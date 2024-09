Ichnos Glenmark Innovation (« IGI ») annonce un accord de collaboration en recherche et développement (« CRADA ») avec le National Cancer Institute (« NCI ») afin de tester un traitement oral exclusif d’inhibiteur de Cbl/b dans le cancer du sein triple…

La Casitas B-lineage lymphoma b (« Cbl/b ») est une ubiquitine ligase E3 qui s’est révélée être un régulateur clé de l’activation des cellules T et des cellules tueuses naturelles (« NK ») en l’absence de costimulation par le CD28

Le GRC 65327 a été identifié par IGI comme un nouvel inhibiteur de la Cbl/b, puissant, sélectif et biodisponible par voie orale



NEW YORK, 30 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ichnos Glenmark Innovation (IGI), le fruit d’une alliance entre Ichnos Sciences, Inc., une multinationale du secteur de la biotechnologie au stade clinique entièrement intégrée, mettant au point des anticorps multispécifiques™ dans le domaine de l’oncologie, et Glenmark Pharmaceuticals Ltd., a annoncé aujourd’hui la conclusion d’un CRADA avec le NCI, qui relève des National Institutes of Health (« NIH ») aux États-Unis.

Dans le cadre de cet accord, IGI et le NCI collaboreront à l’évaluation de la petite molécule inhibitrice de Cbl/b brevetée par IGI, le GRC 65327. « Le GRC 65327 est un nouvel inhibiteur de Cbl-b sélectif et actif par voie orale, le meilleur de sa catégorie, qui démontre une bonne puissance in vitro i, une efficacité in vivo i et un profil de toxicité non clinique acceptable », a déclaré Nagaraj Gowda, PhD, vice-président et responsable de la recherche sur les petites molécules chez IGI.

Dans le cadre de la recherche couverte par le CRADA, le NCI va d’abord caractériser puis tester le GRC 65327 dans des modèles immunocompétents de cancer du sein triple négatif (« CSTN ») dans le but de générer des données précliniques pour soutenir un essai clinique dans le CSTN de stade avancé au NCI. Stan Lipkowitz, M.D., Ph.D., chef du service des tumeurs malignes chez la femme et directeur adjoint du centre de recherche sur le cancer au NCI, et son équipe s’appuieront sur les résultats substantiels obtenus lors des premières recherches sur la Cbl/b, notamment le clonage initial du gène et l’identification du rôle de la Cbl/b en tant que régulatrice négative du système immunitaire adaptatif.

« Les petites molécules inhibitrices de Cbl/b peuvent renforcer l’activité adaptative anti-tumorale en augmentant la signalisation par la voie costimulatoire dans les cellules T et l’immunité innée par une activité accrue des cellules NK », a déclaré le Dr Lipkowitz. « Mon groupe va tester le nouvel inhibiteur de la Cbl/b développé par IGI dans des modèles de cancer du sein in vitro, sur la base de cellules et in vivo, afin d’évaluer son activité inhibitrice de la de Cbl/b et modulatrice de la réponse immunitaire adaptative et innée aux cancers du sein. »

« Nous croyons au pouvoir de la collaboration pour stimuler l’innovation. Le partenariat avec le Dr Lipkowitz et le NCI pour faire progresser notre compréhension scientifique du GRC 65327 devrait accélérer son développement potentiel dans le CSTN, un cancer avec peu d’options thérapeutiques efficaces pour les patientes », a déclaré Cyril Konto, M.D., président, directeur exécutif et PDG d’IGI. « En outre, les travaux du laboratoire du Dr Lipkowitz dans le CSTN de stade avancé complètent le programme développé par IGI pour promouvoir le GRC 65327 dans d’autres tumeurs solides. »

À propos du programme GRC 65327-Casitas B-Lineage Lymphoma b (Cbl/b) d’IGI : la Casitas B-lineage Lymphoma b (Cbl/b) est une ubiquitine ligase E3 qui a été identifiée comme un inhibiteur clé de l’activation des cellules T et NK en l’absence de costimulation CD28, régulant l’activité des cellules immunitaires dans les cellules PD-1, CTLA4 et TIGIT positives. En tant que régulateur principal intracellulaire, l’inhibition de la Cbl/b peut conduire à une activation massive des cellules immunitaires dans un microenvironnement tumoral immunodéprimé et induire une forte activité en monothérapie. Un premier essai clinique chez l’homme mené auprès de patients atteints de tumeurs solides récidivantes/réfractaires devrait commencer au début de 2025. IGI prévoit de présenter l’ensemble des données précliniques du GRC 65327 lors d’une prochaine conférence scientifique.

À propos d’Ichnos Glenmark Innovation : Ichnos Glenmark Innovation (IGI) est le fruit d’une alliance de deux sociétés, Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark) et Ichnos Sciences, Inc., une multinationale du secteur de la biotechnologie au stade clinique entièrement intégrée, qui développe des produits multispécifiques™ dans le domaine de l’oncologie. qui vise à accélérer la découverte de nouveaux médicaments pour le traitement du cancer. IGI associe les compétences d’Ichnos en matière de recherche et de développement de nouveaux produits biologiques à celles de Glenmark dans le domaine des nouvelles petites molécules, afin de poursuivre le développement de solutions thérapeutiques de pointe pour le traitement des hémopathies malignes et des tumeurs solides. Cette collaboration, qui s’appuie sur les compétences conjointes de plus de 150 scientifiques et sur un solide portefeuille de nouvelles molécules en développement, tirera parti des capacités de ses trois centres d’innovation situés aux États-Unis, en Suisse et en Inde, afin de faire avancer l’innovation. Pour en savoir plus, veuillez consulter www.iginnovate.com.

Pour en savoir plus, veuillez contacter :

Équipe chargée de la communication d’entreprise d’IGI

Corporate.communications@iginnovate.com

