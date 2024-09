IGI kündigt kooperative Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung mit dem National Cancer Institute zur Untersuchung einer proprietären oralen Cbl/b-Inhibitor-Behandlung bei dreifach negativem Brustkrebs an

Casitas B-lineage lymphoma b (Cbl/b) ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die nachweislich eine Schlüsselrolle bei der Aktivierung von T- und natürlichen Killerzellen (NK) spielt, wenn keine CD28-Kostimulation vorliegt

GRC 65327 wurde von IGI als neuartiger, nanomolar potenter, selektiver und oral bioverfügbarer Cbl/b-Inhibitor identifiziert



NEW YORK, Sept. 30, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ichnos Glenmark Innovation (IGI), eine Allianz zwischen Ichnos Sciences Inc., einem globalen, voll integrierten, im klinischen Stadium tätigen Biotech-Unternehmen, das Multispecifics™ in der Onkologie entwickelt, und Glenmark Pharmaceuticals Ltd. haben heute eine kooperative Forschungs- und Entwicklungsvereinbarung (Cooperative Research and Development Agreement, CRADA) mit dem National Cancer Institute (NCI), einem Teil der National Institutes of Health (NIH) in den Vereinigten Staaten, bekanntgegeben.

Im Rahmen der CRADA werden IGI und das NCI bei der Evaluierung des proprietären kleinen Cbl/b-Molekül GRC 65327 von IGI zusammenarbeiten. „GRC 65327 ist ein neuartiger, selektiver, oral wirksamer Cbl-b-Inhibitor, der eine gute In-vitro-Potenz, In-vivo-Wirksamkeit und ein akzeptables nicht-klinisches Toxizitätsprofil aufweist“, so Dr. Nagaraj Gowda, Vice-President, Head of Small Molecule Research bei IGI.

Im Rahmen der von der CRADA abgedeckten Forschung wird das NCI GRC 65327 zunächst charakterisieren und dann in immunkompetenten Modellen von dreifach negativem Brustkrebs (Triple-Negative Breast Cancer, TNBC) testen, um präklinische Daten zur Unterstützung einer klinischen Studie zu TNBC im Spätstadium am NCI zu gewinnen. Dr. Stan Lipkowitz, Chief of Women's Malignancies Branch und Deputy Director des Center for Cancer Research NCI, und sein Team werden auf ihren bedeutenden Erfolgen in der frühen Cbl/b-Forschung aufbauen, zu denen die erste Klonierung des Gens und die Identifizierung der Rolle von Cbl/b als negativer Regulator des adaptiven Immunsystems gehören.

„Kleinmolekulare Inhibitoren von Cbl/b könnten die adaptive Anti-Tumor-Aktivität durch eine verstärkte Signalisierung über den kostimulatorischen Weg in T-Zellen und die angeborene Immunität durch eine erhöhte NK-Zellaktivität verbessern“, so Dr. Lipkowitz. „Meine Gruppe wird den neuartigen Cbl/b-Inhibitor, der von IGI entwickelt wurde, in In-vitro-, zellbasierten und In-vivo- Mammakarzinom-Modellen testen, um seine Aktivität als Cbl/b-Inhibitor und Modulator der adaptiven und angeborenen Immunantwort auf Brustkrebs zu bewerten.“

„Wir glauben an die Kraft der Zusammenarbeit zur Förderung von Innovationen. Die Partnerschaft mit Dr. Lipkowitz und dem NCI, um unser wissenschaftliches Verständnis von GRC 65327 voranzutreiben, wird voraussichtlich seine potenzielle Entwicklung bei TNBC beschleunigen, einer Krebsart, für die es nur wenige wirksame Behandlungsmöglichkeiten gibt“, so Dr. Cyril Konto, President, Executive Director und CEO von IGI. „Darüber hinaus ergänzt die Arbeit des Labors von Dr. Lipkowitz zu TNBC im Spätstadium das Programm, das IGI entwickelt hat, um GRC 65327 bei anderen soliden Tumoren voranzubringen.“

Über das GRC 65327-Casitas B-Lineage Lymphoma b (Cbl/b) Programm von IGI: Casitas B-Lineage Lymphoma b (Cbl/b) ist eine E3-Ubiquitin-Ligase, die als wichtiger Inhibitor der Aktivierung von T- und NK-Zellen in Abwesenheit von CD28-Kostimulation identifiziert wurde und die Aktivität von Immunzellen in PD-1-, CTLA4- und TIGIT-positiven Zellen reguliert. Als intrazellulärer Hauptregulator kann die Hemmung von Cbl/b zu einer robusten Aktivierung von Immunzellen in der immunsupprimierten Tumormikroumgebung führen und eine starke Einzelwirkstoffaktivität hervorrufen. Eine erste klinische Studie am Menschen bei Patienten mit rezidivierten/refraktären soliden Tumoren wird voraussichtlich Anfang 2025 beginnen. IGI plant, das präklinische Datenpaket für GRC 65327 auf einer bevorstehenden wissenschaftlichen Konferenz zu präsentieren.

Über Ichnos Glenmark Innovation: Ichnos Glenmark Innovation (IGI) ist eine Allianz zwischen Ichnos Sciences Inc., einem globalen, voll integrierten, im klinischen Stadium tätigen Biotech-Unternehmen, das Multispecifics™ in der Onkologie entwickelt, und Glenmark Pharmaceuticals Ltd. (Glenmark), mit dem Ziel, die Entdeckung neuer Medikamente zur Krebsbehandlung zu beschleunigen. IGI kombiniert die Forschungs- und Entwicklungskompetenzen von Ichnos im Bereich neuartiger Biologika mit denen von Glenmark im Bereich neuer kleiner Moleküle, um weiterhin innovative Therapielösungen zur Behandlung von hämatologischen Malignomen und soliden Tumoren zu entwickeln. Durch die Bündelung der kombinierten Fachkenntnisse von über 150 Wissenschaftlern und einer soliden Pipeline neuartiger Moleküle wird diese Zusammenarbeit die Fähigkeiten ihrer drei globalen Innovationszentren in den USA, der Schweiz und Indien nutzen, um Innovationen voranzutreiben. Weitere Informationen finden Sie unter www.iginnovate.com.

