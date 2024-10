UBiqube Fortalece Conselho com Veteranos de Nuvem e Segurança para Impulsionar Visão AgileOps e Expansão Global

DUBLIN, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- A UBiqube, líder em nuvem híbrida e automação de infraestrutura de segurança, anunciou hoje a nomeação de dois executivos experientes, Jean-David Lehmann-Charley e Ahmed Guetari, para seu Conselho de Administração. Ambos os líderes possuem ampla experiência em tecnologias de rede, segurança e nuvem, com históricos comprovados de inovação e crescimento no setor de provedores de serviços.



Essa nomeação ocorre em um momento crucial para a UBiqube, que embarca na sua jornada Agile Ops com a implementação de soluções escaláveis e automatizadas para práticas de CloudOps, NetOps e SecOps. Eles se juntarão aos nossos ilustres diretores da NTT e da Fujitsu e completarão o conselho com habilidades relevantes para impulsionar a adoção da inovação da UBiqube.

Jean-David Lehmann-Charley é Vice-Presidente Regional de Vendas, ecossistema Cortex para EMEA e Latam da Palo Alto Networks. Ele tem mais de 20 anos de experiência em vendas complexas, diretas e indiretas, no mercado de rede e segurança em toda a EMEA e América Latina em Palo Alto e, antes disso, na Juniper. Jean-David é um líder de vendas empreendedor; sua experiência em campo e perspicácia serão essenciais para a governança da UBiqube. "Estou muito satisfeito com a oportunidade de poder contribuir para o crescimento e a reputação da UBiqube como fornecedora de soluções de automação de nuvem híbrida", disse Jean-David. “Em um setor notoriamente atormentado pela complexidade e inflação das ferramentas, é encorajador ver o foco da UBiqube em soluções que simplificam as operações de nuvem e segurança por meio da automação. É um esforço essencial para garantir que a infraestrutura de TI esteja pronta para enfrentar o próximo ‘Tsunami da IA'.

Ahmed Guetari é GM e VP de produtos para Prestadores de Serviços na F5. Ele tem mais de 20 anos de experiência na indústria na Juniper e agora na F5. Ahmed é um pensador estratégico reconhecido em toda a indústria por sua paixão em fornecer tecnologia com propósito. Ele é um líder de produto prático, e sua liderança está profundamente enraizada na sua compreensão da realidade operacional dos seus clientes. Ele é o tecnólogo de campo que o conselho da UBiqube precisa. “A convergência dos paradigmas de nuvem e rede, o surgimento da borda como proxy de nuvem e o crescimento exponencial dos datacenters, todos estão voltados para atender às monumentais necessidades de processamento de IA. Essas tendências transformacionais exigem soluções focadas no dimensionamento das operações por meio da simplificação e da automação dos processos. A UBiqube está na vanguarda deste campo de inovação e demonstrou isso a vários clientes e casos de uso", disse Ahmed. “Estou entusiasmado em entrar para o conselho da UBiqube e ajudar a equipe a entrar no próximo capítulo do seu crescimento.”

Nabil Souli, CEO da UBiqube, deu as boas-vindas aos novos membros do conselho: “Estou honrado e orgulhoso com o apoio à inclusão de Jean-David e Ahmed ao nosso conselho. Sua experiência e conhecimento do setor serão inestimáveis diante dimensionamento das nossas operações e continuidade da nossa expansão em mercados globais. Sua orientação fortalecerá nossas parcerias com integradores de sistemas e nos permitirá impulsionar a adoção da agilidade operacional para uma infraestrutura de TI que esteja à altura do desafio da IA.”

Sobre a UBiqube:

Com sede em Dublin, Irlanda, a UBiqube é provedora líder de automação de infraestrutura que visa simplificar drasticamente as operações em nuvem, Netops e Secops. Fazemos parcerias com os principais integradores de sistemas em todo o mundo para projetar e fornecer soluções personalizadas que abordam a complexidade de um cenário de infraestrutura de TI em constante mudança. Saiba mais em www.ubiqube.com.

Contato com a Mídia:

Colin Fernandes, Dirigente de Marketing

Email: cfe@ubiqube.com

