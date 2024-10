Vertex renouvelle sa certification HDI pour la sixième année consécutive, et réaffirme sa position leader en matière d’assistance client dans les technologies appliquées à la fiscalité

La certification HDI Support Center est l’unique agrément reposant sur des normes sectorielles ouvertes à récompenser la qualité du service des centres d’assistance

KING OF PRUSSIA, Pennsylvanie, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vertex Inc. (NASDAQ : VERX), ci-après « Vertex » ou « la Société », fournisseur mondial de technologies appliquées à la fiscalité, a renouvelé sa certification HDI Support Center pour la sixième année consécutive. Cette prestigieuse distinction, délivrée par HDI, premier fournisseur mondial de services de certification et de conseil auprès des centres d’assistance, souligne la capacité continue de Vertex à atteindre l’excellence permanente en matière d’assistance client. Seul prestataire spécialisé dans le développement de solutions de technologies appliquées à la fiscalité à détenir cette accréditation, Vertex réaffirme la constance de son engagement en faveur d’une approche ciblée sur le client, ciment de sa réussite commerciale.



« Je tiens à féliciter toute l’équipe Vertex pour l’obtention de la certification HDI Support Center » annonce Tara Gibb, Directrice principale chez HDI. Et d’ajouter : « Grâce à son centre d’assistance certifié HDI, Vertex trouve sa place au cœur d’un cercle très fermé d’entreprises au service de l’innovation, d’opérations de qualité, d’une amélioration continue, d’une vision stratégique, d’un environnement de travail positif, et d’un service client de niveau supérieur. »

Les attentes des clients d’aujourd’hui en matière d’assistance sont de taille. Selon McKinsey, 71 % des clients comptent sur des interactions personnalisées, et 76 % d’entre eux témoignent de leur frustration lorsqu’elles font défaut. Vertex a été très bien notée dans tous les volets clés du programme de certification HDI Support Center, notamment en matière de satisfaction client, de leadership, de stratégie et de performances. Plus particulièrement, ses scores particulièrement élevés liés à la satisfaction de ses employés, à sa gestion et à son leadership sont révélateurs du succès de son modèle, aussi bien aux yeux de ses clients qu’à ceux de ses employés. « Nous sommes intimement convaincus que favoriser une collaboration et une innovation transversale nous permet d’en transférer les avantages à notre clientèle. Nous considérons que l’obtention de la certification HDI découle directement de nos efforts, que nous souhaitons poursuivre et voir évoluer, » indique Tanya Craig, Vice-présidente du service d’assistance internationale de Vertex.

« Chez Vertex, nous sommes fiers de délivrer une expérience client exceptionnelle en répondant aux besoins de nos clients tout au long de leur parcours et en anticipant leurs besoins de manière proactive. Avec plus de 4 000 clients dans le monde entier et des relations de confiance établies de longue date avec plus de la moitié des entreprises du Fortune 500, nous sommes fiers de détenir cette certification HDI, et souhaitons rester engagés envers la pleine intégration de l’expérience client dans notre système de valeur. Nous savons que cette démarche est conditionnée par un service d’assistance exceptionnel fonctionnant comme une prolongation des propres équipes de nos clients, » poursuit-elle.

Né en 2000, le programme de certification HDI Support Center est le seul programme de certification à reposer sur des normes sectorielles ouvertes pour récompenser la qualité du service des centres d’assistance. La certification HDI Support Center est conçue pour que les acteurs des services d’assistance gagnent en efficacité, et vise à accompagner les entreprises en faisant office de norme sectorielle reconnue dans le monde entier, assortie d’un programme de certification. La procédure d’audit repose sur un ensemble de facteurs, chacun décliné en quatre niveaux de maturité servant de référentiel d’évaluation pour les centres d’assistance. Vertex l’a passé avec succès pour renouveler sa certification.

Pour en savoir plus sur Vertex et ses solutions de fiscalité indirectes et de conformité, rendez-vous sur www.vertexinc.com.

À propos de Vertex

Vertex, Inc. est l’un des principaux fournisseurs de solutions de fiscalité indirecte au monde. La Société a pour vocation de proposer la technologie fiscale la plus fiable afin de permettre aux entreprises internationales de réaliser des transactions en toute conformité et de se développer en toute confiance. Vertex fournit des solutions qui peuvent s’adapter aux principales catégories de taxes indirectes de secteurs d’activité spécifiques, notamment la taxe sur les ventes, la taxe d’utilisation, la taxe sur la valeur ajoutée et la taxe sur les salaires. Basée en Amérique du Nord, avec des bureaux en Amérique du Sud et en Europe, Vertex emploie plus de 1 500 professionnels et propose ses services aux entreprises dans le monde entier.

Pour tout complément d’information, rendez-vous sur www.vertexinc.com ou suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Copyright © 2024 Vertex, Inc. Tous droits réservés. Les informations figurant dans ce communiqué sont uniquement publiées à titre informatif. Elles peuvent faire l’objet d’évolutions futures à tout moment et ne constituent en aucun cas un conseil juridique ou fiscal. L’orientation du produit et les informations potentielles de feuille de route ne constituent aucune garantie, ne peuvent s’intégrer dans un quelconque contrat et ne représentent en aucun cas un engagement à fournir quelconque support, code ou fonctionnalité. Ces informations ne doivent servir de fondement à aucune prise de décision d’achat, juridique ou fiscale. Le développement, la diffusion et le calendrier de déploiement de l’ensemble des fonctionnalités ou caractéristiques décrites relatives aux produits de Vertex restent à la seule discrétion de Vertex, Inc. Toutes les déclarations exprimées dans ce communiqué ne relevant pas de faits historiques constituent des déclarations prospectives au sens de la loi américaine « Private Securities Litigation Reform Act » de 1995 (loi sur la réforme des litiges relatifs aux valeurs mobilières privées). Toutes les déclarations prospectives sont assujetties à divers risques et incertitudes décrits dans les documents de la Société déposés auprès de la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis, qui pourraient entraîner un écart sensible entre les attentes et les résultats réels. Vertex conseille aux lecteurs de ne pas se fier indûment à ces déclarations prospectives que la Société n’a aucune obligation de mettre à jour.

À PROPOS DE HDI

Depuis plus de 35 ans, l’organisme HDI accompagne des milliers de professionnels et les entreprises auxquelles ils appartiennent dans l’amélioration de leurs performances, et les aide à favoriser le changement, à exploiter leurs connaissances, à refaçonner leurs équipes, à établir des réseaux, et à transformer leurs enjeux en opportunités. HDI donne aux professionnels de l’assistance technique et de la gestion de service les moyens de faire évoluer leur stratégie, leurs opérations et leurs équipes par le biais d’une prestation de services optimisée. Depuis l’employé jusqu’à l’entreprise entière, HDI révolutionne la dimension de service et d’assistance grâce à sa gamme complète de formations et de modules de certification, de conférences annuelles de pointe dans le secteur, de conseils axés sur les performances et de services de certification de site, d’opportunités de réseautage auprès de la communauté, et de recherches et ressources informatives éclairées. Que signifie HDI ? HDI est synonyme d’un service plus intelligent dégageant de meilleures performances commerciales. Pour en savoir plus, consultez https://www.thinkhdi.com. HDI est une division d’Informa Tech.

