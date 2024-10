KORJAUS TIEDOTTEESEEN 2.10.2024: Ilmarinen on jättänyt konkurssihakemuksen Rush Factory Oyj:stä ja sen tytäryhtiöstä

Rush Factory Oyj

2.10.2024

Yhtiötiedote

KORJAUS: Aiemmasta tiedotteesta korjattu vanhentunut CA-yhteystietokohta. Oikeat yhteystiedot CA:lle ovat Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 551 67 29





Ilmarinen on jättänyt konkurssihakemuksen Rush Factory Oyj:stä ja sen tytäryhtiöstä

Rush Factory on juuri saanut tietoonsa että Ilmarinen on jättänyt konkurssihakemuksen Rush Factorystä ja sen tytäryhtiöstä Funrun Finland Oy:stä maksamattomien TyEL-vakuutusmaksujen takia. Rush Factoryn osalta maksamaton summa on 29 998,60 euroa ja Funrun Finlandin osalta 17 068,72 euroa. Yhtiöllä on aktiiviset neuvottelut käynnissä kiinteistön myynnistä jonka myötä maksut saataisi maksettua.





Lisätietoja:

Mika Metsämäki

Toimitusjohtaja

Rush Factory Oyj

mika@rushfactory.fi

+358 44 5544 894

Hyväksytty neuvonantaja: Stockholm Certified Advisers AB, puh. +46 70 551 67 29

JAKELU:

Nasdaq Helsinki Oy, Keskeiset tiedotusvälineet

www.rushfactory.fi

Rush Factory Oyj

Rush Factory on kansainvälinen elämystehdas, joka kehittää ja toteuttaa ainutlaatuisia tapahtuma- ja elämyskonsepteja. Raumalta lähtöisin olevan Rush Factoryn kansainväliset hyvinvointipainotteiset liikunta- ja elämystapahtumakiertueet ovat tarjonneet hauskanpitoa ja unohtumattomia elämyksiä jo yli 400 000 asiakkaalle vuodesta 2015 alkaen. Rush Factoryn kasvua ja liiketoimintaa tukee Yhtiön liiketoimintamalli, joka haastaa alan perinteisiä toimintamalleja ratkomalla tyypillisiä tapahtumatuotannon ja toteutuksen ongelmakohtia mm. vähentämällä ulkoistamisen aiheuttamia riskejä ja kustannuksia, sekä olemalla riippumaton tapahtumapaikasta tai esiintyjästä. Tämän lisäksi Rush Factoryn liiketoiminnan liikkuva luonne ja kyky tuoda ainutlaatuisia tapahtumaelämyksiä sinne missä asiakkaat ovat, mahdollistavat sen riippumattomuuden markkinoiden suhdanteista.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.