XS.com : À la pointe avec un parrainage mondial au Dubai Forex Expo 2024

FRANCE, October 3, 2024 / Business News / -- XS .com, le fournisseur leader de fintech multi-actifs et de services financiers, est ravi d'annoncer son parrainage mondial pour le prochain Dubai Forex Expo. Organisé par HQMENA, cet événement clé se déroulera les 7 et 8 octobre au renommé Dubai World Trade Center.Le Dubai Forex Expo sera un rassemblement de premier plan pour les traders et les experts de l'industrie, offrant une plateforme inestimable pour l'échange de connaissances et le réseautage. En parrainant cet événement, XS.com réaffirme son rôle de leader dans l'avancement du secteur financier.En tant que sponsor mondial, XS.com interagira avec les participants, partageant des idées et des stratégies pour naviguer dans un paysage de trading en constante évolution. L'équipe de l'entreprise, composée d'experts régionaux et mondiaux, sera présente pour dialoguer avec les participants et partager des perspectives qui façonneront l'avenir du trading.Commentant cette collaboration, Michael Xuan, Directeur Exécutif de HQMENA, a déclaré :"Nous sommes ravis d'avoir XS.com comme sponsor mondial du Dubai Forex Expo. Leur engagement à améliorer l'expérience de trading s'aligne parfaitement avec la vision de notre événement. Ensemble, nous visons à créer un environnement dynamique pour tous les participants."Shadi Salloum, Directeur Régional d'XS.com pour la région MENA, a ajouté :"Notre partenariat avec le Dubai Forex Expo souligne notre engagement envers la communauté des traders. Nous sommes impatients de partager notre expertise et nos idées, et de favoriser des connexions entre les leaders de l'industrie et les traders."Les participants au Dubai Forex Expo peuvent s'attendre à des discussions enrichissantes, des opportunités de réseautage et la possibilité d'explorer les dernières tendances qui façonnent l'industrie du trading. Avec le parrainage d'XS.com, l'événement est prêt à offrir une plateforme sans précédent pour le partage de connaissances, la collaboration et la croissance future.Revue de XS CompanyLe groupe XS (opérant sous la marque "XS" ou "XS.com") est un courtier mondial multi-actifs offrant l'accès à un large éventail de produits financiers.Établi en 2010 en Australie, XS.com est devenu un leader mondial dans les domaines de la FinTech, des services financiers et du trading en ligne. Il possède des licences dans diverses juridictions et des bureaux dans le monde entier.XS.com offre aux traders, investisseurs institutionnels et courtiers du monde entier un accès à une liquidité institutionnelle profonde et à une technologie de trading avancée, combiné à une expérience utilisateur efficace, une gestion des relations de haute qualité et un excellent support client.Avertissement sur les risques: Nos produits sont tardés sur marge et comportent un niveau de risque élevé, avec la possibilité de perdre tout votre capital. Ces produits peuvent ne pas convenir à tout le monde, et vous devez vous assurer de bien comprendre les risques encourus.À propos de HQMENAHuanQiao MENA (HQMENA) est dédié à la connexion des entreprises et à la facilitation des investissements dans la région. Spécialisé dans le commerce transfrontalier et l'expansion de marché, HQMENA organise des conférences clés et des missions commerciales qui favorisent la coopération économique et l'échange culturel.En tirant parti de son vaste réseau, HQMENA joue un rôle essentiel dans la promotion de partenariats stratégiques dans ces domaines

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.