Esso S.A.F. va raffiner des huiles usagées régénérées dans sa raffinerie de Gravenchon

Promouvoir la circularité dans l’industrie des lubrifiants : Esso S.A.F va produire, à partir du raffinage de lubrifiants usagés régénérés, des huiles de base à haute valeur ajoutée.

Reconfigurer les unités de production existantes : une unité de la raffinerie est en cours de transformation pour permettre ce nouveau procédé de fabrication.

Développer un partenariat local avec ECO HUILE : nous renforçons les liens autour du site en nous associant à un fournisseur local d’huiles usagées régénérées.





AUREA (Code ISIN : FR0000039232, Code Mnémo : AURE), l’un des premiers acteurs industriels européens dans la régénération des déchets, annonce ce jour, que Esso S.A.F. va produire, d’ici la seconde moitié de l’année 2025, des huiles de base produites à partir d’huiles usagées régénérées.

Cette nouvelle production sera possible grâce à la reconfiguration d’une unité de production existante, démontrant notre engagement à promouvoir la circularité et à soutenir la demande de nos clients pour des produits plus respectueux de l’environnement.

Un aspect clé de ce projet est un contrat d’approvisionnement à long terme avec ECO HUILE pour la fourniture de lubrifiants usagés régénérés. Ce partenariat renforce l’intégration sur le territoire et sécurise l’alimentation en huiles de base de haute qualité, tout en soutenant la collecte et la régénération des huiles usagées.

Charles Amyot, PDG d’Esso S.A.F., a exprimé son enthousiasme pour le projet, déclarant :

« Nous sommes heureux de ce nouveau partenariat avec ECO HUILE, qui reflète notre engagement en faveur de la circularité et notre soutien à un industriel clé proche de notre raffinerie de Gravenchon. Je tiens également à souligner le travail de nos équipes. Leur expertise technique en raffinage et en solutions bas carbone est le moteur de la transformation de notre site ».

Joel Picard, PDG du Groupe Aurea ajoute : « Nous sommes ravis de nous associer à Esso S.A.F. pour offrir une solution innovante et durable qui garantit le recyclage et la régénération des huiles automobile usagées. Collectées et regénérées par notre filiale ECO HUILE, ces huiles verront leur pureté optimisée. En promouvant la régénération des lubrifiants usagés au lieu de leur incinération, Esso S.A.F. et ECO HUILE se démarquent en prenant une longueur d’avance avec une approche industrielle proactive. Ensemble, nous allons transformer un déchet en ressource précieuse tout en offrant une solution performante au service de l'économie circulaire ».

Cette nouvelle production fait partie de l’ambition d’Esso S.A.F. de fournir des solutions durables avec une offre de produits qui répond aux futures réglementations européennes et à l’évolution des besoins de nos clients.

À propos d’AUREA

Parmi les premiers acteurs industriels en Europe spécialistes de la régénération des déchets, AUREA s’inscrit au cœur de l’économie circulaire. Depuis près de 20 ans, le Groupe régénère des déchets de tous types afin qu’ils soient réutilisés comme des matières premières renouvelées. N°1 français de la fabrication d’alliages d’aluminium, leader mondial du traitement de cadmium, top 3 mondial du traitement du cuivre par atomisation, top 3 français dans les alliages cuivreux, n°1 européen pour la fabrication de roues à bandages à partir de pneus usagés, leader européen de la régénération des huiles noires moteur, AUREA se distingue par ses positions de premier plan en France et en Europe. Le Groupe est coté sur le marché d’Euronext Paris compartiment C (FR0000039232, AURE).

Pour toute information complémentaire : www.aurea-france.com.





À propos d’ECO HUILE

ECO HUILE, appartient au groupe Aurea et exploite à Lillebonne, en Seine Maritime, la plus grande usine d'Europe avec une capacité de traitement de 125 000 tonnes /an, ce qui correspond à 50% des huiles usagées collectées en France. Après régénération, ECO HUILE commercialise 10% du marché français des huiles. ECO HUILE dispose d'importantes capacités de stockage. L'usine est autonome pour le fonctionnement de son outil industriel.

La régénération des huiles usagées est encouragée par les Autorités de Bruxelles qui lui donnent la priorité sur les autres modes d'élimination. https://www.ecohuile.com/



À propos d’Esso S.A.F.

Présent en France depuis plus de 120 ans, Esso S.A.F. est un acteur majeur du secteur pétrolier. Il

contribue à la sécurité de l’approvisionnement énergétique de la France en mettant sur le marché les produits nécessaires au bon fonctionnement de notre société moderne tout en étant pleinement engagé dans les efforts de décarbonation de ses activités.

Pour plus d’informations consultez le site internet https://corporate.esso.fr/fr-fr



