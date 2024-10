ADC Therapeutics gewährt neuen Mitarbeitern Zuteilungen im Rahmen des Anreizplans

LAUSANNE, Schweiz, Oct. 02, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ADC Therapeutics SA (NYSE: ADCT), ein weltweit führendes und innovatives Unternehmen im Bereich der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (ADCs) (ADCs), gab heute bekannt, dass das Unternehmen am 1. Oktober 2024 sechs neuen Mitarbeitern Optionen zum Kauf von insgesamt 113.700 Stammaktien des Unternehmens gewährt hat (jeweils eine „Gewährung“).



Mit den Zuteilungen wurde den Mitarbeitern ein wesentlicher Anreiz für ihre Beschäftigung angeboten. Die Zuteilungen wurden vom Vergütungsausschuss des Unternehmensvorstands im Rahmen des Anreizplans des Unternehmens genehmigt. Damit sollen die Empfänger zu Spitzenleistungen motiviert und belohnt werden und einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg des Unternehmens leisten. Die Bewilligung der Zuteilungen erfolgte unter Berufung auf die Ausnahmeregelung für Beschäftigungsanreize gemäß Regel 303A.08 des NYSE Listed Company Manual.

Das Unternehmen veröffentlicht diese Pressemitteilung in Übereinstimmung mit Regel 303A.08. Die Zuteilungen werden zu 25 % am ersten Jahrestag des Zuteilungsdatums und zu 1/48 der Gesamtzahl der den Zuteilungen unterliegenden Aktien an jedem darauffolgenden monatlichen Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar und können ausgeübt werden, sodass die gesamte Zuteilung am vierten Jahrestag des Zuteilungsdatums unverfallbar wird, sofern das Beschäftigungsverhältnis mit dem Unternehmen fortgesetzt wird.

Über ADC Therapeutics

ADC Therapeutics (NYSE: ADCT) ist ein weltweit führendes, kommerziell tätiges Unternehmen und Pionier auf dem Gebiet der Antikörper-Wirkstoff-Konjugate (antibody drug conjugates, ADC). Das Unternehmen entwickelt seine proprietäre ADC-Technologie weiter, um das Behandlungsparadigma für Patienten mit hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu verändern.

Das auf CD19 abzielende ADC ZYNLONTA (Loncastuximab-Tesirin-Lpyl) von ADC Therapeutics erhielt von der FDA eine beschleunigte Zulassung und von der Europäischen Kommission eine bedingte Zulassung für die Behandlung des rezidivierten oder refraktären diffusen großzelligen B-Zell-Lymphoms nach zwei oder mehr Linien systemischer Therapie. ZYNLONTA befindet sich auch in der Entwicklung in Kombination mit anderen Wirkstoffen und in früheren Therapielinien. Zusätzlich zu ZYNLONTA hat ADC Therapeutics mehrere ADC in der laufenden klinischen und präklinischen Entwicklung.

ADC Therapeutics hat seinen Sitz in Lausanne (Biopôle), Schweiz, und verfügt über Niederlassungen in London und New Jersey. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte https://adctherapeutics.com/ und folgen Sie dem Unternehmen auf LinkedIn.

ZYNLONTA® ist eine eingetragene Marke von ADC Therapeutics SA.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der Safe-Harbor-Bestimmungen des Private Securities Litigation Reform Act von 1995. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen an Begriffen wie „können“, „werden“, „sollten“, „würden“, „erwarten“, „beabsichtigen“, „planen“, „antizipieren“, „glauben“, „schätzen“, „vorhersagen“, „potenziell“, „scheinen“, „anstreben“, „zukünftig“, „fortsetzen“ oder „erscheinen“ oder der Verneinung dieser Begriffe oder ähnlicher Ausdrücke erkennen, obwohl nicht alle zukunftsgerichteten Aussagen diese identifizierenden Wörter enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bestimmten Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den beschriebenen abweichen. Zu den Faktoren, die solche Unterschiede verursachen können, gehören unter anderem: der erwartete Cash Runway bis Mitte 2026 die Fähigkeit der Gesellschaft, die ZYNLONTA®-Umsätze in den Vereinigten Staaten zu steigern; die Fähigkeit unserer Partner, ZYNLONTA® in ausländischen Märkten zu vermarkten, der Zeitpunkt und die Höhe künftiger Umsätze und Zahlungen an uns aus solchen Partnerschaften und ihre Fähigkeit, die behördliche Zulassung für ZYNLONTA® in ausländischen Gerichtsbarkeiten zu erhalten; den Zeitplan und die Ergebnisse der Forschungs- und Entwicklungsprojekte oder klinischen Studien des Unternehmens oder seiner Partner, einschließlich LOTIS 5 und 7, ADCT 601 und 602 sowie der frühen Forschung bei bestimmten soliden Tumoren mit unterschiedlichen Targets, Linkern und Nutzlasten; den Zeitplan und die Ergebnisse der von Prüfärzten initiierten Studien, einschließlich der Studien zu FL und MZL, sowie die potenzielle Zulassungs- und/oder Kompendienstrategie und die künftigen Möglichkeiten; der Zeitpunkt und das Ergebnis von Zulassungsanträgen für die Produkte oder Produktkandidaten des Unternehmens; Maßnahmen der FDA oder ausländischer Zulassungsbehörden; prognostizierte Einnahmen und Ausgaben; die Verschuldung des Unternehmens, einschließlich Healthcare Royalty Management und Blue Owl- und Oaktree-Fazilitäten, und die Beschränkungen, die den Aktivitäten des Unternehmens durch diese Verschuldung auferlegt werden, die Fähigkeit, die Bedingungen der verschiedenen Vereinbarungen einzuhalten und diese Verschuldung zurückzuzahlen, und die erheblichen Barmittel, die zur Bedienung dieser Verschuldung erforderlich sind; und die Fähigkeit des Unternehmens, finanzielle und andere Ressourcen für seine Forschungs-, Entwicklungs-, klinischen und kommerziellen Aktivitäten zu erhalten. Weitere Informationen zu diesen und anderen Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten abweichen, sind im Abschnitt „Risikofaktoren“ des Jahresberichts des Unternehmens auf Formular 10-K und in den anderen regelmäßigen und aktuellen Berichten sowie Einreichungen des Unternehmens bei der U.S. Securities and Exchange Commission enthalten. Diese Aussagen sind mit bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren verbunden, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen, Erfolge oder Aussichten erheblich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen, Erfolgen oder Aussichten abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert wurden. Das Unternehmen warnt Anleger davor, sich auf die in diesem Dokument enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

