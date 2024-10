Technip Energies passe avec succès le test de performance final de l'usine d'oléfines de Long Son Petrochemicals au Vietnam

Technip Energies (PARIS : TE) annonce que l'usine d'oléfines de Long Son Petrochemicals Co. (LSP) située sur l'île de Long Son, dans la province de Ba Ria-Vung Tau au Vietnam, a passé avec succès le test de performance final. Technip Energies a fourni les licences, l'ingénierie, la fourniture des équipements, la construction, la mise en service, le démarrage et l'exploitation initiale du craqueur de 1350 KTA (1).

Première usine d'oléfines du Vietnam, le craqueur peut utiliser à la fois du naphta et du gaz de pétrole liquéfié pour produire de l'éthylène, du propylène et du butadiène (2).

L'usine a été mise en service avec succès fin 2023 pour atteindre sa pleine capacité peu après le démarrage et passer son premier test de performance en février 2024. L'usine, dont les travaux ont débuté fin 2018, intègre la technologie d'éthylène sous licence de Technip Energies, notamment les fours à conversion ultra-sélective (USC®), privilégiés pour leur haute sélectivité et leur faible coût. Elle intègre également le système rectificateur intégré de chaleur (Heat-Integrated Rectifier System®), privilégié pour la récupération de l'éthylène avec un rendement énergétique élevé.

Bhaskar Patel, SVP des carburants durables, de la chimie et de la circularité chez Technip Energies, a déclaré : « Nous sommes heureux d'avoir réussi le test de performance final de l'usine d'oléfines de Long Son Petrochemicals. C’est une étape majeure pour le Vietnam et un nouvel exemple du savoir-faire de Technip Energies en matière d'amélioration de l'efficacité énergétique grâce à notre technologie éprouvée d'éthylène. »

(1) KTA: kilo tonnes per annum

(2) 950 KTA Ethylène / 400 KTA Propylène / 80-107 KTA Butadiène

À propos de Technip Energies

Technip Energies est une société d'ingénierie et de technologies de premier plan au service de la transition énergétique, avec des positions de leader dans le Gaz Naturel Liquéfié (GNL), l'hydrogène et l'éthylène et avec une présence forte sur les marchés en croissance de l'hydrogène bleu et vert, la chimie durable et la gestion du CO 2 . La société bénéficie de son solide modèle de livraison de projet, soutenu par une offre étendue de technologies, de produits et de services.

Avec une présence dans 34 pays, nos 16 000 collaborateurs sont pleinement engagés à donner vie aux projets innovants de nos clients, en repoussant les limites du possible pour accélérer la transition énergétique vers un avenir meilleur.

Les actions de Technip Energies sont cotées sur Euronext Paris. En outre, Technip Energies dispose d’un programme ADR (American Depositary Receipt) sponsorisé de niveau 1, avec ses ADRs négociés sur les marchés de gré à gré.

