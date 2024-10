La terre sacrée du confucianisme du Sud célèbre le 2 575e anniversaire de Confucius à l’appui de rituels contemporains

QUZHOU, Chine, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le 28 septembre marque le 2 575e anniversaire de la naissance du vénéré philosophe Confucius. La cérémonie, qui vise à respecter les rituels honorifiques et promouvoir son culte à l’échelle nationale pour parvenir à l’harmonie universelle, s’est déroulée à Quzhou, dans la province du Zhejiang, située à l’est de la Chine.



Une photo annexée au présent communiqué est disponible en cliquant sur ce lien.

« Cette année, la cérémonie du culte de Confucius s’est étendue pour la première fois de son histoire au-delà du temple ancestral pour rejoindre la place culturelle Confucius qui lui fait face », indique Sheng Xiongsheng, directeur du Centre de développement du confucianisme du Sud de Quzhou, avant de poursuivre : « La participation s’est ainsi ouverte aux représentants de divers secteurs de la société dans l’espace public de la ville pour permettre au grand public de rendre hommage au grand philosophe. »

Au-delà de traduire le respect et l’admiration pour Confucius et de refléter la culture traditionnelle à travers les rituels, la cérémonie de cette année s’est adossée d’une initiative en ligne dédiée au culte du Sage, qui a attiré de nombreux participants du monde entier et de tous les horizons, selon Monsieur Xiongsheng.

Riche de sa longue histoire et de son vaste patrimoine culturel, la ville de Quzhou est considérée à la fois comme la porte d’entrée du sud-est de la Chine et comme la terre sacrée du confucianisme du Sud, du fait de son statut de demeure ancestrale et de seconde ville natale de Confucius et de ses descendants.

En 1 129 après J.-C., Kong Duanyou, le 48e descendant direct de Confucius, accompagna l’empereur Gaozong de la dynastie Song lors de sa migration vers la région du Zhejiang, où ils reçurent plus tard l’autorisation impériale d’établir un temple familial à Quzhou.

Depuis lors, les descendants de Confucius ont promu pendant plus de 800 ans l’intégration de la culture confucéenne dans le tissu culturel de la région de la rive sud du fleuve Yangtze, donnant ainsi naissance au célèbre confucianisme du Sud. Leurs efforts ont largement contribué à la diffusion et au développement du confucianisme dans cette partie de la Chine.

La tradition du culte de Confucius a vu le jour sous la dynastie Han et s’est transmise de génération en génération. Le rituel a connu son apogée à l’époque des dynasties Ming et Qing, où il a pris la dimension d’un événement national majeur connu sous le nom de « grande cérémonie de la nation ». En 2004, Quzhou a relancé la tradition de la cérémonie du culte de Confucius, alors abandonnée depuis de nombreuses années.

Contrairement aux cérémonies traditionnelles du culte de Confucius, celle organisée à Quzhou se distingue par son approche contemporaine et simple. Les participants portent des vêtements actuels et observent l’étiquette moderne, en remplaçant l’offrande traditionnelle des trois têtes de bétail par cinq variétés de céréales. La cérémonie privilégie également la déclamation d’extraits des Entretiens de Confucius, au détriment de la musique et la danse traditionnelles. Cette approche contemporaine et accessible, connue sous le nom de culte confucéen contemporain et populaire, souligne l’importance d’adapter la cérémonie à l’époque actuelle. Elle encourage l’abandon de rituels obsolètes et défend le port de vêtements modernes et l’essence de la philosophie confucéenne.

En mai 2011, la cérémonie du culte de Confucius organisée à Quzhou a formellement rejoint la troisième liste du patrimoine culturel immatériel national de la Chine.

Il convient de souligner que l’édition 2024 de la cérémonie du culte de Confucius de Quzhou est pour la toute première fois organisée en marge du Festival international de la culture de Confucius de Chine. Elle a mis l’innovation au service de l’optimisation de son contenu et de son format.

Ces dernières années, Quzhou, berceau du confucianisme du Sud et site majeur du patrimoine culturel de la dynastie Song du Zhejiang, s’est engagée à redynamiser son héritage culturel traditionnel et à revendiquer la modernisation du confucianisme.

Grâce à des initiatives novatrices telles que la cérémonie de culte de Confucius et la saison du confucianisme du Sud, Quzhou a réussi à donner une image plus urbaine à cette terre sacrée du confucianisme du Sud, terre d’étiquette par excellence.

En plus d’améliorer le niveau de civilisation et la réputation de la ville, ces efforts ont donné un nouvel élan au développement qualitatif de l’économie régionale. En intégrant le confucianisme du Sud dans la vie moderne, Quzhou démontre pleinement l’importance contemporaine et concrète de cet héritage culturel.

Source : Centre de développement de la culture du confucianisme du Sud de Quzhou

Interlocutrice : Mme Wong, tél. : 86-10-63074558

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.