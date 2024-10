CARBIOS annonce ses Résultats semestriels 2024 et présente ses avancées industrielles et commerciales

Avancée de la construction, en France, de la première usine au monde de biorecyclage enzymatique du PET : progression des travaux conforme aux objectifs de production dès 2026

Développement commercial : signature de plusieurs Lettres d’Intention en vue de la concession de licences

Position de trésorerie de 120,7 millions d’euros au 30 juin 2024, auxquels s’ajoutent 23,4 millions d’euros de dépôts à terme classés en actifs financiers. Par ailleurs, 42,5 millions d’euros d’aides publiques sont attendues.





Clermont-Ferrand (France), le mercredi 2 octobre 2024 (06h45 CEST). CARBIOS , (Euronext Growth Paris : ALCRB), pionnière dans le développement et l'industrialisation de technologies biologiques pour réinventer le cycle de vie des plastiques et des textiles, annonce aujourd’hui ses résultats semestriels clos le 30 juin 2024 et approuvés par le Conseil d’administration de la Société.





Emmanuel Ladent, Directeur Général de CARBIOS : « Au cours du premier semestre 2024, nous avons initié la construction de notre usine de 50kt à Longlaville. Nous avons sécurisé plusieurs accords d’approvisionnement en déchets pour l’essentiel de la production et signé des partenariats stratégiques (LOIs) en vue de la concession de licences. Nous travaillons désormais à la contractualisation de vente de la production de l’usine. »





Compte de résultat consolidé S1 2024 (en milliers d’euros)





30/06/2024 30/06/2023 6 mois 6 mois Chiffre d'affaires 73 20 Frais de recherche et développement -8 201 -5 719 Frais de recherche et développement -11 771 -9 438 Subventions et autres produits de l'activité 1 952 2 517 Capitalisation des frais de développement 1 618 1 202 Frais commerciaux et marketing -4 301 -2 280 Frais généraux et administratifs -7 578 -5 290 Autres produits et charges opérationnels - - Résultat opérationnel -20 008 -13 269 Produits financiers 2 801 910 Charges financières -878 -1 301 Résultat financier 1 923 -391 Quote-part du résultat des sociétés mises en équivalence - - Résultat avant impôt -18 085 -13 660 Impôt sur le résultat - - Résultat net de la période -18 085 -13 660





Charges opérationnelles courantes





Pour le premier semestre 2024, les charges opérationnelles s’élèvent à 20 080 K€ contre 13 289 K€ au premier semestre 2023.

Frais de Recherche & Développement nets : Le Groupe a poursuivi ses efforts de recherche et développement sur l’ensemble de ses thématiques d’innovation notamment sur le biorecyclage des plastiques et fibres en PET. Les frais de recherche et développement nets se sont élevés à 8 201 K€ sur le premier semestre 2024 contre 5 719 K€ sur le premier semestre 2023.

Au titre du premier semestre 2024 :

- Concernant les Frais de recherche et développement, le Groupe a engagé 11 771 K€ de dépenses. L’augmentation des frais de R&D est principalement liée à la hausse des charges de personnel en lien avec le développement des différentes activités du Groupe,

- Concernant les Subventions et autres produits de l'activité, le Groupe a constaté 1 952 K€ venant compenser en partie ces frais de R&D. Ce poste comprend notamment : 1 379 K€ de crédit d’impôt recherche (« CIR ») au titre du premier semestre 2024, dont 1 043 K€ concernent CARBIOS et 336 K€ concernant Carbiolice ;

- Enfin, le Groupe a continué de capitaliser des Frais de développement relatifs au projet de biorecyclage du PET, à hauteur de 1 618 K€ pour le premier semestre 2024, en conformité avec les critères d’activation de la norme IAS 38.

Frais commerciaux et marketing : Les frais commerciaux et marketing s’élèvent à 4 301 K€ sur le premier semestre 2024 contre 2 280 K€ sur le premier semestre 2023. Cette hausse de 2 021 K€ s’explique principalement par les efforts réalisés par le Groupe pour adresser ses marchés à l’international et vendre ses licences dans un futur proche.

Frais généraux et administratifs : Les frais généraux et administratifs s’élèvent à 7 578 K€ sur le premier semestre 2024 contre 5 290 K€ sur le premier semestre 2023. Cette hausse de 2 288 K€ s’explique principalement par les coûts liés au projet d’ERP mis en place et comptabilisé en charge conformément aux normes IFRS, et par la hausse des charges de personnel.





• Résultat financier

L’amélioration du résultat financier s’explique principalement par la hausse des produits financiers de la Société provenant de la rémunération de placements monétaires et du dépôt à terme de ses liquidités. Les disponibilités sont systématiquement placées de façon sécurisée dans des produits monétaires sans risque et à liquidité élevée.

