ABS Meluluskan Sistem Bekalan Bahan Bakar Ammonia untuk Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

HOUSTON dan TEMECULA, California, Oct. 01, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ABS mengeluarkan kelulusan awal (AIP) untuk sistem bekalan bahan bakar (FSS) ammonia baharu daripada Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases, sebahagian daripada Bahagian Perindustrian Nikkiso Co., Ltd.



Sistem bekalan bahan bakar ammonia tersebut menampilkan pam kecekapan tinggi dan sistem pengurusan bahan bakar bersepadu serta boleh dipasang dalam aplikasi marin seperti kapal dagangan. ABS melengkapkan semakan reka bentuk berdasarkan kelas dan keperluan berkanun.

“Ammonia menunjukkan potensi untuk menjadi satu daripada alternatif bahan bakar terkemuka dalam transisi tenaga. Bersama dengan kecemerlangan keselamatan, kepakaran teknikal kami dalam bahan bakar alternatif dan reka bentuk enjin yang mendalam menjadikan kami pihak pengkelasan ideal untuk projek inovatif seperti daripada Nikkiso ini”, ujar Patrick Ryan, Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Teknologi ABS.

ABS menawarkan perkhidmatan yang menjadi peneraju dalam industri dalam penggunaan ammonia sebagai bahan bakar marin dan juga sumber tenaga alternatif yang lain. Keterangan lanjut di sini .

“Sebagai peneraju dunia dalam sistem bahan bakar LNG marin, Nikkiso mempunyai pengalaman dan kepakaran yang tepat untuk menyokong transisi selamat kepada bahan bakar ammonia yang rendah karbon oleh pengguna”, jelas Konstantinos Fakiolas, Pengarah Marin, Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases. “FSS untuk ammonia oleh Nikkiso direka bentuk dengan prinsip kelewahan, kebolehbergantungan dipertingkatkan dan keteguhan dengan piawaian keselamatan tertinggi untuk mengurangkan kebocoran dan gelinciran.”

Kapsyen: Dalam foto (dari kiri) ialah Vassilios Kroustallis, Naib Presiden Kanan ABS, Pembangunan Perniagaan Global; Konstantinos Fakiolas, CE&IG Ketua Marin Nikkiso; Patrick Ryan, Naib Presiden Kanan dan Ketua Pegawai Teknologi ABS; dan Joseph Pak, CE&IG Presiden Projek Infrastruktur Tenaga dan Projek Strategik Nikkiso.

Perihal Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases

Cryogenic Industries, Inc. (dba Nikkiso Clean Energy & Industrial Gases) ialah pembekal terkemuka peralatan, teknologi dan aplikasi kriogenik untuk tenaga bersih dan segmen pasaran gas industri. Kumpulan mempunyai lebih 1,600 orang kakitangan daripada 22 negara dan diterajui oleh Cryogenic Industries, Inc. di California Selatan, A.S., anak syarikat yang dimiliki sepenuhnya oleh Nikkiso Co., Ltd. (TSE: 6376).

Perihal ABS

ABS, pembekal global terkemuka untuk pengelasan dan perkhidmatan perundingan teknikal untuk industri marin dan luar pesisir, komited untuk menetapkan piawaian bagi keselamatan dan kecemerlangan dalam reka bentuk dan pembinaan. Dengan memfokuskan pada penggunaan selamat dan praktikal untuk penyelesaian teknologi dan digital canggih, ABS bekerja dengan industri dan klien untuk membangunkan pematuhan yang tepat dan jimat kos, prestasi dioptimumkan dan kecekapan pengoperasian untuk aset marin dan luar pesisir.

Untuk mendapatkan maklumat lanjut, hubungi Hubungan Media ABS: jmire@eagle.org atau Hubungan Media Nikkiso CE&IG: pr@nikkisoceig.com

Foto yang mengiringi pengumuman ini tersedia di https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7a5917d3-4935-475b-b0ef-e2a27cc406cb

