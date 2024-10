Il s’agit du temps maximum que prend le consommateur moyen avant de décider d’acheter un produit, même lorsqu’il s’agit de fruits et de légumes bio

FERRARA, Italie, 02 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le temps moyen qu’un consommateur passe devant les étals est étonnamment court : entre 4 et 20 secondes. C’est ce qu’a révélé le professeur Vincenzo Russo, expert en neuromarketing et en psychologie du consommateur à l’Université IULM de Milan, lors de l’événement « Organic Fruit and Vegetables and Neuromarketing: Understanding Consumers in a Changing World » (Fruits/légumes bio et neuromarketing : comprendre les consommateurs dans un monde en constante mutation), organisé par CSO Italy. Cela révèle à quel point les décisions d’achat sont rapides et instinctives, motivées principalement par l’émotion plutôt que par la rationalité.



« Le consommateur ne fait pas ses choix de façon rationnelle ; c’est l’émotion qui est le principal levier dans les décisions d’achat. Ce sont des décisions que l’on prend en une fraction de millisecondes », a expliqué le professeur Russo. Compte tenu de la rapidité avec laquelle ce choix est effectué, il est primordial que le produit soit en mesure de communiquer efficacement ses valeurs, avant que la décision ne se base uniquement sur le prix ou l’habitude en matière d’achat, ce qui pourrait porter préjudice aux produits bio.

La corrélation entre la mémoire et l’émotion révèle toute l’importance de l’implication émotionnelle. Le professeur Russo a souligné que l’amygdale, responsable de la gestion des émotions, et l’hippocampe, responsable de la formation des souvenirs à long terme, travaillent ensemble pour créer des expériences d’achat inoubliables. « C’est ce recoupement entre l’émotion et la mémoire qui a des implications décisives sur notre capacité à nous souvenir d’un produit, d’une marque et, par conséquent, à la choisir à nouveau », a conclu le conférencier.

Malgré le défi que représente la courte durée d’exposition des produits sur les étals, les chiffres de consommation des fruits et légumes bio présentés par CSO Italy au cours de l’événement sont de bon augure pour l’avenir. En Italie, les fruits et légumes bio sont de retour sur les tables : en 2023, 80 % des Italiens ont consommé au moins une portion de fruits et légumes bio, un résultat qui témoigne de l’intérêt croissant des consommateurs pour une alimentation saine et durable.

Malgré une légère baisse de 8 % par rapport à l’année précédente, avec 500 000 tonnes de produits achetés, les perspectives pour l’année 2024 sont prometteuses : les chiffres du premier semestre révèlent une augmentation du volume de 5 % et des dépenses de 7 %. « Le desserrement de l’étau de l’inflation a permis de créer un nouvel engouement des familles envers les fruits et légumes bio », a déclaré Sarah Bellentani de CSO Italy. « Il sera pertinent d’observer si cette tendance positive se poursuit au cours du second semestre, consolidant ainsi l’enthousiasme pour les produits bio. »

Le secteur biologique dispose donc encore d’une grande marge de croissance : 20 % des ménages italiens restent à conquérir. Comment conquérir cette part du marché et consolider le succès des produits bio ? Sur scène, aux côtés du professeur Russo, Vincenzo Finelli, Directeur général d’Orogel Fresco, Mauro Laghi, Directeur général du Alegra Group et Paolo Pari, Directeur d’Almaverde Bio, ont débattu de la nécessité d’élaborer de nouvelles stratégies marketing tenant compte des leviers émotionnels et susceptibles de capter l’attention du consommateur pendant les quelques secondes où celui-ci se trouve devant l’étal.

L’événement « Organic Fruit and Vegetables and Neuromarketing » (Fruits/légumes bio et neuromarketing) s’inscrit dans le projet « Made in Nature », le programme de promotion et d’information sur les fruits et légumes bio en Italie, en France, en Allemagne et au Danemark, développé par CSO Italy et financé par l’Union européenne, avec la contribution d’entreprises italiennes de premier plan telles que Brio, Canova, Ceradini, Conserve Italia, Orogel et Veritas Biofrutta.