La diminution des charges financières s’explique principalement par la capitalisation en immobilisation des coûts d’emprunt relatifs à l’usine de Longlaville.





• Résultat net et situation financière

Le Groupe présente un résultat net correspondant à une perte de 18,1 millions d’euros au 30 juin 2024, contre une perte de 13,7 millions d’euros au 30 juin 2023.

Le Groupe dispose d’une trésorerie qui s’élevait à 120,7 millions d’euros au 30 juin 2024, auxquels s’ajoutent 23,4 millions d’euros de dépôts à terme classés en actifs financiers (pour un total de cash de 144 millions d’euros après prise en compte des dépôts à terme), contre 192 millions d’euros au 31 décembre 2023. Par ailleurs, 42,5 millions d’euros d’aides publiques sont attendues.





Faits marquants du premier semestre 2024 et évènements postérieurs à la clôture

1. Approvisionnement de l’usine de Longlaville : sécurisation de plusieurs accords





Pour accompagner le déploiement industriel et commercial de ses activités, CARBIOS a d’ores et déjà sécurisé la grande majorité des matières premières nécessaires pour atteindre une capacité de traitement de 50 000 tonnes par an lorsque l’usine de Longlaville fonctionnera à plein régime.

En février 2024, CARBIOS et Landbell Group (Allemagne) ont signé un protocole d'intention pour un approvisionnement de l’usine de Longlaville à hauteur de 15 000 tonnes par an de déchets PET post-consommation préparés à compter de 2026.

(Allemagne) ont signé un protocole d'intention pour un approvisionnement de l’usine de Longlaville à hauteur de 15 000 tonnes par an de déchets PET post-consommation préparés à compter de 2026. En avril 2024, CARBIOS et Hündgen (Allemagne) ont signé un protocole d’intention portant sur l'approvisionnement, la préparation et le recyclage de 15 000 tonnes par an de déchets PET post-consommation à compter de la fin 2026.

(Allemagne) ont signé un protocole d’intention portant sur l'approvisionnement, la préparation et le recyclage de 15 000 tonnes par an de déchets PET post-consommation à compter de la fin 2026. En juin 2024, CARBIOS et TOMRA Textiles (Norvège), ont signé un accord de collaboration pour la mise en place d'une filière de collecte, de tri et de préparation des déchets textiles en Europe du Nord.

(Norvège), ont signé un accord de collaboration pour la mise en place d'une filière de collecte, de tri et de préparation des déchets textiles en Europe du Nord. En juillet 2024, CARBIOS et Nouvelles Fibres Textiles (France) ont signé un protocole d'intention en vue d’établir un contrat de fourniture de textiles en polyester pour l’usine de Longlaville.

Ces accords viennent compléter l’appel d’offres de CITEO remporté par CARBIOS en 2023.





2. Construction de l’usine de Longlaville : progression des travaux conforme aux objectifs de production en 2026



Au cours de cette première période de l’exercice 2024, CARBIOS a signé un accord de collaboration avec la société De Smet Engineers & Contractors (DSEC) pour mener à bien la construction de la première usine de biorecyclage du PET au monde. Dans le cadre de cet accord, De Smet s'est vu confier la gestion du projet et l'ingénierie détaillée, y compris l'assistance à l'approvisionnement et la gestion des partenaires de CARBIOS. Après avoir acquis, en février 2024, le terrain de construction de l’usine auprès d’Indorama Ventures, CARBIOS a procédé à la pose de la première pierre en présence des représentants des collectivités locales, marques partenaires et partenaires.



Sur site, les travaux d'ingénierie et de construction (adaptation aux spécificités du site, value engineering pour optimiser les coûts…), ainsi que les activités d'achats des équipements Process au budget se sont poursuivis dans le respect du calendrier prévisionnel. Le terrassement du site et les activités de dépollution du sol ont été finalisés et le bassin de rétention des eaux a été achevé. CARBIOS a également contractualisé en EPC avec Dalkia pour les unités d’utilités et la Saur pour le traitement des rejets aqueux.

La future équipe exploitante se développe avec la poursuite du recrutement des cadres (ingénieurs procédé, automatisme, QHSE, RH). Le recrutement de l’encadrement intermédiaire de production (agents de maitrise de jour chefs d’équipe, techniciens postés) a également été lancé.

CARBIOS continue par ailleurs ses discussions avec Indorama Ventures en vue de parvenir à un accord sur le financement de l’entité Carbios 54. En parallèle, CARBIOS a initié des discussions avec des institutions financières pour un financement alternatif notamment en dettes, afin d’assurer la construction de l’usine et la bonne exécution du planning.





