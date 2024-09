Bitget se asocia con Cats (CATS) para la reclamación de airdrop sin gas y la lista Launchpool

VICTORIA, Seychelles, Sept. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget, la empresa líder en la bolsa de criptomonedas y Web3 ha anunciado una asociación con Cats (CATS), una moneda meme en tendencia del ecosistema TON. Los usuarios de Bitget ahora podrán reclamar el airdrop del token CATS en Telegram con cero comisiones de gas. Estos tokens se abonarán automáticamente en las cuentas de Bitget de los usuarios antes de que comiencen las operaciones al contado de CATS a principios de octubre. Además, CATS aparecerá en Bitget Launchpool, una plataforma de libre distribución, a partir del 30 de octubre de 2024, con una distribución total de 19.500 millones de tokens de CATS.

El objetivo de estas iniciativas es mejorar el compromiso de los usuarios con la plataforma Cats y ofrecer importantes recompensas a los primeros usuarios y simpatizantes.

A principios de septiembre, Bitget incluyó CATS en su Pre-market, que sirve como un recurso vital para los comerciantes y los inversores dispuestos a comprometerse con tokens prometedores antes de su lanzamiento en el mercado general. Al facilitar las primeras oportunidades de operaciones con tokens como CATS, Bitget mejora las opciones de operación para sus usuarios, ofreciendo una oportunidad única para capitalizar las tendencias del mercado antes de que entren en la tendencia principal. Desde el 27 de septiembre, CATS cotiza a 0,00043 USDT en el mercado Bitget Pre, con un volumen total superior a 1,5 millones de USDT.

CATS es una moneda meme que encarna el espíritu juguetón y la cultura de la comunidad Telegram. Al igual que su contraparte, Dogs ($DOGS), los usuarios fieles de Telegram pueden reclamar CATS airdrops en función de factores como la antigüedad de la cuenta, el estado premium y los niveles de actividad. Hasta la fecha, el proyecto ha atraído a más de 40 millones de titulares a través de su miniaplicación viral de Telegram, estableciéndose como una de las monedas meme más populares de la blockchain TON.

El listado de CATS en Bitget Launchpool marca un hito significativo en la expansión de su alcance e influencia dentro de la industria del juego de blockchain. Este listado destaca el potencial de CATS como un proyecto basado en TON de tendencia y reafirma el compromiso de Bitget de apoyar iniciativas innovadoras basadas en TON que impulsen el futuro de los ecosistemas descentralizados.

Al comenzar el periodo de apuestas, se alienta a los usuarios a participar activamente y aprovechar las recompensas que ofrece esta oportunidad única. Con la creciente popularidad de CATS y su enfoque innovador de los juegos, se espera que la cotización en Bitget Launchpool atraiga una atención considerable tanto de las comunidades de juegos como de blockchain.

Para más información sobre CATS, visite la comunidad o eche un vistazo a Launchpool.

Acerca de Bitget

Fundada en 2018, Bitget es la principal bolsa de criptomonedas y Web3 a nivel mundial. Con más de 45 millones de usuarios en más de 150 países y regiones, la bolsa Bitget se compromete a ayudar a los usuarios a operar de forma más inteligente con sus soluciones pioneras de copy trading, AI bot y otras soluciones de trading.



Advertencia de riesgo: Los precios de los activos digitales pueden fluctuar y experimentar una volatilidad de precios. Invierta solo lo que pueda permitirse perder. El valor de su inversión puede verse afectado y es posible que no alcance sus objetivos financieros o que no pueda recuperar el capital invertido. Siempre debe buscar asesoramiento financiero independiente y tener en cuenta su propia experiencia y situación financiera. Los resultados pasados no son una medida fiable de los resultados futuros. Bitget no será responsable de las pérdidas en las que pueda incurrir. Nada de lo aquí expuesto debe interpretarse como asesoramiento financiero. Para más información, consulte nuestros Términos de uso.

