelerator, Centech, The DMZ, Invest Ottawa, North Forge, Platform Calgary et Propel illustrent la force pan-régionale de cette initiative nationale, avec d’autres à venir.

Le programme a été annoncé sur la scène principale du festival Elevate, lors d’une causerie sur l’importance de bâtir de bonnes connexions. La session comprenait des points de vue de Claudio Rojas, PDG de NACO, de Keshia Chanté, ambassadrice de NACO et chanteuse primée et animatrice télé, de Michelle Romanow de l’émission Dragons’ Den de la CBC, et de Paige Whitehead, Fellow de NACO et fondatrice de Lux Bio.

« Le Angels & Dreams™ Fellowship s’appuie sur l’héritage de NACO en matière de soutien aux entrepreneur.e.s canadien.ne.s et de mobilisation du capital provenant d’anges investisseur.e.s », a commenté Keshia Chanté. « NACO a appuyé plusieurs réussites comme celles de Julie Angus d’Open Ocean Robotics, Amanda Hall de Summit Nanotech et Claudette McGowan de Protexxa. Cette initiative prolonge cette mission en offrant à un plus grand nombre d’entrepreneur.e.s un accès à un réseau dont ils et elles ont besoin pour prospérer dans l’environnement concurrentiel d’aujourd’hui. »

Des entrepreneur.e.s issus de divers secteurs à fort impact seront invité.e.s à rejoindre le programme, y compris :

Espace, exploitation minière et océans – Exploration spatiale, extraction de minéraux et technologies marines. Biens de consommation emballés (CPG) et commerce de détail – Chaîne d'approvisionnement, commerce numérique et innovation dans la vente au détail. Automobile et transport durable – Véhicules électriques, systèmes autonomes et transport propre. Intelligence artificielle et informatique de nouvelle génération – IA, informatique quantique et systèmes de données avancés. Villes intelligentes, immobilier et avenir de l'habitat – Urbanisme, innovation dans le logement et Internet des objets (IoT). Robotique avancée, IoT et matériel informatique – Robotique, capteurs et dispositifs connectés. Santé et thérapies avancées – Génie biomédical, traitements contre le cancer et innovations dans les soins de santé. Innovations de pointe et technologies propres – Idées révolutionnaires et technologies non conventionnelles qui repoussent les limites de l’innovation.

Dans le cadre du lancement, la première vague de Fellows Angels & Dreams™ comprend les entrepreneur.e.s suivant.e.s, qui seront présenté.e.s durant la saison 19 de Dragons’ Den de la CBC :

Anita Grant, fondatrice de Hello Hair

Amanda Nguyen, co-fondatrice de Boardball

Jess Off, fondatrice de Guess Where Trips

Tina Singh, fondatrice de Bold Helmets

Judy Stewart, fondatrice de Trèsolz

Samantha McConnell et Melanie Eng, fondatrices de RYERCAT

Monika Scott et Robyn Mair, fondatrices de Mint Cleaning

Paige Whitehead, co-fondatrice de Lux Bio

Michelle Bong, fondatrice de Lash Artisan

Cynthia Savard, fondatrice d’Oraki.

Le Angels & Dreams™ Fellowship reflète l'engagement continu de NACO à mobiliser le capital provenant d’anges investisseur.e.s pour les entrepreneur.e.s du Canada, en tirant parti de la force de son réseau national. Les entrepreneur.e.s, accélérateurs, incubateurs et partenaires intéressé.e.s à participer ou à explorer des opportunités de commandite sont encouragé.e.s à visiter le site angelsanddreams.com pour plus d’informations.

Photo disponible pour téléchargement

Légende : Les fellows de NACO à la Bourse de Toronto (TSX) célébrant l'annonce du programme Angels & Dreams Fellowship

À propos de la National Angel Capital Organization

Les membres de la National Angel Capital Organization (NACO) ont investi 1,54 milliard de dollars dans plus de 2000 entreprises canadiennes. Incorporée en 2002, NACO est l’association professionnelle du Canada pour les anges investisseur.e.s et la seule plateforme nationale pour les collectifs d'anges et les centres d'innovation qui soutiennent les entrepreneur.e.s canadien.ne.s. Le réseau national de NACO comprend 4000 anges investisseur.e.s et 100 organisations membres, représentant les incubateurs, accélérateurs et réseaux d'anges les plus actifs du Canada. https://nacocanada.com .

Les entreprises soutenues par des anges investisseur.e.s qui ont connu de grands succès incluent Slack et Thinkific en Colombie-Britannique ; Verafin à Terre-Neuve-et-Labrador ; WealthSimple et ApplyBoard en Ontario ; Paper au Québec ; SkipTheDishes à Saskatoon ; et Jobber et Neo Financial en Alberta. L’investissement en capital provenant des anges investisseur.e.s alimente le pipeline des entreprises qui, à terme, lèvent du capital de risque et deviennent les prochains succès mondiaux de l’avenir.

Pour organiser une entrevue avec NACO ou les Fellows, contactez :

Claudio Rojas

PDG, National Angel Capital Organization

Courriel : media@nacocanada.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fc54b271-2d90-428c-992a-56c57611a2d1/fr