3. Développement commercial : signature de plusieurs Lettres d’Intention en vue de la concession de licences



Au cours de cette première période de l’exercice 2024, CARBIOS a noué plusieurs partenariats stratégiques à l’international en vue de déployer son modèle de concession de licences de ses technologies et savoir-faire dans le domaine du biorecyclage enzymatique des plastiques et textiles en PET.



En juin 2024, CARBIOS et Zhink Group , l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans le PET et les textiles, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par Zhink Group d’une licence de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à Zhink Group de construire et d’exploiter en Chine une usine d'une capacité minimale annuelle de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET préparés. La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour CARBIOS, et cet accord pourrait permettre d'établir une présence sur ce marché majeur.





, l'une des 500 plus grandes entreprises privées chinoises, spécialisée dans le PET et les textiles, ont annoncé la signature d'une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par Zhink Group d’une licence de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à Zhink Group de construire et d’exploiter en Chine une usine d'une capacité minimale annuelle de traitement de 50 000 tonnes de déchets PET préparés. La Chine, premier producteur mondial de PET, est un marché clé pour CARBIOS, et cet accord pourrait permettre d'établir une présence sur ce marché majeur. En août 2024, CARBIOS et SASA , l'un des principaux fabricants mondiaux de polyester, ont annoncé la signature d’une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par SASA d'une licence de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à SASA de construire et d'exploiter une usine de dépolymérisation enzymatique à Adana, en Turquie, d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes de déchets PET préparés Grâce à la technologie de biorecyclage de CARBIOS, SASA entend diversifier son offre pour répondre à la demande mondiale croissante de matériaux durables dans l'industrie textile, en ciblant principalement le marché européen.





, l'un des principaux fabricants mondiaux de polyester, ont annoncé la signature d’une lettre d'intention pour l'acquisition potentielle par SASA d'une licence de la technologie de biorecyclage du PET de CARBIOS. Cet accord de licence permettrait à SASA de construire et d'exploiter une usine de dépolymérisation enzymatique à Adana, en Turquie, d'une capacité annuelle de 100 000 tonnes de déchets PET préparés Grâce à la technologie de biorecyclage de CARBIOS, SASA entend diversifier son offre pour répondre à la demande mondiale croissante de matériaux durables dans l'industrie textile, en ciblant principalement le marché européen. En août 2024, CARBIOS et FCC Environment UK (« FCC »), l'une des principales sociétés de recyclage et de gestion des déchets au Royaume-Uni, ont annoncé la signature d’une lettre d'intention en vue d’installer au Royaume-Uni une usine de biorecyclage de PET sous licence de la technologie de CARBIOS. Pour CARBIOS, cette lettre d'intention confirme l'intérêt du secteur de la gestion des déchets, outre celui des producteurs de plastique, et pourrait permettre à la technologie CARBIOS de s'implanter au Royaume-Uni.





Chacun de ces projets est en cours d’instruction pour aboutir à la contractualisation d’accord de licences. Les partenaires impliqués souhaitent avancer rapidement compte-tenu de leurs stratégies respectives et de la demande croissante du marché sur les géographies visées.





4. Partenariat stratégique avec SELENIS dans la production de PETG



En septembre 2024, CARBIOS et SELENIS l'un des principaux fournisseurs de solutions polyester spécialisé de haute qualité, ont signé une lettre d'intention pour coopérer dans la production de PETG. En s'appuyant sur la technologie de dépolymérisation enzymatique de CARBIOS et sur l'expertise de SELENIS en matière de polymérisation, les deux sociétés ont pour objectif de développer un matériau PETG durable et de qualité supérieure à partir de déchets PET pour les secteurs de l'emballage cosmétique et de la santé en Europe et aux Etats-Unis. Ce partenariat fait suite à une collaboration de deux ans entre les deux sociétés et représente une avancée significative dans l'industrie du recyclage des plastiques.







Autres faits marquants





L’Occitane en Provence

En mai 2024, CARBIOS et L’Occitane en Provence ont présenté un flacon d’huile de douche de la gamme Amande en PET transparent issu entièrement du recyclage enzymatique. En collaboration avec le transformateur Pinard Beauty Pack, ce flacon est la concrétisation d’une volonté commune de construire une filière européenne performante pour accélérer la transition vers une économie circulaire des plastiques et répondre aux engagements des marques pour des solutions d’emballages plus respectueuses de l’environnement.





Publication d’un deuxième article dans NATURE

En juillet 2024, CARBIOS a annoncé la publication dans la revue scientifique Nature, d'un article intitulé "An engineered enzyme embedded into PLA to make self-biodegradable plastic" (« Une enzyme incorporée dans le PLA pour fabriquer un plastique auto-biodégradable ») co-écrit avec son partenaire Toulouse Biotechnology Institute. Le plastique en PLA intégrant l’enzyme peut se dégrader entièrement et rapidement dans des conditions de compostage domestique ou de méthanisation. L'article décrit les travaux d'optimisation réalisés pour mettre au point une enzyme capable de résister aux 170°C nécessaires à son introduction dans le PLA fondu lors du processus de fabrication des produits plastique. Il est prouvé que le nouveau matériau incorporant l'enzyme se désintègre et se biodégrade entièrement à un rythme beaucoup plus rapide que les 26 semaines exigées pour la certification du compostage domestique.





