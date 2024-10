Conférence sur le développement d’innovations et la coopération au sein de la chaîne industrielle et la chaîne d’approvisionnement entre la Chine et l’ASEAN (Baise-Cao Bang), organisée à Nanning

NANNING, Chine, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 24 septembre, la conférence sur le développement d’innovations et la coopération au sein de la chaîne industrielle et la chaîne d’approvisionnement entre la Chine et l’ASEAN (Baise-Cao Bang), organisée par le Comité municipal de Baise du PCC et le gouvernement municipal de Baise, a eu lieu à Nanning, dans la région autonome zhuang du Guangxi, en Chine. Près de 200 représentants d’entreprises du delta du fleuve Yangtsé, de la région Pékin-Tianjin-Hebei, de la région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Macao et d’autres régions de Chine, ainsi que d’entreprises vietnamiennes, ont assisté à la conférence.



Une coupure de presse annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

Lors de cette conférence, 19 projets ont été signés, pour un investissement total de 20 663 milliards de yuans. Ces projets, qui couvrent un large éventail de secteurs, démontrent de fortes capacités d’innovation et des perspectives de développement prometteuses. Ils apporteront un soutien solide à la ville de Baise pour accélérer son ouverture tant au niveau national qu’international, et aideront le Guangxi à établir un environnement opérationnel pratique pour les marchés nationaux et internationaux à double circulation.

La Chine et le Vietnam sont de bons voisins, amis et partenaires. Reliées par des montagnes et des rivières, la ville de Baise et la province de Cao Bang partagent des coutumes similaires et bénéficient de nombreux échanges culturels. Leur coopération dans divers domaines est très étroite, notamment en matière de collaboration dans la chaîne industrielle et la chaîne d’approvisionnement. En août de cette année, lors de la visite d’une délégation de Baise dans la province de Cao Bang, elles sont parvenues à un large consensus de coopération dans des domaines tels que les échanges amicaux, l’agriculture et le tourisme transfrontaliers, la connectivité et le contrôle des frontières. La tenue de la Conférence sur le développement d’innovations et la coopération au sein de la chaîne industrielle et la chaîne d’approvisionnement entre la Chine et l’ASEAN (Baise-Cao Bang) est une action concrète pour mettre en œuvre ce consensus de coopération entre la ville de Baise et la province de Cao Bang, dans le respect des intérêts et aspirations communs des deux parties.

Lors de la conférence, le Centre de coopération à l’étranger des hommes d’affaires du Zhejiang (Baise-ASEAN), lancé conjointement par le Centre provincial de soutien à l’entrepreneuriat et à l’innovation des hommes d’affaires du Zhejiang, la Chambre de commerce vietnamienne en Chine et la Fédération municipale de l’industrie et du commerce de Baise, a officiellement vu le jour. Ce centre s’appuiera sur les multiples atouts de Baise en tant que frontière d’ouverture, pôle de transport et pôle industriel pour promouvoir des échanges et une coopération plus approfondis entre les entreprises chinoises et vietnamiennes, en les aidant à partager des opportunités, à favoriser la croissance mutuelle et à s’aventurer sur les marchés internationaux.

Source : Gouvernement municipal de Baise

Interlocuteur : M. Zeng, tél. : 86-10-63074558

