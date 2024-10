Duck Creek Technologies Lança Facilitador de Pagamentos para Criação de Solução Completa de Pagamentos de Seguros

Nova Solução Simplifica os Pagamentos das Seguradoras, Oferecendo Recursos de Transação Seguros como Parte da Plataforma Comprovada da Duck Creek

BOSTON, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Duck Creek Technologies, fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do seguro de propriedades e acidentes (P&C) e geral, tem o prazer de anunciar o lançamento da sua mais recente solução de pagamentos focada em seguros, Duck Creek Payments Facilitator. Esta solução de pagamentos moderna e completa atende às nuances dos pagamentos de seguros, fornecendo às operadoras acesso a métodos de pagamento digitais para coleta e desembolso de fundos.



O Duck Creek Payments Facilitator oferece uma solução global que combina os recursos em tempo real, como FedNow, com os serviços tradicionais de pagamentos e funcionalidades de Banking as a Service (BaaS), como transações via push-to-card ou carteiras digitais. As seguradoras agora podem cobrar ou pagar os segurados usando qualquer tecnologia de pagamento no seu mercado preferido.

“No cenário de seguros em rápida evolução de hoje, as operadoras exigem mais do que apenas soluções transacionais. Elas precisam de uma abordagem segura, ágil e à prova do futuro ao processamento de pagamentos em todo o mundo”, disse Jess Keeney, Diretora de Produtos e Tecnologia da Duck Creek Technologies. “O Duck Creek Payments Facilitator oferece exatamente isso - permite que as seguradoras gerenciem sem esforço pagamentos instantâneos de sinistros aos pagamentos de prêmios em tempo real - tudo a partir de uma única solução comprovada.”

O Duck Creek Payments inclui o Duck Creek Payments Facilitator e o Duck Creek Payments Orchestrator, introduzidos no início deste ano. O Duck Creek Payments Orchestrator foi projetado para se integrar perfeitamente aos sistemas existentes das operadoras, reduzindo bastante o tempo e custos de integração das operadoras, ao mesmo tempo em que permite o acesso a todo o ecossistema global de pagamentos.

“Com a contínua inovação e expansão das nossas ofertas, nosso foco permanece na solução dos desafios mais importantes que nossos clientes de seguros enfrentam”, disse Michael Jackowski, Diretor Executivo da Duck Creek Technologies. “O Duck Creek Payments Facilitator foi projetado especificamente para atender às demandas operacionais exclusivas das operadoras de seguros. Ao incorporar esse recurso na nossa plataforma mais ampla, oferecemos às operadoras uma abordagem holística que apoia a flexibilidade, aumenta a eficiência e ajuda nossos clientes a oferecer uma experiência sem atrito para segurados, agentes e fornecedores.”

Para mais informação sobre o Duck Creek Payments Facilitator visite Duck Creek Payments.

Sobre a Duck Creek Technologies

A Duck Creek Technologies é fornecedora de soluções inteligentes que definem o futuro do setor de seguros de propriedade e acidentes (P&C) e geral. Somos a plataforma utilizadas como base dos sistemas de seguros modernos, permitindo que a indústria capitalize o poder da nuvem para executar operações ágeis, inteligentes e perenes. Autenticidade, propósito e transparência são fundamentais para a Duck Creek, e acreditamos que o seguro deve estar disponível para indivíduos e empresas quando, onde e como eles mais precisarem. Nossas soluções líderes do mercado estão disponíveis de forma independente ou como um pacote completo disponíveis em Duck Creek OnDemand. Visite www.duckcreek.com para obter mais informação. Siga a Duck Creek nas nossas redes sociais para obter as mais recentes informações – LinkedIn e X.

Contato com a Mídia:

Marianne Dempsey

duckcreek@threeringsinc.com

