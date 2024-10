AutoSens Europe 무대에서 LeddarVision 선보이는 LeddarTech: TI 프로세서와 Arm과의 협업 통해 더욱 개선된 AI기반의 혁신 기술

퀘벡시티, 캐나다, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 특허 받은 혁신적인 AI 기반의 저레벨 센서 융합 및 인지 소프트웨어 기술을 공급하는 자동차 소프트웨어 기업 레다테크 홀딩스 (LeddarTech®Holdings Inc. (이하 “레다테크 (LeddarTech)”) (Nasdaq: LDTC)가 자사의 LeddarVision™ 제품 발전에 있어 텍사스 인스트루먼트 (Texas Instruments, 이하 TI)와 Arm이 미친 중요한 기여도를 집중 조명하였다. 레다테크 소프트웨어는 첨단 운전자 보조 시스템(ADAS) 및 자율주행(AD) 시스템, 주차 전용 애플리케이션에 이용되는 첨단 소프트웨어다.



AutoSens Europe (2024년 10월 8~10일 개최) 행사에 참석한 고객들은 LeddarTech의 LeddarNavigator 시연행사를 통해 자동차 혁신의 미래를 직접 체험할 수 있게 되었다. 이 첨단 쇼케이스 무대를 통해 고성능 AI 기반 센서 융합 및 인식 소프트웨어인 LeddarVision의 시연 행사가 펼쳐지는 한편 업계를 선도하는 프로세서 기술의 혁신적 성능이 조명을 받게 될 예정이다. 텍사스 인스트루먼트 (TI)의 TDA4VE-Q1 프로세서로 구현되고 Arm의 오토모티브 프로세서를 완벽하게 통합하는 이 소프트웨어 기술은 성능과 기능의 새로운 표준을 제시하고 있다.

LeddarVision 제품군 발전에 있어 Arm과 TI의 기술력이 미친 기여도 조명:

Arm은 자동차 사용 사례의 안전 및 성능 개선의 니즈 해결을 위해 설계된 고급 컴퓨팅 플랫폼으로 ADAS 혁신을 견인하고 있다. LeddarVision의 효율성 개선에 있어 이들이 갖는 주요 역할은 두드러진다. Arm과 LeddarTech는 ADAS 인식 및 융합 스택 내의 주요 성능을 정의하는 알고리즘을 Arm CPU에 최적화시켜 Arm Cortex-A720AE CPU.를 채택해 계산 병목 현상을 최소화하고 전반적인 시스템 효율성을 향상시키는 데 성공하였다.





이 획기적인 협업의 산물을 좀 더 면밀히 살펴보세요. 이 사례 연구에서는 혁신의 경계를 확대해나가고 자동차 안전의 미래를 개척하는 두 기관의 여정에 대해 자세히 조명하고 있다.

텍사스 인스트루먼트(TI)의 고집적, 비용 효율적인 TDA4 제품군 프로세서는 단일 TDA4VE-Q1프로세서에 구축된 최초의 포괄적인 저레벨 퓨전 기반 인식 솔루션인 LeddarVision 전면 진입 솔루션(LVF-E)에 사용된다. TDA4VE-Q1 프로세서의 효율적인 구현으로 시스템 성능 저하 없이 L2/L2+ 엔트리 레벨 ADAS 중 가장 낮은 시스템 비용의 실현이 가능해진다. 낮은 수준의 센서 융합 처리를 수행하는 TDA4VE-Q1은 기존의 Vision 및 딥 러닝 알고리즘과 Vision 전처리 가속화에 필요한 고성능 컴퓨팅을 제공함으로써 낮은 시스템 전력과 비용 발생으로도 높은 수준의 시스템 통합 달성이 가능하다. Pin과 더불어 소프트웨어 호환이 가능한 TDA4 제품군은 고급 단일 및 다중 모달 ADAS 센서 융합 애플리케이션을 위해 고성능 또는 저비용 시스템으로 확장이 가능하다.