Agrément FDA et certification BPI pour la solution CARBIOS Active

En mars 2024, CARBIOS a annoncé que sa solution enzymatique CARBIOS Active, dédiée à la biodégradation du PLA, a été incluse dans l’inventaire des substances en contact avec les aliments (FCS) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis. Grâce à cette étape, CARBIOS Active peut être utilisé pour fabriquer des emballages en contact avec des aliments aux États-Unis. CARBIOS Active a également été certifié par le Biodegradable Products Institute (BPI), la principale autorité nord-américaine en matière de produits et d’emballages compostables.





Collaboration avec SLEEVER® : signature d’un contrat-cadre d’approvisionnement de Carbios Active

En septembre 2024, CARBIOS et SLEEVER®, groupe familial français ETI internationale et pilote innovant de la technologie de l’étiquette-sleeve thermorétractable, ont annoncé la signature d’un contrat exclusif et de long terme pour développer conjointement des films thermorétractables mono-orientés sens transverse biodégradables Home Compost. Ce partenariat inclut un contrat-cadre d’approvisionnement de CARBIOS Active, la solution enzymatique développée par CARBIOS pour la biodégradation du PLA. Dans le cadre de ce partenariat, CARBIOS et SLEEVER ont dévoilé SEELCAP® ONEGO, le premier concept de témoin d’effraction Home Compost biodégradable, une première mondiale. Grâce à l’inclusion de CARBIOS Active dans le matériau, le SEELCAP® ONEGO se désintègre complètement en conditions de compostage, même à température ambiante, en moins de 6 mois1.

Ces avancées permettent aujourd’hui d’accélérer le processus de commercialisation de CARBIOS Active, notamment pour le marché alimentaire qui représente une part très importante du marché du PLA. Plusieurs partenaires et prospects sont en phase finale de tests industriels de cette innovation avec pour objectif un démarrage de l’activité commerciale en 2025 aux Etats-Unis.





Actionnariat salarié

En avril 2024, CARBIOS a annoncé le vif succès de son premier plan d’actionnariat salarié au bénéfice de l’ensemble des collaborateurs du Groupe adhérents au plan d’épargne salariale en France. Ce plan d’actionnariat salarié, lancé le 12 février 2024 a été souscrit par 123 salariés, soit 88,49% de l'effectif salarié concerné et a ainsi permis d’associer les collaborateurs au développement et à la performance du Groupe.





Paris Good fashion

En mars 2024, CARBIOS a annoncé son adhésion à Paris Good Fashion, l’association qui fédère plus de 100 acteurs français du secteur, marques, designers, experts, autour de leur engagement pour une mode durable. CARBIOS est le premier fournisseur de technologie de recyclage à adhérer à l’association, démontrant ainsi l’importance accordée par le secteur au recyclage pour parvenir à la circularité des textiles.





Evolution du Conseil d’administration

En juin 2024, l’Assemblée Générale annuelle de CARBIOS a ratifié la nomination de Madame Jennifer SAENZ (Executive Vice President au sein de Albertsons Companies) aux fonctions de membre du Conseil d’administration.

A date, la Société dispose de 8 administrateurs indépendants, soit 2/3 du nombre total d’administrateurs et 42% de femmes (5 sur 12).





Evolution du Comité Exécutif

En septembre 2024, CARBIOS a annoncé la nomination de Tommy MAUSSIN au poste de Directeur Marketing avec pour mission de développer et gérer les activités mondiales de marketing et de vente de CARBIOS auprès des marques dans divers secteurs, notamment l'emballage, le textile, le luxe, l'automobile, les cosmétiques, les soins de santé et les biens industriels.





Distinctions

1er prix du « So French So Innovative » Award d'InnoEX 2024 à Hong Kong. (avril 2024)









Perspectives : Production des premiers volumes en 2026

Compte-tenu des avancées significatives du Groupe au cours de cette première période de 2024, CARBIOS confirme ses objectifs opérationnels et le calendrier de déploiement industriel et commercial de sa technologie de biorecyclage des plastiques et fibres en PET2.

2 è me semestre 2024 : Poursuite des travaux de construction de l’usine de Longlaville Poursuite du recrutement de l’équipe d’exploitation de l’usine et formation au Démonstrateur

Fin 2025 : Mise en service des unités

Mise en service des unités 2026 : Production des premiers volumes





