GlobeNewswire aide les sociétés publiques allemandes à simplifier leurs activités de dépôt réglementaire et de diffusion de l’information

Une solution de plateforme unique aide les organisations à répondre aux exigences complexes en matière de conformité et à assurer une large diffusion des communications relatives aux entreprises et aux investissements

NEW YORK, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Notified, le fournisseur de GlobeNewswire, une plateforme de diffusion de communiqués de presse de premier plan, a étendu aujourd’hui sa présence en Allemagne. Cette extension permet aux sociétés cotées en Allemagne de remplir leurs obligations de notification et de publication auprès des bourses locales et de publier leurs annonces obligatoires dans toute l’Europe, le tout via une plateforme unique.



À compter du 1ᵉʳ octobre, Notified élargira son offre European Regulatory News (ERN) grâce à un nouveau service de dépôt réglementaire qui permettra aux émetteurs de publier des informations ad hoc (informations privilégiées conformément à l’article 17 du règlement européen MAR), des déclarations relatives aux opérations effectuées par les personnes exerçant des responsabilités dirigeantes, des notifications de droits de vote, des rapports financiers ainsi que des annonces d’assemblées générales dans le respect des modalités prévues par la loi. En outre, cette extension permettra d’élargir la couverture médiatique de la diffusion des communiqués de presse transmis via GlobeNewswire en augmentant le nombre de partenaires médias et en créant de nouveaux circuits de distribution dans la région Allemagne, Autriche et Suisse (DACH).

« Notified est fière d’élargir son offre actuelle sur le marché allemand, en s’appuyant sur notre vaste expérience en matière de dépôt réglementaire pour assurer la prise en charge des notifications obligatoires des émetteurs, un service que nous avons proposé avec succès sous les marques Hugin, Thomson Reuters et Nasdaq », a déclaré Erik Carlson, directeur de l’exploitation chez Notified. « Grâce à notre solution de diffusion étendue, nous inaugurons une nouvelle ère de flexibilité, de rentabilité et de facilité d’utilisation pour nos clients allemands. »

Cette nouvelle solution tout-en-un vient compléter la gamme de services de Notified qui comprend des conférences téléphoniques, des webcasts sur les résultats financiers et des sites Web RI, ainsi que des événements de plus grande envergure sur les marchés financiers tels que les journées des investisseurs et les assemblées générales annuelles.

« Notre plateforme répond aux exigences des professionnels des relations avec les investisseurs en alliant simplicité, fiabilité et personnalisation, tout en offrant un niveau inégalé d’expertise locale et d’assistance dédiée », a indiqué Miranda Smith, vice-présidente EMEA et marchés émergents chez Notified. « La plateforme GlobeNewswire propose une structure tarifaire flexible adaptée aux différents types d’annonces et aux différentes tailles d’entreprises, garantissant ainsi que les clients ne paient que pour les services dont ils ont besoin. »

Des informations détaillées sur la nouvelle offre ERN et sur les services proposés par GlobeNewswire en Allemagne sont disponibles à l’adresse suivante : https://www.notified.com/german-regulatory-filing.

À propos de Notified

Chez Notified, nous soutenons les projets des experts de la communication d’entreprise. Nous fournissons aux professionnels des relations avec les investisseurs et des relations publiques les outils, les technologies et l’expertise dont ils ont besoin pour faire passer leurs messages avec force, efficacité, et sans fausse note.

Plus de 10 000 clients internationaux nous font confiance pour permettre à leurs équipes de RI et de RP de garder le contrôle de leur communication d’entreprise grâce à une suite de solutions primées de classe mondiale et à une équipe de service client dédiée. Nos solutions de communication de bout en bout incluent tous vos besoins, de la diffusion des communiqués de presse via GlobeNewswire à l’écoute sociale et à la surveillance des médias, en passant par les appels de présentation des résultats, les sites Web RI et les journées des investisseurs.

Avec Notified, votre communication commence ici.

Pour en savoir plus sur nos services et pour lire et partager les actualités des entreprises allemandes sur GlobeNewswire.de, abonnez-vous à notre blog et suivez-nous sur LinkedIn.

Notified fait partie de West Technology Group, LLC, contrôlé par des filiales de certains fonds gérés par Apollo Global Management, Inc. (NYSE : APO).

Contact médias

Caroline Smith

Caroline.smith@icrinc.com

Ce communiqué de presse a été publié par une personne authentifiée par CLEAR.

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.