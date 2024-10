64 millions de dollars US cette décennie : Célébration des 30 ans de Fairtrade durant le Mois du commerce équitable

OTTAWA, Ontario, 01 oct. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Au cours de la dernière décennie seulement, les ventes canadiennes de produits équitables certifiés Fairtrade ont généré 64 millions de dollars US en primes équitables Fairtrade. Les coopératives productrices investissent cette somme d’argent supplémentaire dans les projets communautaires ou entrepreneuriaux de leur choix, favorisant ainsi un changement positif ainsi qu’un développement durable.



Le Mois du commerce équitable, célébré en octobre, est une occasion de reconnaître l’effort collectif réalisé par le public consommateur, les entreprises et les activistes du pays, qui, en choisissant ce type de commerce, visent à bâtir un monde meilleur. Cette année marque également une étape importante puisque Fairtrade Canada célèbre son 30e anniversaire, soulignant trois décennies de retombées positives et de croissance.

À travers le Canada, des centaines de détaillants participent au Mois du commerce équitable en offrant des promotions spéciales et en mettant en évidence leur rôle dans l’élargissement de l’offre de produits équitables. Par ailleurs, près d’une quarantaine de marques se joindront aux célébrations en offrant de nombreux rabais sur leurs produits équitables certifiés Fairtrade, dans l’objectif de les rendre encore plus accessibles au public canadien. Les Campus, Villes et Écoles équitables, qui aident à forger l’avenir de la défense du commerce équitable au Canada, seront également de la partie. Fairtrade Canada organisera plusieurs concours tout au long du mois, dont le tirage d’un grand prix d’une valeur de plus de 1 000 $ CA.

Julie Francoeur, directrice générale de Fairtrade Canada, note la signification particulière de la campagne de cette année : « En ce mois d’octobre, alors que nous célébrons les 30 ans de Fairtrade au Canada, nous réfléchissons au trajet parcouru et nous reconnaissons que notre réussite se doit au dévouement inébranlable de la population canadienne. Que ce soit par le choix de produits équitables Fairtrade en magasin, par des commerces qui s’engagent dans l’approvisionnement responsable, ou par un réseau d’activistes passionné·es qui travaillent inlassablement à l’échelle communautaire, le soutien de la population canadienne a été fondamental pour l’évolution du mouvement Fairtrade et pour qu’une réelle différence soit faite. »

Les retombées de Fairtrade Canada s’illustrent également par la réussite de ses partenaires. Rémi Tremblay, président-directeur général chez Café William, affirme : « Chez Café William, notre ambition est de produire le café le plus équitable au monde, et notre partenariat avec Fairtrade fait partie intégrante du parcours pour y arriver. En achetant du café vert biologique et certifié Fairtrade, nous renforçons nos relations avec les coopératives productrices et nous redonnons ainsi aux communautés. Depuis les débuts de notre partenariat avec Fairtrade, en 2000, nous avons généré plus de 8 millions de dollars US en primes équitables Fairtrade, lesquelles ont été investies par les coopératives dans l’amélioration des moyens de subsistance des agricultrices et agriculteurs ainsi que dans le développement de leurs communautés ».

Alors que nous célébrons le Mois du commerce équitable et les 30 ans de Fairtrade Canada, nous invitons la population canadienne à continuer d’encourager le commerce équitable et à participer aux promotions spéciales et aux événements qui ont lieu à travers le pays. Ensemble, nous pouvons continuer de susciter des changements importants et de soutenir des pratiques durables qui profitent aux communautés du monde entier.

Contact

Pippa Rogers

Directrice de marketing et des communications

Pippa.rogers@fairtrade.ca



Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.