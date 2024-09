ReputationUP Lanza una Nueva Guía Sobre la Sextortion

ReputationUP responde a la pregunta más frecuente de las víctimas de sextorsión

ReputationUP responde a la pregunta más frecuente de las víctimas de sextortion con una guía práctica que explica cómo actuar en caso de chantaje online

El 68% de las víctimas de sextortion reportan ser amenazadas diariamente.” — Andrea Baggio, CEO EMEA Grupo ReputationUP

Esta guía creada por ReputationUP y Cyberights ayuda a las víctimas de sextortion a navegar en esta difícil situación, ofreciendo pasos prácticos y apoyo para enfrentar el chantaje y recuperar el control de tu vida.

1. Mantén la Calma y No Actúes por Impulso

Cuando eres víctima de sextortion, tu primer instinto podría ser pagar al chantajista o responder emocionalmente. Es fundamental mantener la calma y no actuar bajo presión.

Recuerda que pagar al criminal no garantiza que el material comprometedor sea eliminado o no sea difundido.

“El 68% de las víctimas de sextortion reportan ser amenazadas diariamente. Esto provoca un estado de angustia y desesperación en las víctimas muy difícil de manejar. Por difícil que sea, es importante no ceder al chantaje y actuar con frialdad. Por otro lado, esta estadística demuestra a quienes estamos comprometidos en la lucha contra este cibercrimen la urgencia de actuar con precisión y eficacia en estas situaciones”, comenta Andrea Baggio, CEO EMEA del Grupo ReputationUP.

2. No Borres las Comunicaciones

Conserva todas las comunicaciones con el chantajista, incluidos mensajes de texto, correos electrónicos y cualquier otra correspondencia.

Haz capturas de pantalla de todas las conversaciones y de los perfiles sociales del chantajista porque, incluso si son bloqueados, pueden ayudar en las investigaciones y en las acciones emprendidas por ReputationUP y Cyberights para eliminar cualquier contenido publicado en línea.

3. Contacta con las Autoridades

Denunciar a la policía es un paso importante. Las autoridades pueden ofrecer protección, iniciar investigaciones y trabajar con las plataformas en línea para eliminar el contenido comprometedor.

No tengas miedo de denunciar: la sextortion es un delito grave y las fuerzas del orden están preparadas para intervenir.

4. Bloquea los Canales de Comunicación

Bloquea al responsable en todos los canales de comunicación social, correo electrónico y telefonía. Esto puede prevenir más amenazas o acoso.

“Es importante no eliminar las trazas de las comunicaciones con el criminal, pero no hay necesidad de seguir manteniendo contacto con estos individuos. Bloquear las cuentas del cibercriminal es una manera para que la víctima se proteja, evitando al menos los abusos psicológicos que derivan de recibir amenazas diarias”, explica Baggio.

5. Protege Tus Cuentas

Cambia tus contraseñas y utiliza la autenticación en dos factores para todas tus cuentas importantes. Esto puede prevenir más accesos no autorizados a tu información personal.

Esta es una de esas acciones que la víctima puede emprender fácilmente y que resulta de gran ayuda.

6. Contacta a ReputationUP y Cyberights

ReputationUP y Cyberights ofrecen un apoyo concreto para la rápida eliminación de contenidos y asistencia legal.

Al contactar a estas organizaciones, puedes beneficiarte de una intervención profesional para mitigar el daño y emprender acciones legales contra los responsables.

“Cuando incluimos a Cyberights dentro del Grupo ReputationUP, nuestra intención era precisamente la de proporcionar un apoyo concreto y práctico a las víctimas de crímenes cibernéticos. Con la eliminación de contenidos publicados en línea por el criminal y la asistencia legal, logramos cubrir todo el proceso que enfrenta una víctima de sextortion”, comenta Andrea Baggio.

7. Busca Ayuda Psicológica

Enfrentar una situación de sextortion puede ser emocionalmente devastador. Considera hablar con un terapeuta o consejero especializado en trauma: cuidar de tu salud mental es crucial durante este difícil periodo.

Si te sientes cómodo, considera compartir tu experiencia: hablar abiertamente de estas experiencias puede ayudar a romper el estigma y prevenir futuros crímenes similares, o simplemente ayudar a otras personas en la misma situación.

Conclusión

Recuerda que no estás solo y que hay personas y recursos disponibles para ayudarte. Tomar las precauciones adecuadas y actuar rápidamente son esenciales para protegerte y prevenir más daños.

La sextortion es una experiencia traumática, pero con el apoyo adecuado, puedes superar este desafío y recuperar el control de tu vida.

ReputationUP y Cyberights están aquí para apoyarte en cada paso de este difícil camino.

