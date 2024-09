La SOGC lance un appel à la vigilance et à la poursuite des représentations pour protéger les droits des femmes à l'occasion de la Journée internationale de l'avortement sécuritaire

OTTAWA, Ontario, 28 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le monde entier observe la Journée internationale de l'avortement sécuritaire, la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada (SOGC) réaffirme son engagement inébranlable à faire en sorte que les femmes du Canada et du monde entier aient un accès sécuritaire aux services d'avortement et aux soins de santé reproductive.



À une époque où les droits de santé et les droits sexuels et reproductifs (SDSR) sont de nouveau menacés à l'échelle mondiale, il n'a jamais été aussi important de veiller à ce que tous les aspects des soins de santé des femmes au Canada soient protégés. Le récent recul de l'accès à l'avortement aux États-Unis nous rappelle brutalement que les progrès peuvent être facilement annulés et qu'il ne faut pas les tenir pour acquis. Le Canada doit rester vigilant dans la protection des libertés reproductives des femmes.

Si le Canada reste un phare dans le monde en matière d'accès aux soins de santé, il n'en demeure pas moins que des défis mondiaux subsistent. Dans de nombreuses régions du monde, l'accès à un avortement sûr reste très limité ou carrément interdit. Cela conduit à des procédures dangereuses qui mettent en danger la vie des femmes et, dans de nombreux cas, à des décès qui auraient pu être évités. Nous ne devons pas oublier que le fait d'empêcher l'accès à des soins sûrs n'élimine pas le besoin d'avortements.

La SOGC se consacre à l'amélioration de l'accès à des services SDSR sécuritaires partout dans le monde. Par exemple, le programme GESTA International de la SOGC offre une formation spécialisée en soins obstétricaux et néonatals d'urgence aux professionnels de la santé dans plus de 30 pays aux ressources moyennes et faibles. La SOGC soutient également un certain nombre d'initiatives mondiales en matière de santé des femmes visant à renforcer les services de santé maternelle et génésique au sein des populations vulnérables à l'échelle mondiale.

En cette Journée internationale de l'avortement sécuritaire, la SOGC demeure un ardent défenseur des services d'avortement sécuritaires, légaux et accessibles, au Canada et partout dans le monde.

« Il est déchirant de constater qu'en 2024, tant de femmes sont encore exposées à des risques mortels parce qu'elles n'ont pas accès à des soins d'avortement sécuritaires. Si le Canada reste un leader mondial, le combat n'est pas terminé. Nous devons rester vigilants ici au Canada et continuer à faire des représentations pour améliorer l'accès à l'avortement et les soins liés à l'avortement pour les femmes dans le monde entier ». – Dre Lynn Murphy-Kaulbeck, Présidente de la Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

Demandes de renseignements des médias :

Kelsey MacDonald

Directrice des communications et des affaires publiques

Société des obstétriciens et gynécologues du Canada

kmacdonald@sogc.com

613-730-4192 x 228

