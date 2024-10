Duck Creek Technologies führt Payments Facilitator ein, um eine End-to-End-Lösung für Versicherungszahlungen zu schaffen

Neue Lösung vereinfacht Zahlungen von Versicherungsunternehmen und bietet sichere Transaktionsfunktionen als Teil der bewährten Duck Creek-Plattform

BOSTON, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Duck Creek Technologies, der Anbieter intelligenter Lösungen, der die Zukunft der Sach- und Unfallversicherung (P&C) und der allgemeinen Versicherung definiert, hat heute seine neueste versicherungsorientierte Zahlungslösung vorgestellt, den Duck Creek Payments Facilitator. Diese moderne, umfassende Zahlungslösung berücksichtigt die Besonderheiten von Zahlungen im Versicherungswesen, indem sie den Versicherern Zugang zu digitalen Zahlungsmethoden sowohl für das Einziehen als auch für die Auszahlung von Geldern bietet.



Der Zahlungsdienstleister Duck Creek Payments bietet eine globale Lösung, die Echtzeit-Funktionen wie FedNow mit traditionellen Zahlungsdiensten und BaaS-Funktionen (Banking as a Service) wie Transaktionen über Push-to-Card oder digitale Geldbörsen kombiniert. Jetzt können Versicherer mit Zahlungstechnologien ihrer Wahl Zahlungen an Versicherungsnehmer einziehen oder auszahlen.

„In der sich schnell entwickelnden Versicherungslandschaft von heute benötigen Versicherer mehr als nur Transaktionslösungen. Sie benötigen einen sicheren, flexiblen und zukunftssicheren Ansatz für die globale Zahlungsabwicklung“, so Jess Keeney, Chief Product and Technology Officer bei Duck Creek Technologies. „Der Duck Creek Payments Facilitator bietet genau das – er ermöglicht es Versicherern, sofortige Schadensauszahlungen mühelos mit Echtzeit-Prämienzahlungen zu verwalten – alles über eine einzige, bewährte Lösung.“

Duck Creek Payments umfasst den Duck Creek Payments Facilitator und Duck Creek Payments Orchestrator, die Anfang des Jahres eingeführt wurden. Der Duck Creek Payments Orchestrator ist so konzipiert, dass er sich nahtlos in die bestehenden Systeme von Versicherungsträgern integrieren lässt, wodurch die Integrationszeiten und -kosten für Versicherungsträger erheblich reduziert werden, während gleichzeitig der Zugang zum gesamten globalen Zahlungsökosystem ermöglicht wird.

„Während wir weiterhin innovativ sind und unser Angebot erweitern, liegt unser Fokus weiterhin auf der Lösung der dringendsten Probleme, mit denen unsere Versicherungskunden konfrontiert sind“, sagte Michael Jackowski, Chief Executive Officer von Duck Creek Technologies. „Der Duck Creek Payments Facilitator wurde speziell für die besonderen betrieblichen Anforderungen von Versicherungsträgern entwickelt. Durch die Integration dieser Funktion in unsere umfassendere Plattform bieten wir Versicherungsunternehmen einen ganzheitlichen Ansatz, der Flexibilität unterstützt, die Effizienz steigert und unseren Kunden dabei hilft, Versicherungsnehmern, Vertretern und Anbietern ein reibungsloses Erlebnis zu bieten.“

Weitere Informationen über den Duck Creek Payments Facilitator finden Sie unter Duck Creek Payments.

Über Duck Creek Technologies

Duck Creek Technologies ist der Anbieter von intelligenten Lösungen, die die Zukunft der Schaden- und Unfall- und allgemeinen Versicherungsbranche definieren. Wir sind die Plattform, auf der moderne Versicherungssysteme aufgebaut werden und die es der Branche ermöglicht, die Leistungsfähigkeit der Cloud zu nutzen, um agile, intelligente und zukunftssichere Prozesse zu betreiben. Authentizität, Zweckmäßigkeit und Transparenz sind für Duck Creek von zentraler Bedeutung. Wir sind der Meinung, dass Versicherungen für Privatpersonen und Unternehmen verfügbar sein sollten, wann, wo und wie sie diese am meisten benötigen. Unsere marktführenden Lösungen sind als Einzellösungen oder als komplette Suite erhältlich. Alle über Duck Creek OnDemand verfügbar. Besuchen Sie www.duckcreek.com, um mehr zu erfahren. Folgen Sie Duck Creek auf unseren sozialen Kanälen für die neuesten Informationen – LinkedIn und X.

