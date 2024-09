Chương trình HeeCares của HeeSay hoàn thành nỗ lực hỗ trợ phục hồi thiên tai cho khu vực bị ảnh hưởng bởi bão Yagi

HeeSay, một cộng đồng LGBTQ+ trực tuyến lớn, vừa ra mắt chương trình HeeCares hỗ trợ các cộng đồng cần giúp đỡ.

BANGKOK, CHATUCHAK DISTRICT, THAILAND, September 30, 2024 / EINPresswire.com / -- Chương trình HeeCares của HeeSay hoàn thành nỗ lực hỗ trợ phục hồi thiên tai cho khu vực bị ảnh hưởng bởi bão YagiHeeSay, một cộng đồng trực tuyến dành cho LGBTQ+ lớn nhất toàn cầu, vừa ra mắt chương trình HeeCares nhằm mở rộng sự hỗ trợ đến các cộng đồng cần giúp đỡ. Dự án khởi đầu của chương trình, HeeCaresYagi, tập trung vào việc hỗ trợ các nỗ lực tái thiết tại khu vực phía Bắc Việt Nam, nơi bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi sức tàn phá của cơn bão Yagi.Đồng hành với Thương Project, một tổ chức thiện nguyện được thành lập vào năm 2015 và tập trung hỗ trợ học sinh ở vùng sâu, vùng xa thông qua nhiều sáng kiến hỗ trợ giáo dục, với mục tiêu hướng tới những giá trị phát triển giáo dục bền vững. HeeSay đã tham gia vào việc mua sắm và phân phát các nhu yếu phẩm thiết yếu cho trẻ em, gia đình và các trường học bị ảnh hưởng, góp phần hỗ trợ quá trình phục hồi sau những hậu quả tàn khốc của cơn bão.Là một phần của chương trình HeeCaresYagi, HeeSay Việt Nam chung tay cùng Thương Project, là một trong những nhà tài trợ, để cung cấp hỗ trợ đến các khu vực bị thiên tai ở Lào Cai và Yên Bái, nơi có nhiều trẻ em đang cần sự giúp đỡ khẩn cấp. Sáng kiến này đã mang lại niềm an ủi cho hơn 1800 em nhỏ tại sáu điểm trường bằng cách cung cấp các vật phẩm thiết yếu như vở, áo ấm, gấu bông và sữa.Tuy nhiên, chương trình HeeCares không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ vật chất. Tại điểm Trường Giàng La Pán ở Yên Bái, nơi bị cô lập trong năm ngày do lũ quyét, HeeSay Việt Nam đã phối hợp với Thương Project tổ chức một lễ hội Trung Thu muộn đặc biệt cho các em nhỏ, mang lại niềm vui và hy vọng giữa những khó khăn.“Chúng tôi rất trân trọng cơ hội hợp tác với Thương Project!" một nhân viên của HeeSay chia sẻ, "Chúng tôi đã tặng 140 con gấu bông cho các em nhỏ ở Trường Giàng La Pán, và chứng kiến những nụ cười chân thành trên khuôn mặt các em là một trải nghiệm vô cùng xúc động.”Ngoài các nỗ lực cứu trợ tại chỗ, HeeSay cũng tổ chức một buổi livestream từ thiện trên ứng dụng để gây quỹ. Một phần doanh thu từ buổi livestream do các nhà sáng tạo nội dung thực hiện đã được quyên góp trực tiếp cho Thương Project, góp phần hỗ trợ thêm cho các nỗ lực phục hồi.Nói về việc ra mắt chương trình HeeCares, đại diện HeeSay giải thích rằng chương trình được tạo ra nhằm đáp lại những lo ngại ngày càng tăng từ người dùng và các nhà sáng tạo nội dung về tình hình ở miền Bắc Việt Nam. "HeeCares hướng đến việc chuyển hóa lòng tốt và sự hào phóng của cộng đồng HeeSay trên toàn cầu thành những nỗ lực từ thiện có tổ chức, có thể tạo ra tác động thực sự và tiếp cận những cá nhân cần giúp đỡ ngoài cộng đồng HeeSay."HeeSay đã tập trung vào việc tạo ra một cộng đồng đa dạng và bao trùm, nơi các cá nhân LGBTQ+ có thể cảm thấy sự gắn kết và nhận diện thông qua những kết nối ý nghĩa. Dẫn dắt bởi sứ mệnh “Sống, Yêu, và Cười Cùng Nhau”, HeeSay luôn nỗ lực tạo ra những tác động xã hội tích cực và bền vững trên phạm vi toàn cầu.Đầu năm nay, HeeSay Việt Nam đã hợp tác với PATH STEPS, một trung tâm chăm sóc sức khỏe HIV/AIDS địa phương, để tổ chức hội thảo với chủ đề "Business Innovative Talk". Sáng kiến này nhằm nâng cao nhận thức về phòng ngừa HIV/AIDS và thúc đẩy sức khỏe tình dục trong cộng đồng LGBTQ+ thông qua nền tảng xã hội HEESAY.“Sáng kiến (chương trình HeeCares) là một bước đi quan trọng trong việc mở rộng sự hỗ trợ của chúng tôi ra ngoài cộng đồng LGBTQ+,” đại diện HeeSay chia sẻ về tầm nhìn của công ty đối với chương trình HeeCares: "Chúng tôi nhìn nhận HeeCares như một kế hoạch dài hạn, dành riêng cho việc triển khai các hoạt động từ thiện khác nhau và xây dựng quan hệ đối tác với các tổ chức có chung cam kết với phúc lợi xã hội. Thông qua các mối quan hệ hợp tác này, chúng tôi mong muốn cải thiện cuộc sống của cộng đồng LGBTQ+ và các nhóm dễ bị tổn thương trên toàn thế giới, để tất cả chúng ta có thể 'Sống, Yêu, và Cười Cùng Nhau'."

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.