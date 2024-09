PHILIPPINES, September 27 - Press Release

September 27, 2024 Tolentino: Honor our heroes by building a progressive society Sto. Tomas City, Batangas - Let us honor the heroes who fought for our freedom by working together to build a progressive society. This was the gist of the message delivered by Senate Majority Leader Francis 'Tol' Tolentino to government leaders and residents of Sto. Tomas, Batangas, as the city marked the 159th birth anniversary of General Miguel Malvar, a hero of the Philippine Revolution. "Dalangin ko po ang patuloy na pagsulong ng Lungsod ng Sto. Tomas at ang patuloy nitong pag-usbong bilang isang maunlad, mapayapa, at makabagong pamayanan," said the senator, who was the event's guest speaker. (My prayer is to see the sustained growth of the city of Sto. Tomas, and its development as a progressive, peaceful, and modern community.) "Ang pag-unlad na ito ay ang inyong sukli sa kabayanihan at sakripisyo ni Heneral Miguel Malvar sa mga tala ng kasaysayan," he added. (Through progress, we honor General Miguel Malvar's heroism and sacrifices, which are recorded in the annals of history.) Tolentino said that Malvar didn't allow his humble beginnings to deter him from making a huge contribution to the nation's fight for independence. He added that Malvar's exile and incarceration in Hong Kong failed to discourage the general from carrying on the struggle to liberate the nation from foreign colonizers. "Ang paanyaya sa ating lahat sa araw na ito ay hindi lamang gunitain ang kaarawan ng dakilng bayaning si Heneral Miguel Malvar. Nararapat lamang nating balikan ang kanyang mga halimbawa at aral upang maging gabay sa makabagong pakikibaka nating lahat sa mga hamon ng kasalukuyang panahon," he concluded. (This day calls on us not just to recall his birthday, but to look back to the life he led and his ideals to guide us in dealing with the new challenges we face today.) The ceremony was highlighted by the laying of wreaths at the monument of the revolutionary general. Batangas Vice Governor Mark Leviste, Sto. Tomas Mayor Arth Jhun Marasigan and Vice Mayor Catherine Jaurigue-Perez joined Tolentino at the event. Tolentino: Ang pagbuo ng progresibong lipunan ay pagdakila sa ating mga bayani Lungsod ng Sto. Tomas, Batangas -Dakilain natin ang mga bayaning lumaban para sa ating kalayaan sa pamamagitan ng pagbuo ng isang progresibong lipunan. Ito ang binigyang diin ni Senate Majority Leader Francis 'Tol' Tolentino sa kanyang talumpati sa mga lokal na opisyal at mga mamamayan ng Sto. Tomas, Batangas, sa pagdiriwang ng siyudad sa ika-159 na kapanganakan ni Heneral Miguel Malvar, bayani ng Rebolusyong Pilipino. "Dalangin ko po ang patuloy na pagsulong ng Lungsod ng Sto. Tomas at ang patuloy nitong pag-usbong bilang isang maunlad, mapayapa, makabagong pamayanan," ani Tolentino, na syang panauhing pandangal sa naturang seremonya. "Ang pag-unlad na ito ay ang inyong sukli sa kabayanihan at sakripisyo ni Heneral Miguel Malvar sa mga tala ng kasaysayan," dagdag nya. Ayon pa kay Tolentino, hindi naging hadlang ang kahirapan para makapag-ambag si Malvar sa pakikipaglaban ng mga Pilipino para sa kasarinlan. Ang pagkaka-kulong nya sa Hong Kong ay hindi rin pumigil kay Malvar para ipagpatuloy ang pakikipaglaban para palayain ang bayan mula sa mga dayuhang mananakop. "Ang paanyaya sa ating lahat sa araw na ito ay hindi lamang gunitain ang kaarawan ng dakilng bayaning si Heneral Miguel Malvar. Nararapat lamang nating balikan ang kanyang mga halimbawa at aral upang maging gabay sa makabagong pakikibaka nating lahat sa mga hamon ng kasalukuyang panahon," pagtatapos ng senador. Tampok sa paggunita ang pag-alalay ng mga bulaklak sa monumento ng rebolusyonaryong heneral. Nakasama ni Tolentino sa naturang seremonya sina Batangas Vice Governor Mark Leviste, Sto. Tomas Mayor Arth Jhun Marasigan at Vice Mayor Catherine Jaurigue-Perez.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.