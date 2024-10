Dernier hackathon de Payara visant à libérer toute la puissance de l’IA dans les applications Java

LONDRES, 03 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, le leader de la technologie des serveurs d’application, organise un hackathon en ligne afin de mettre l’innovation au service du développement d’applications Java d’entreprise grâce au recours à la technologie d’intelligence artificielle générative (IA Gen). Avec un prix en espèces de 3 000 livres sterling à la clé pour le lauréat, l’événement invite les participants à développer leurs talents et à faire évoluer le secteur.



Les frameworks Java pour les entreprises, tels que Jakarta EE, restent un pilier du développement logiciel et prennent en charge une large base d’applications dans des environnements de production. Établis depuis longtemps, ils constituent des solutions précieuses qui permettent de répondre aux besoins actuels. Ils peuvent notamment prendre en charge des applications tournées vers l’avenir en tirant parti de technologies de pointe, telles que l’IA Gen.

Afin de mettre en évidence toutes les synergies existant entre l’IA et les frameworks Java pour les entreprises, le hackathon de Payara invite les développeurs et les innovateurs du monde entier à s’engager dans la création d’applications de pointe pouvant exploiter l’IA Gen au sein de la plateforme Jakarta EE. Les participants peuvent s’inscrire à distance et doivent développer des prototypes ou des applications de démonstration.

Les solutions doivent être soumises avant le 6 novembre et seront évaluées par des champions de l’industrie Java et des experts de Jakarta EE. Les lauréats seront annoncés en décembre. Ils seront mis en lumière sur les plateformes Payara et Eclipse Foundation, gagneront des prix sous forme monétaire et pourront présenter leurs solutions à un public d’utilisateurs Java du monde entier. Ainsi, l’événement permettra aux participants de présenter leurs solutions originales et efficaces aux leaders d’opinion du secteur.

« Le hackathon de Payara témoigne de l’importance constante de Java pour les entreprises », commente l’organisatrice du hackathon, Dominika Tasarz-Sochacka, Gestionnaire de communauté chez Payara Services. « Ce concours vise à démontrer que la plateforme Jakarta EE n’est pas seulement pertinente, mais qu’elle est essentielle à la création d’applications pérennes. Nous invitons les développeurs à explorer toutes les capacités de la plateforme Jakarta EE et de l’IA générative afin de renforcer leur rôle dans l’avenir du développement d’applications. »

Le hackathon de Payara se déroulera du 2 octobre au 6 novembre 2024. Pour en savoir plus et participer : https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-generative-ai-on-jakarta-ee-2024/

À propos de Payara

Payara est une entreprise mondiale spécialisée dans la création de logiciels d’infrastructure open source innovants. Ceux-ci comprennent notamment Payara Server Enterprise, un environnement d’exécution Jakarta EE et MicroProfile facile à utiliser qui prend en charge les systèmes de production critiques avec des déploiements sécurisés, et Payara Cloud, une solution de déploiement cloud Jakarta EE tout-en-un entièrement automatisée qui élimine le besoin de serveurs d’applications et le recours à des connaissances sur Docker et Kubernetes. Payara est conçu pour fournir un environnement stable, évolutif et sécurisé pour l’exécution d’applications Java, ce qui en fait un choix idéal pour les déploiements au niveau de l’entreprise. Consultez le site : https://www.payara.fish/

Contact presse

Chiara Civardi, Coordinatrice marketing chez Payara

E-mail : chiara.civardi@payara.fish

Site Internet : www.payara.fish

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.