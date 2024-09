Die jährliche Ausstellung „Show My China“ fand in Zhongmu, Henan, statt

ZHONGMU, China, Sept. 27, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Am 20. September fand in der Stadt Zhengzhou, Landkreis Zhongmu in der Provinz Henan, die jährliche Ausstellung „Show My China“ (2024 · Zhengzhou) statt. Die Veranstaltung zog über 300 Teilnehmer aus dem ganzen Land an, darunter angesehene Wissenschaftler, Medienfachleute und Internet-Prominente.



Ein Medien-Snippet zu dieser Mitteilung ist über diesen Link verfügbar.

Während der Veranstaltung wurden herausragende Influencer mit dem Titel „Show My China Column Walking Experience Officer“ ausgezeichnet.

Ein Team von Internet-Prominenten begab sich für eine Reihe von kulturellen und kreativen Aufnahmen nach Zhongmu, um den einzigartigen Reiz der Stadt am Ufer des Gelben Flusses einzufangen und hervorzuheben. Die Dreharbeiten sind abgeschlossen und die Werke werden nach und nach veröffentlicht.

Im Herzen der Central Plains und entlang des historischen Gelben Flusses gelegen, blickt Zhongmu seit seiner Gründung vor 2.700 Jahren in der sogenannten Zeit der Frühlings- und Herbstannalen auf reiche Geschichte zurück. Es ist als Schauplatz der Schlacht von Guandu bekannt, einem entscheidenden und strategisch bedeutsamen Konflikt während der Ära der Drei Reiche.

In den letzten Jahren hat der Landkreis Zhongmu seine besonderen kulturellen Ressourcen erschlossen und die Chancen in der Kultur- und Tourismusbranche genutzt, um erfolgreich die Stadtmarke „ZHONGMU·CHINA THE WONDERLAND“ zu etablieren. Durch die Förderung der Kultur-, Tourismus- und Kreativwirtschaft hat Zhongmu acht große Freizeitparks errichtet, darunter „Unique Henan – Land of Drama“, das Zhengzhou Fantawild Tourism Resort, den Zhengzhou Haichang Ocean Park, die Jianye Movie Town und den China (Zhengzhou) Greening Expo Park. Damit hat sich Zhongmu den Ruf als „Chinas führender Landkreis für Freizeitparks“ erworben.

Quelle: Jährliche Ausstellung „Show My China“

Ansprechpartner: Herr Huang, Tel.: +86-10-63074558

