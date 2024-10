Neuester Payara Hackathon soll KI-Leistung in Java-Anwendungen erschließen

LONDON, Oct. 03, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Payara Services, der führende Anbieter von Anwendungsservertechnologie, veranstaltet einen Online-Hackathon, um durch den Einsatz von generativer künstlicher Intelligenz (Gen AI) Innovationen bei der Entwicklung von Enterprise-Java-Anwendungen voranzutreiben. Die Veranstaltung, bei der die Gewinnerin oder der Gewinner einen Geldpreis von 3.000 Pfund erhält, soll die Teilnehmerinnen und Teilnehmer ermutigen, ihre Talente zu entfalten und die Branche voranzubringen.



Java-Enterprise-Frameworks wie Jakarta EE sind nach wie vor eine tragende Säule der Softwareentwicklung und unterstützen eine Vielzahl von Anwendungen in Produktionsumgebungen. Sie sind seit langem bewährt und stellen nach wie vor wertvolle Lösungen für aktuelle Anforderungen dar. Durch den Einsatz neuester Technologien wie generativer KI können sie insbesondere zukunftsorientierte Anwendungen unterstützen.

Zur Demonstration der Synergien zwischen KI und Enterprise-Java-Frameworks lädt Payara Entwickler und Innovatoren aus aller Welt ein, sich an der Entwicklung innovativer Anwendungen unter Verwendung von generativer KI auf der Jakarta EE-Plattform zu beteiligen. Teilnehmerinnen und Teilnehmer können aus der Ferne mitmachen und sollten Prototypen oder Proof-of-Concept-Anwendungen entwickeln.

Die Lösungen müssen bis zum 6. November eingereicht werden und werden von Branchenführern und Jakarta EE Experten bewertet. Im Dezember werden dann die Gewinnerinnen und Gewinner verkündet. Sie werden auf den Plattformen von Payara und der Eclipse Foundation ins Rampenlicht gerückt, erhalten Geldpreise und können ihre Lösungen einem weltweiten Publikum von Java-Anwendern präsentieren. Die Veranstaltung bietet den Teilnehmerinnen und Teilnehmern die Möglichkeit, den Vordenkern der Branche ihre originellen und effizienten Lösungen vorzustellen.

„Der Payara Hackathon unterstreicht die anhaltende Bedeutung von Enterprise Java“, erklärt die Organisatorin des Hackathons, Dominika Tasarz-Sochacka, Community Manager bei Payara Services. „Dieser Wettbewerb soll zeigen, dass Jakarta EE nicht nur relevant, sondern unverzichtbar für die Entwicklung zukunftssicherer Anwendungen ist. Wir laden Entwicklerinnen und Entwickler ein, die Möglichkeiten von Jakarta EE und generativer KI zu erkunden und die Rolle dieser Technologien bei der zukünftigen Entwicklung von Anwendungen zu stärken“.

Der Payara Hackathon findet vom 2. Oktober 2024 bis zum 6. November 2024 statt. Weitere Informationen und die Möglichkeit zur Teilnahme finden Sie unter https://www.payara.fish/page/payara-hackathon-generative-ai-on-jakarta-ee-2024/

