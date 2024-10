Annonce de Partenariat Stratégique : Contrôles Laurentide s’associe à Fortinet pour renforcer la sécurité des technologies d'opération industrielles (OT)

KIRKLAND, Quebec, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Contrôles Laurentide, leader dans le secteur de l’automatisation, fiabilité et digitalisation industrielle dans l’Est du Canada, est fière d'annoncer un partenariat stratégique avec Fortinet, chef de file mondial de la cybersécurité et de la convergence de la réseautique et de la sécurité. Ce partenariat vise à fournir des solutions de sécurité de pointe pour protéger les infrastructures critiques et les technologies d'opération industrielles (OT) des industries que nous desservons. L’objectif ultime est d’aider les industries du territoire à prospérer dans un environnement global où les cybermenaces sont omniprésentes.



Grâce à cette collaboration, Contrôles Laurentide et Fortinet uniront leurs expertises respectives pour offrir une gamme complète de solutions répondant aux besoins spécifiques des industries, telles que le secteur minier, pâtes et papiers, énergie, chimique, pharmaceutique et alimentaire. Cela inclut des technologies avancées de détection, de protection, et de réponse aux menaces dans les environnements industriels, garantissant ainsi une continuité opérationnelle et une résilience accrue face aux cybermenaces.

« La cybersécurité des technologies d’opération est devenue un enjeu primordial pour les entreprises industrielles. Ce partenariat avec Fortinet nous permet d'offrir à nos clients des solutions robustes et évolutives, tout en assurant la protection de leurs systèmes critiques contre les menaces cybernétiques de plus en plus sophistiquées. » affirme Mattieu Berlinguette, Directeur Solutions de Performance Numérique chez Contrôles Laurentide.

Frank Lawrence, Responsable National des Comptes Partenaires (OT) de Fortinet, ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Contrôles Laurentide pour contribuer à la sécurisation des infrastructures industrielles. En combinant nos technologies et notre expertise, nous renforcerons la capacité des entreprises à se défendre contre les cyberattaques et à protéger leurs environnements opérationnels. »

Ce partenariat renforce l’engagement de Contrôles Laurentide à fournir des solutions innovantes et fiables pour l’industrie, tout en répondant aux exigences croissantes en matière de cybersécurité. Nous sommes impatients de collaborer avec nos clients pour les aider à relever les défis de sécurité des OT dans un paysage numérique en constante évolution.

Basée à Kirkland, QC, Contrôles Laurentide est un leader de l'automatisation industrielle dans l'Est du Canada depuis 1968. L'entreprise dessert divers secteurs tels que l'exploitation minière, les pâtes et papiers, l'agroalimentaire, les produits pharmaceutiques, le pétrole et gaz, et le secteur énergétique. Contrôles Laurentide est une entreprise privée détenue à 100 % par ses employés.





Simon St-Laurent Email :sstlaurent@laurentide.com Phone number : 514-697-9225 x 207

