Tras el paso del Huracán Helene, estas son las mejores formas de hacer un donativo

A medida que prosigue la respuesta ante el Huracán Helene y la recuperación se intensifica, se han organizado innumerables campañas locales de donativos destinados para los habitantes necesitados del oeste de Carolina del Norte.

“Los impactos de este desastre se han dejado más claramente, lo que ha impulsado el fuerte deseo de los norcarolinianos de ayudar a sus vecinos necesitados", dijo el director de la División Manejo de Emergencias de NC, Will Ray. "Se están llevando a cabo operativos las 24 horas del día para llevar los suministros a todas las comunidades afectadas por esta tormenta. Agradecemos que la población está dispuesta a ayudar y les animamos a hacerlo de la manera que le sea más útil esas comunidades y a quienes trabajan en el terreno asistiéndoles".

Cómo hacer un donativo

La mejor manera de ayudar a la recuperación del oeste de Carolina del Norte, es mediante un donativo monetario. Carolina del Norte ha establecido el Fondo de Auxilio para Desastres de NC, el cual es administrado por United Way of North Carolina. Los donativos se pueden hacer en este portal de donativos aquí; los fondos se estarán utilizando para subvencionar a organizaciones sin fines de lucro trabajando directamente en las comunidades afectadas. Otras organizaciones benéficas de buena reputación también están recaudando fondos de auxilio por Helene, incluyendo las Organizaciones Voluntarias Activas durante Desastres, consulte su portal aquí, las cuales son grupos filantrópicas de auxilio por desastres que están trabajando en coordinación con agencias estatales y federales para hacer la entrega de suministros y servicios a norcarolinianos necesitados. "Los donativos de dinero en efectivo ofrecen a las agencias de voluntariado y a organizaciones religiosas mayor flexibilidad para abordar las necesidades urgentes que surjan", explicó la presidenta de Organizaciones Voluntarias Activas, Kristy Kulberg. "Con dinero en efectivo, estas organizaciones pueden obtener los recursos necesarios más cercanos al lugar del desastre. Esta afluencia de efectivo también inyecta fondos en la economía local y ayuda a los negocios locales a recuperarse más rápidamente. Aunque la necesidad es muy grande y el deseo de ayudar es fuerte, es importante evitar hacer donativos de mercancías o salir a desplegarse por sí mismo en el terreno; hay que esperar a que las comunidades sean seguras, hasta que funcionarios públicos y organizaciones de auxilio para casos de desastre hayan evaluado los daños e identificado las necesidades específicas a ser atendidas". Para saber cómo hacer un donativo a organizaciones benéficas de manera segura y evitar caer en estafas, visite el portal del Procurador General de NC aquí. Reporte las estafas marcando el 919-716-6000 (1-877-5-NO-SCAM); o bien, consulte este portal aquí. Distribución de suministros a las zonas más duramente golpeadas Ya se está haciendo entrega de alimentos, agua y otros artículos de primera necesidad a la población de las comunidades más duramente golpeados, tanto por tierra como por aire. Más de 1,000 elementos de la Guardia Nacional están desplegados trabajando día y noche para distribuir recursos vitales, además de continuar con las misiones de búsqueda y rescate, despeje carreteras y caminos más el restablecimiento de la infraestructura. Hasta el día de hoy, los elementos de la Guardia han distribuido más de 700,000 libras de suministros, por tierra y aire. Las organizaciones voluntarias están apoyando los operativos de alimentación masiva con entrega a granel de alimentos y agua. El Equipo Estatal de Respuesta a Emergencias también se está coordinando con grupos de servicios terrestres y aéreos privados, así como con organizaciones confiables de auxilio para casos de desastre, para la distribución de suministros de ayuda humanitaria. Además, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) ha desplegado a más de 1,200 elementos en Carolina del Norte para dar asistencia en los esfuerzos de recuperación y auxilio. ¿Qué tal si se procede a donar y entregar suministros? Se alienta a quienes residan fuera de las áreas dañadas por la tormenta, y que están recolectando suministros, a que los recolecten pero que no intenten entregarlos por su cuenta en la zona oeste de Carolina del Norte. Las necesidades varían de una zona a otra y pudieran cambiar rápidamente; los esfuerzos descoordinados para hacer la entrega de suministros pudieran interrumpir los esfuerzos de rescate y auxilio ahora en curso. Si está donando suministros, asegúrese hacerlo a un grupo legítimo y tenga cuidado con las estafas. Se están haciendo todos los esfuerzos para establecer más sitios de recolección de donativos de suministros. La información será publicada a medida que esté disponible. Las condiciones para el tránsito vehicular siguen siendo peligrosas en gran parte del oeste de Carolina del Norte; se pide a la población que reside fuera de esa región que no se dirijan allá por su cuenta. Más de 400 carreteras siguen siendo peligrosas, muchas de ellas son intransitables y están limitadas al tránsito local y de vehículos de auxilio por desastre. Las rutas disponibles deben mantenerse reservadas para el transporte de emergencia ahora en curso, como el de las misiones de búsqueda y rescate. El espacio aéreo también es limitado, esto debido a las misiones aéreas de la Guardia Nacional de NC ahora en curso. Los pilotos privados deben coordinarse con Lindsay Duke al (828) 851-0777 antes de volar en misiones de ayuda humanitaria hacia el oeste de Carolina del Norte. Oportunidades de voluntariado

La recuperación del Huracán Helene será un proceso a largo plazo y, durante los próximos meses, se necesitará de la ayuda de voluntarios. Por su propia seguridad y para ser personas de mayor utilidad, los voluntarios deben trabajar a través de una organización en vez de desplegarse por su cuenta. Si está interesado en ser voluntario, puede registrarse en este portal de voluntariado aquí; en esta organización aquí; o bien, pueden consultar a Organizaciones Voluntarias Activas durante Desastres en su portal aquí. ##