LeddarTech의 전략적 파트너십 담당 이사인 Heinz Oyrer는 “텍사스 인스트루먼트와 Arm의 강점을 활용해LeddarVision의 성능 개선은 물론 자동차 안전과 자율성의 미레에도 큰 진전을 보고 있다. 우리는 협력관계를 통해 함께 업계 표준을 재편하고 있는 것이다."라고 강조했다.

AutoSens Europe 에서 선보일 LeddarTech의 LeddarNavigator라이브 데모 시연 행사를 예약하고 LVS-2+ 및 LVF-E를 포함한 AI 기반 저레벨 퓨전 LeddarVision 제품의 강점들을 현장에서 직접 확인해 보세요. 해당 솔루션은 엄격한 5스타 NCAP 2025/GSR 2022 안전 표준에 부합하도록 설계되었으며 텔아비브, 몬트리올 및 퀘벡 시티에 소재한 시설에서 엄격한 연구 개발을 거치며 검증되었다. 고객 요청 시 이에 대한 주요 성능 지표 검토도 가능하다.

유럽 로드트립에 대한 여정은 “LeddarNavigator Diaries” 사이트에서 직접 확인해 보세요.

LeddarTech 소개

2007년 창립한 레다테크(LeddarTech)는 캐나다 퀘벡시티에 본사를 두고 있으며 몬트리올과 이스라엘 텔아비브에서 R&D 센터를 운영 중인 글로벌 소프트웨어 회사로, ADAS 및 자율주행(AD) 주차 애플리케이션 구축을 위한 포괄적인 AI 기반의 저레벨 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션을 개발·공급하고 있다. LeddarTech의 차량용 소프트웨어는 첨단 AI 및 컴퓨터 비전 알고리즘 적용을 통해 고도로 정확한 3D 환경 모델을 제공함으로써 정확한 결정을 내리고 보다 안전한 네이게이션 환경을 실현한다. 고성능과 확장성, 비용 효율성을 갖춘 이러한 기술은 OEM, Tier 1과 2 공급사들이 자동차 및 오프로드 차량 ADAS 솔루션의 효율적 도입을 위해 활용하고 있다.

LeddarTech는 ADAS와 AD, 주차 기능을 개선하는 160가지 이상의 기술에 대한 특허 출원(87건 승인)을 통해 다양한 원격 감지 혁신 기술을 구현하고 있다. 차량에 대한 보다 개선된 인지 기술은 글로벌 모빌리티 분야의 안전성, 효율성, 지속 가능성 확보 및 합리적 가격 책정에 필수적 요소다. LeddarTech는 이러한 역량을 통해 전 세계적으로 가장 널리 보급되는 센서 융합 및 인지 소프트웨어 솔루션 개발 및 공급에 나서고 있다.

LeddarTech는 협업과 파트너십, 프로젝트 추진 범위에서 때때로 테스트 차량과 함께 개인 정보, 즉 일반인을 직간접적으로 식별하는 정보를 수집할 수 있다. 수집된 개인정보는 소프트웨어 및 제품 개발, 교육 범위 내에서 LeddarTech가 처리, 사용, 저장 및 전달할 수 있다. 개인정보의 수집, 사용, 저장 및 통신을 포함한 처리 활동과 관련 개인정보 보호 권리 및 그 행사 방법에 대한 자세한 내용은 LeddarTech의 개인정보 처리방침을 참조하길 권고한다.

LeddarTech에 대한 추가 정보는 회사 홈페이지 (www.LeddarTech.com)를 비롯해 소셜미디어 채널인LinkedIn, Twitter (X), Facebook, YouTube를 통해 확인이 가능하다.

