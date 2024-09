iHit Tech fait ses débuts sur le marché de l’Asie du Sud-Est afin d’exploiter le potentiel de développement de produits de qualité pure avec des marques de vapoteuses locales

KUALA LUMPUR, Malaisie, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- iHit Tech est ravi d’annoncer sa première participation au salon ANTYS New Tobacco, qui représente une entrée déterminante sur le marché de l’Asie du Sud-Est. Cet événement a offert à iHit Tech une excellente opportunité de rencontrer des représentants de marques locales et de sonder la dynamique actuelle du marché de la vapoteuse en Asie du Sud-Est, ainsi que les tendances émergentes en matière de produits de vapotage à résistance en céramique.



Lors du salon, iHit Tech a présenté une gamme complète de solutions technologiques d’atomisation, notamment iHit Solo, iHit Dual et iHit Pro. Ces produits innovants offrent plusieurs grands avantages :

1. Atomisation pure et visibilité : les solutions iHit garantissent une expérience de vapotage propre, avec une vision transparente du processus d’atomisation, pour mieux séduire les utilisateurs.

2. Haute puissance et nombre de bouffées par minute : avec leur puissance exceptionnelle et leur débit élevé en bouffées par minute, les solutions technologiques d’iHit améliorent la qualité de l’expérience de vapotage. Les utilisateurs profitent d’un volume de vapeur important tout en savourant un profil aromatique plus riche.

3. Équilibre optimal entre l’atomisation et l’approvisionnement en e-liquide : iHit Tech offre l’équilibre parfait entre la vitesse d’atomisation et l’approvisionnement en e-liquide, afin de garantir des performances et une satisfaction constantes.

Avec ces solutions technologiques de pointe, iHit Tech est à l’avant-garde et collabore avec des marques partenaires pour proposer des saveurs et des performances exceptionnelles aux utilisateurs de vapoteuses.

iHit Solo :

- Type : solution à résistance simple en céramique

- Capacité de la cartouche : 2 à 4 ml (kit cartouche)/8 à 12 ml (jetable)

- Plage de puissance : 5,5 à 11 W

- Bouffées par minute : 7 à 13 mg/bouffée

- Libération de la nicotine : uniforme à chaque bouffée

- Avantages : atomisation complète pour une excellente reproduction des saveurs et une expérience de vapotage satisfaisante.

iHit Dual :

- Type : solution à double résistance en céramique

- Capacité de la cartouche : 10 ml (kit cartouche)/10 à 15 ml (jetable)

- Plage de puissance : 12 à 20 W

- Bouffées par minute : 15 à 20 mg/bouffée

- Libération de la nicotine : double libération pour plus de satisfaction

- Avantages : haute puissance et nombre de bouffées par minute élevée pour une expérience de vapotage fiable et savoureuse.

iHit Pro :

- Type : solution dotée de la plus petite résistance en céramique du monde et d’un double résistance mesh chauffante

- Capacité de la cartouche : 2 à 4 ml (système de cartouche ouverte)

- Plage de puissance : 13 à 18 W

- Bouffées par minute : 13 mg/bouffée

- Qualité de la vapeur : soyeuse et pure

- Avantages : la résistance unique permet deux modes d’atomisation : une bouffée à 13 W et deux à 18 W pour plus de flexibilité. L’iHit Pro présente une durée de vie trois fois plus longue que les mèches en coton traditionnelles.

Alors qu’iHit Tech continue d’explorer les opportunités sur le marché de l’Asie du Sud-Est, nous nous engageons à collaborer avec des partenaires locaux pour stimuler le développement de produits de haute qualité qui répondent à l’évolution des besoins des consommateurs.

Profitez de chaque bouffée !

iHit lancé par SMISS en tant que marque de technologie d’atomisation axée sur les soins de santé. iHit et SMISS partagent la même vision : diriger la fabrication mondiale d’atomiseurs intelligents et accélérer la transition mondiale vers un mode de vie sain.

Contact :

support@ihitglobal.com

www.ihitglobal.com

Une photo accompagnant le présent communiqué est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/307c25d4-3bae-42e7-995d-d14bb84cbc8e

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.