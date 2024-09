Carolina del Norte recibe favorablemente la Declaración Federal de Desastre Mayor

Press Release in English El Presidente Biden ha autorizado la emisión de una Declaración Federal de Desastre Mayor, la cual fue solicitada por el gobernador Roy Cooper debido a la Tormenta Tropical Helene; esta aprobación permite proveer asistencia federal inmediata a 25 condados del estado y a la Franja Este de los Nativos Cherokee. La Declaración Federal significa que la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias (FEMA) será capaz de agilizar la ayuda necesaria para el estado, proveer Asistencia Individual para los habitantes de esos condados, así como Asistencia Pública para el reembolso de gastos en que los gobiernos locales, las agencias estatales y organizaciones sin fines de lucro u otras organizaciones elegibles hayan gastado en la reparación de instalaciones e infraestructura. “La población de la región oeste de Carolina del Norte está muy lastimada por los efectos de esta devastadora tormenta; todos estamos trabajando para obtener los recursos necesarios para la población lo más pronto posible,” expresó el gobernador Cooper. “Ya hemos desplegado equipos de rescate, cuadrillas de transporte, agua potable, cocinas móviles y muchos otros abastecimientos; estamos afrontando una recuperación de largo plazo; esta Declaración Federal nos ayudará en los esfuerzos de respuesta.” La Declaración Federal abarca los siguientes condados: Alexander, Alleghany, Ashe, Avery, Buncombe, Burke, Caldwell, Catawba, Clay, Cleveland, Gaston, Haywood, Henderson, Jackson, Lincoln, Macon, Madison, McDowell, Mitchell, Polk, Rutherford, Transylvania, Watauga, Wilkes y Yancey, así como la Franja Este de los Nativos Cherokee. Según lo determinen los operativos de respuesta y los daños que cumplan con los criterios establecidos, Carolina del Norte pudiera agregar programas o condados adicionales, a medida que avancen las tareas de evaluación. La Declaración Federal también proveerá fondos del Programa de Subvenciones para Mitigación de Peligros para solventar esfuerzos de mitigación futuros resultantes de sucesos venideros. La Declaración Federal es una adición a la Declaración Federal de Emergencia ya en vigencia antes de que los efectos de la Tormenta Tropical Helene se hicieran sentir. Consulte en español el resumen de la Declaración Federal aquí.

###

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.