미래예측진술

이 보도자료에 포함된 특정 진술은 1995년 미국 증권민사소송개혁법, 1933년 개정된 증권법 27A조, 1934년 개정된 증권거래법 21E조(미래예측 진술에는 해당 캐나다 증권법의 의미 내에서 미래예측 진술 및 미래예측 정보도 포함됨)의 의미 내에서 미래예측 진술로 간주될 수 있다. 여기에는 LeddarTech의 예상 전략, 미래 운영, 전망, 목표 및 재무 예측, 기타 재무 지표와 관련된 진술이 포함되며 반드시 이 항목에 국한되지는 않는다. 미래예측진술에는 일반적으로 미래 사건이나 조건에 의존하거나 이를 언급하는 예측성 진술이 포함되며, ‘~할 수 있다’, ‘~할 것이다’, ‘~해야 한다’, ‘기대한다’, ‘예상한다’, ‘계획한다’, ‘그럴 가능성이 있다’, ‘믿는다’, ‘추정한다’, ‘예측한다’, ‘의도한다’ 및 기타 유사한 표현이 포함된다. 역사적 사실이 아닌 진술은 미래예측진술이다. 미래예측진술은 각종 리스크와 불확실성의 영향을 받는 현재의 신념과 가정을 기반으로 하며, 미래 성과를 보장하지 않는다. 실제 결과는 다음을 포함하되 이에 국한되지 않는 다양한 요인으로 인해 미래예측진술에 포함된 것과 실질적으로 다를 수 있다. (i) LeddarTech의 최근 사업 결합으로 예상되는 이익이 실현되지 않을 가능성 (ii) 사업 결합과 관련된 주주 소송 또는 기타 합의 또는 조사로 인해 상당한 방어, 배상 및 책임 비용이 발생할 수 있는 위험; (iii) 일반적인 경제 및/또는 산업별 상황의 변화, (iv) 사업 결합으로 인해 LeddarTech의 사업에 해를 끼칠 수 있는 중단 가능성, (v) 핵심 인력을 유지, 유치 및 고용하는 LeddarTech의 능력, (vi) 고객, 직원, 공급업체 또는 기타 당사자와의 관계에 잠재적인 부정적 반응 또는 변화; (vii) 사업 결합에 따른 기존 사업 관계의 변화를 포함한 잠재적 사업 불확실성(LeddarTech의 재무 성과에 영향을 미칠 수 있는), (viii) 입법, 규제 및 경제 발전, (ix) 테러 행위, 전쟁 또는 적대 행위의 발발 또는 확대, 전염병, 팬데믹 또는 질병 발생(코로나19 포함), 그리고 앞서 언급한 요인에 대한 경영진의 대응을 포함하되 이에 국한되지 않는 치명적인 사건의 예측 불가능성과 심각성; (x) 자본 및 파이낸싱에 대한 접근성 및 부채 약정을 준수할 수 있는 LeddarTech의 능력 (xi) 비즈니스 모델을 실행하고, 설계 성과를 달성하며, 의미 있는 수익을 창출하는 LeddarTech의 능력; (xii) 2023년 9월 30일로 마감되는 회계연도에 대해 미국 증권거래위원회(“SEC”)에 제출된 LeddarTech의 20-F 양식 연례 보고서에 포함된 위험 요소를 포함하여 LeddarTech의 보고서에 수시로 설명된 기타 위험 요소가 여기에 해당한다. 앞서 언급된 중요 요소 목록이 전체 내용을 열거한 것은 아니다. 관련 법률에서 요구하는 경우를 제외하고 LeddarTech는 새로운 정보, 미래 사건 또는 기타의 결과로 인해 미래예측 진술을 수정 또는 업데이트하거나 기타 미래예측 진술을 할 의무를 지지 않는다.

Leddar, LeddarTech, LeddarVision, LeddarSP, VAYADrive, VayaVision 및 관련 로고는 LeddarTech Holdings Inc. 및 그 자회사의 상표 또는 등록상표이다. 기타 모든 브랜드, 제품명 및 마크는 해당 소유자의 제품 또는 서비스를 식별하는 데 사용되는 상표 또는 등록 상표이거나 그럴 가능성이 있다.

LeddarTech Holdings Inc. 는 나스닥에 상장된 기업으로서 “LDTC”라는 티커 심볼로 거래되고 있다.

Legal Disclaimer:

