À la veille de l’entrée en vigueur de la réglementation sur la banque ouverte, un groupe industriel collaboratif se mobilise

RESTON, Va., 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que le Consumer Financial Protection Bureau (« CFPB ») s’apprête à publier le mois prochain une nouvelle réglementation sur la banque ouverte, le secteur des services financiers se prépare activement. Le Financial Data Exchange (« FDX »), un organisme de normalisation du secteur axé sur le système bancaire ouvert, a annoncé aujourd’hui des changements importants alors qu’il se prépare à jouer un rôle plus important dans le secteur.

Le conseil d’administration de FDX a approuvé des plans d’expansion de son personnel et annonce aujourd’hui la nomination de Kevin Feltes au poste de directeur général, à compter de novembre 2024. FDX a également finalisé une demande de reconnaissance officielle auprès du CFPB en tant qu’organisme de normalisation, un rôle qui donnera plus de valeur aux normes émises par FDX. Ces changements s’ajoutent aux réformes organisationnelles que FDX a mises en œuvre cette année pour l’aider à devenir encore plus équilibrée et à intégrer les diverses parties prenantes. Aujourd’hui, les membres de FDX comprennent des organismes de protection des consommateurs, des banques, des entreprises de technologie financière, des agrégateurs de données et d’autres parties prenantes.

Les coprésidents du conseil d’administration de FDX, Steve Smith de Mastercard et Franklin Garrigues de TD Bank, ont déclaré conjointement : « L’annonce d’aujourd’hui comprend certains des changements les plus significatifs pour FDX depuis la création de l’organisation. Ces mesures sont l’aboutissement de plus d’un an de travail pour préparer FDX au rôle important qu’elle cherche à jouer parallèlement aux réglementations aux États-Unis et au Canada ».

De nouvelles réglementations sur le système bancaire ouvert sont attendues de la part du CFPB le mois prochain et du ministère des Finances du Canada l’année prochaine. Ces règles auront un impact sur plus de 100 millions de consommateurs et obligeront des milliers d’entreprises à modifier la manière dont elles partagent ou collectent les données autorisées par les consommateurs. Toutefois, contrairement à d’autres pays, le CFPB adopte une nouvelle approche en matière de normes techniques. Alors que d’autres gouvernements ont donné un rôle plus important aux organismes de réglementation pour définir les détails techniques du fonctionnement du partage des données, le CFPB a invité les organismes dirigés par l’industrie à prendre de l’avance et à jouer un rôle plus important. L’industrie financière se réunit dans les locaux de FDX pour répondre à l’appel.

Kevin Feltes nommé PDG de FDX

FDX a nommé Kevin Feltes au poste de directeur général à effet du mois de novembre 2024. M. Feltes, un vétéran du secteur qui possède une vaste expérience en matière de finance ouverte, dirigera FDX dans sa mission visant à unifier le secteur financier autour d’une norme commune pour un accès sécurisé et pratique aux données financières des consommateurs et des entreprises. M. Feltes rejoint FDX après avoir travaillé pour JPMorganChase en tant que responsable des partenariats et de la stratégie pour le groupe « Connected Banking » et en tant que membre du conseil d’administration de FDX.

« Je suis ravi de diriger cette organisation dans sa prochaine phase de croissance », a déclaré M. Feltes. « FDX a déjà réussi à établir des normes consensuelles et une communauté solide d’organisations diverses. Je me réjouis de travailler avec les membres pour étendre l’impact de FDX et créer des solutions gagnant-gagnant qui permettent aux entreprises de réduire leurs coûts, de se conformer aux réglementations, de satisfaire et de protéger leurs clients ».

Feltes a travaillé en étroite collaboration avec des agrégateurs de données, des entreprises de technologie financière, des banques, des régulateurs et des groupes de consommateurs pour promouvoir un partage plus sûr des données des consommateurs et a été profondément impliqué dans la planification de la prochaine réglementation sur le partage des données.

« Le travail de Kevin au sein du conseil d’administration de FDX a été essentiel pour faire progresser le système bancaire ouvert aux États-Unis et au Canada », a déclaré John Pitts, membre du conseil d’administration de FDX et responsable de la politique de Plaid. « En tant que premier PDG de FDX, Kevin contribuera à la croissance de l’organisation et aux progrès réalisés pour que le secteur des services financiers donne aux consommateurs le plein contrôle de leurs données financières.

Don Cardinal, directeur général de FDX, restera au sein de l’organisation et travaillera avec M. Feltes pour servir les membres de FDX, qui comptent plus de 200 entreprises.

FDX finalise sa demande de reconnaissance formelle par le CFPB

FDX a également finalisé une demande de reconnaissance officielle auprès du CFPB en tant qu’organisme de normalisation (conformément à la réglementation requise du CFPB sur les droits relatifs aux données financières personnelles ; normalisation de l’industrie). La candidature de FDX décrira comment la gouvernance, la structure et la représentation de l’écosystème de FDX reflètent les attributs que le CFPB exigera d’un organisme de normalisation, notamment l’ouverture, l’équilibre, la procédure régulière, les appels, le consensus et la transparence.

« En tant que principal organisme de normalisation technique pour le partage de données financières autorisées en Amérique du Nord, FDX partage l’objectif du CFPB de créer un organisme de normalisation technique équitable, ouvert et inclusif, et nous sommes ravis de présenter cette demande », ont ajouté MM. Smith et Garrigues.

L’application de FDX en tant qu’organisme de normalisation consistera à définir un « format de données » standard pour l’industrie. Aujourd’hui, la spécification API complète de FDX couvre de nombreux composants techniques, types de comptes et éléments de données, dont certains vont au-delà de ce qui a été proposé dans le cadre de l’élaboration de la règle 1033 du CFPB. FDX et ses divers membres ont réalisé des progrès considérables dans la transition du « grattage d’écran » basé sur les informations d’identification vers l’API FDX, avec plus de 94 millions de comptes de consommateurs utilisant aujourd’hui l’API FDX en Amérique du Nord.

À propos de FDX

Financial Data Exchange (FDX) est une organisation à but non lucratif opérant aux États-Unis et au Canada qui a pour mission d’unifier le secteur financier autour d’une norme commune, interopérable et libre de droits pour un accès sécurisé et pratique des consommateurs et des entreprises à leurs données financières. FDX responsabilise les utilisateurs par son engagement en faveur du développement, de la croissance et de l’adoption de l’API FDX par l’ensemble de l’industrie et selon des principes de contrôle, d’accès, de transparence, de traçabilité et de sécurité. L’adhésion est ouverte à toutes les parties intéressées par l’écosystème du partage des données financières. Pour plus d’informations et pour adhérer, visitez le site financialdataexchange.org.

