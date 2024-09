La Société de Gestion AGF Limitée annonce ses résultats financiers pour le troisième trimestre de l’exercice 2024

TORONTO, 25 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) --

Résultat dilué ajusté par action de 0,37 $ pour le trimestre

Actif géré et actifs donnant droit à des commissions totalisant 49,7 milliards $

Dividende trimestriel par action de 11,5 cents



La Société de Gestion AGF Limitée (« AGF » ou la « Société ») (TSX : AGF.B) a publié aujourd’hui ses résultats financiers pour le troisième trimestre terminé le 31 août 2024.

AGF a déclaré un actif géré ainsi que des actifs donnant droit à des commissions1 totalisant 49,7 milliards $, par rapport à 47,8 milliards $ au 31 mai 2024 et à 42,3 milliards $ au 31 août 2023.

« Nous sommes ravis de voir les signes annonciateurs de progrès, soit des flux nets positifs de trésorerie dans le volet de détail, qui s’ajoutent aux solides rendements de nos placements, et ce, malgré un contexte économique incertain et une volatilité considérable sur les marchés, a déclaré Kevin McCreadie, chef de la direction et chef des investissements, AGF. Cette amélioration peut être attribuée à notre plan stratégique à long terme qui nous permet de diversifier nos activités dans toutes les catégories d’actif et auprès de différentes clientèles, dans le but d’assurer notre réussite tout au long des cycles changeants du marché. »

Les ventes brutes de fonds communs de placement (« FCP ») AGF se chiffraient à 1 012 millions $ pour le troisième trimestre de 2024, par rapport à 934 millions $ pour le trimestre précédent et à 633 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. Les ventes nettes de FCP représentaient 14 millions $, contre des rachats nets de 112 millions $ au trimestre précédent et des rachats nets de 151 millions $ au troisième trimestre de 2023.

« Compte tenu des conditions actuelles du marché, de même que des tendances dans le secteur, nous sommes satisfaits de l’évolution de notre stratégie de ventes, a affirmé Judy Goldring, présidente et chef de la distribution à l’échelle mondiale, AGF. Alors que nous entamons les derniers mois de l’année 2024, nous continuons de mettre l’accent sur la diversification de nos compétences et de nos offres, en adoptant une démarche souple à l’égard des instruments, qui répond aux besoins changeants de nos clients. »

1 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Faits saillants sur le plan des affaires et sur le plan financier :

AGF International Advisors Company Limited, une filiale d’AGF, a une fois de plus été admise en tant que signataire du UK Stewardship Code, reconnu pour établir des pratiques exemplaires en matière de gérance de l’investissement.

La Société de Gestion AGF Limitée a formé un partenariat avec Archer Holdco, LLC – fournisseur de premier plan de services axés sur la technologie et destinés à l’industrie de la gestion de placements – qui vise à favoriser la croissance continue des activités liées au modèle de compte à gestion distincte (« CGD ») au moyen d’offres supplémentaires de produits et de stratégies de placement.

La société en commandite AGF SAF Private Credit LP figure parmi les principaux fonds candidats pour un prix dans le cadre du Canadian Hedge Fund Award 2024.

Le RAIIA ajusté 2 pour le trimestre terminé le 31 août 2024 se chiffrait à 40,2 millions $, par rapport à 37,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 33,7 millions $ pour le troisième trimestre de 2023.

pour le trimestre terminé le 31 août 2024 se chiffrait à 40,2 millions $, par rapport à 37,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 33,7 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets 2 se chiffraient à 78,7 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2024, par rapport à 81,2 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 73,8 millions $ pour le troisième trimestre de 2023.

se chiffraient à 78,7 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2024, par rapport à 81,2 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 73,8 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. Le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF pour le trimestre terminé le 31 août 2024 se chiffrait à 18,5 millions $, par rapport à 12,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 7,3 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. L’augmentation d’un trimestre à l’autre et d’une année à l’autre est attribuable à la hausse des ajustements de la juste valeur et de celle des revenus tirés de distributions, ainsi qu’à la consolidation des résultats financiers d’un trimestre complet de KCPL. Le revenu de Partenaires Capital AGF peut varier d’un trimestre à l’autre et être influencé par les ajustements de la juste valeur, le calendrier des monétisations et les distributions en trésorerie, ainsi que par les primes de performance et les intéressements.

Les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés 2 se chiffraient à 59,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2024, contre 60,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et 50,3 millions $ pour le troisième trimestre de 2023.

se chiffraient à 59,6 millions $ pour le trimestre terminé le 31 août 2024, contre 60,0 millions $ pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et 50,3 millions $ pour le troisième trimestre de 2023. Le revenu net ajusté attribuable aux actionnaires s’élevait à 24,5 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,37 $) pour le trimestre terminé le 31 août 2024, par rapport à 23,6 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,35 $) pour le trimestre terminé le 31 mai 2024 et à 22,9 millions $ (résultat dilué ajusté par action de 0,34 $) pour le troisième trimestre de 2023.

Trimestres terminés les Périodes de neuf mois terminées les 31 août 31 mai 31 août 31 août 31 août (en millions de $CAN, sauf les montants par action) 2024 2024 2023 2024 2023 Revenu Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration $ 114,4 $ 116,4 $ 107,4 $ 339,4 $ 324,0 Commissions de suivi et frais de conseils en placement (35,7 ) (35,2 ) (33,6 ) (104,6 ) (101,5 ) Frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets2 $ 78,7 $ 81,2 $ 73,8 $ 234,8 $ 222,5 Frais de souscription reportés 1,4 1,9 1,8 5,3 5,7 Revenu ajusté de Partenaires Capital AGF2 18,5 12,0 7,3 54,7 29,4 Autres revenus2 1,2 1,9 1,1 5,1 2,4 Total du revenu net ajusté2 99,8 97,0 84,0 299,9 260,0 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration 66,3 68,2 50,2 192,3 156,2 Frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés2 59,6 60,0 50,3 173,1 155,0 RAIIA2 33,0 26,6 33,8 104,8 103,8 RAIIA ajusté2 40,2 37,0 33,7 126,8 105,0 Revenu net – actionnaires de la Société 20,3 18,1 23,0 68,9 70,9 Revenu net ajusté – actionnaires de la Société 24,5 23,6 22,9 81,8 71,9 Résultat dilué par action 0,30 0,27 0,34 1,03 1,05 Résultat dilué ajusté par action 0,37 0,35 0,34 1,23 1,07 Flux de trésorerie disponibles2 29,1 23,7 22,9 73,9 62,8 Dividende par action 0,115 0,115 0,110 0,340 0,320





(fin de la période) Trimestres terminés les 31 août 31 mai 28 févr. 30 nov. 31 août (en millions de $CAN) 2024 2024 2024 2023 2023 Actif géré de FCP3 $ 28 104 $ 26 961 $ 26 186 $ 24 459 $ 24 377 Actif géré de FNB et de CGD 2 128 1 800 1 676 1 465 1 332 Actif géré de comptes distincts et de comptes de sous-conseillers 6 430 6 313 7 162 6 774 7 058 Total de l’actif géré de Placements AGF 36 662 35 074 35 024 32 698 32 767 Actif géré de Patrimoine Privé AGF 8 186 8 026 7 836 7 341 7 360 Actif géré de Partenaires Capital AGF 2 774 2 663 48 46 42 Total de l’actif géré $ 47 622 $ 45 763 $ 42 908 $ 40 085 $ 40 169 Actifs donnant droit à des commissions de Partenaires Capital AGF4 2 080 2 081 2 104 2 095 2 090 Total de l’actif géré et des actifs donnant droit à des commissions4 $ 49 702 $ 47 844 $ 45 012 $ 42 180 $ 42 259 Ventes nettes (rachats nets) de FCP3 14 (112 ) (125 ) (224 ) (151 ) Actif géré quotidien moyen de FCP3 27 542 26 604 25 197 23 840 24 168

2 Les frais de gestion, frais de conseils et frais d’administration nets; le revenu ajusté de Partenaires Capital AGF; le total du revenu net; les frais de vente, frais généraux et frais d’administration ajustés; le RAIIA; le RAIIA ajusté et les flux de trésorerie disponibles ne sont pas des mesures conformes aux IFRS. La Société utilise des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer son rendement global et faciliter la comparaison des résultats trimestriels et annuels d’une période à l’autre. Ces mesures nous permettent d’évaluer nos activités de gestion de placements sans tenir compte de l’effet des éléments hors exploitation. Elles peuvent ne pas être comparables à des mesures semblables présentées par d’autres sociétés. Ces mesures non conformes aux IFRS et les rapprochements avec les IFRS, lorsqu’il y a lieu, sont énoncés dans le rapport de gestion disponible sur le site www.agf.com.

3 L’actif géré de FCP comprend l’actif géré de FCP de détail et celui de clients institutionnels ayant investi dans des séries personnalisées et offertes dans le cadre de FCP.

4 Les actifs donnant droit à des commissions représentent les actifs dans lesquels AGF détient des intéressements et touche des commissions récurrentes, sans toutefois détenir une participation dans les sociétés assumant la gestion de tels actifs.

Pour obtenir de plus amples renseignements et des états financiers détaillés sur le troisième trimestre terminé le 31 août 2024, y compris le rapport de gestion, dans lequel se trouvent des énoncés sur les mesures non conformes aux IFRS, veuillez visiter le site Web d’AGF à www.agf.com dans la section « À propos d’AGF », sous la rubrique « Relations avec les investisseurs », et visiter le site www.sedarplus.com.

Conférence téléphonique

AGF donnera une conférence téléphonique afin de commenter ces résultats aujourd’hui à 11 h (HE).

La webémission audio en direct et les documents d’appoint (en anglais seulement) seront disponibles dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com ou à https://edge.media-server.com/mmc/p/fwjgan3c/ (en anglais seulement). Vous pourrez aussi y accéder par téléphone en vous inscrivant ici ou encore dans la section « Relations avec les investisseurs » du site Web d’AGF à www.agf.com, afin de recevoir les numéros à composer et le code d’accès unique.

La discussion et les documents d’appoint seront archivés et accessibles à partir du même lien que la webémission, dans les 24 heures qui suivront la conférence téléphonique.

Au sujet de La Société de Gestion AGF Limitée

Fondée en 1957, La Société de Gestion AGF Limitée (AGF) est une société indépendante de gestion de placements diversifiés à l’échelle mondiale. Nos sociétés offrent l’excellence en investissant sur les marchés publics et privés, dans le cadre de trois secteurs d’activités : Placements AGF, Partenaires Capital AGF et Patrimoine Privé AGF.

AGF apporte de la discipline selon une approche visant à incorporer des pratiques d’entreprise saines, responsables et durables. Le savoir-faire collectif d’AGF en matière de placement, qui repose sur ses compétences axées sur des activités fondamentales et quantitatives, de même que sur l’investissement privé, se transmet à l’échelle mondiale à une vaste clientèle, depuis les conseillers financiers et leurs clients, jusqu’aux particuliers bien nantis et aux investisseurs institutionnels comprenant des caisses de retraite, des programmes d’entreprise, des fonds souverains, des fonds de dotation et des fondations.

AGF, dont le siège social est situé à Toronto (Canada), a des bureaux et des équipes de service de l’exploitation et de service à la clientèle sur place en Amérique du Nord et en Europe. Avec un actif géré, ainsi que des actifs donnant droit à des commissions, totalisant près de 50,0 milliards $, AGF offre ses produits et services à plus de 800 000 investisseurs. AGF est inscrite à la Bourse de Toronto sous le symbole « AGF.B ».

Les actionnaires de La Société de Gestion AGF Limitée, les analystes et les représentants des médias peuvent communiquer avec la personne suivante :

Ken Tsang

Chef des finances

416-865-4338, InvestorRelations@agf.com

Mise en garde à l’égard des énoncés prospectifs

Le présent communiqué contient des énoncés prospectifs portant sur La Société de Gestion AGF Limitée, notamment sur ses activités, sa stratégie et sa performance financière prévue, ainsi que sur sa situation financière. Les énoncés prospectifs comprennent des énoncés qui sont par nature prévisionnels et relatifs à des événements ou à des situations futurs, ou comprennent des termes comme « prévoir », « anticiper », « compter », « planifier », « croire », « juger », « estimer », ou les formes négatives de ces termes et d’autres expressions semblables ou des verbes employés au futur ou au conditionnel. De plus, tout énoncé portant sur la performance financière future (y compris les produits, le résultat ou les taux de croissance), les stratégies commerciales courantes ou les perspectives, le rendement des fonds et nos décisions futures possibles, est considéré comme un énoncé prospectif. Les énoncés prospectifs sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont la croissance prévue, les résultats d’exploitation, les perspectives commerciales, le rendement et les occasions d’affaires. Bien que nous considérions ces facteurs et hypothèses comme raisonnables selon les informations disponibles présentement, ils pourraient être erronés. Les énoncés prospectifs reposent sur les attentes actuelles et sur les projections d’événements futurs et sont intrinsèquement assujettis, entre autres, aux risques, aux incertitudes et aux hypothèses à l’égard de notre exploitation, aux facteurs économiques et à l’industrie des services financiers en général. Ils ne garantissent pas les résultats futurs, et les événements et les résultats réels pourraient différer considérablement de ceux présentés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs que nous avons faits en raison, notamment, de facteurs de risque importants, y compris la valeur de notre actif géré, le volume de ventes et de rachats de nos produits de placement, le rendement de nos fonds de placement ainsi que des gestionnaires et des conseillers de portefeuilles, les décisions des clients relatives à la répartition de l’actif, les produits à venir, les niveaux de frais adoptés par la concurrence pour les produits de gestion de placements et l’administration, les échelles de rémunération des courtiers adoptées par la concurrence et la rentabilité de nos activités de gestion de placements, ainsi que de facteurs liés à l’économie, à la politique et au marché en général en Amérique du Nord et à l’échelle internationale, les taux d’intérêt et de change, les marchés des actions mondiales et financiers, la concurrence, la fiscalité, l’évolution des règlements gouvernementaux, les procédures judiciaires ou réglementaires imprévues, les changements technologiques, la cybersécurité, les effets possibles d’une guerre ou d’activités terroristes, l’apparition d’une maladie ayant des répercussions sur l’économie à l’échelle locale, nationale ou internationale, les catastrophes naturelles et les perturbations touchant les infrastructures publiques, telles que les transports, les communications, l’alimentation en électricité ou en eau potable ou tout autre événement catastrophique et notre capacité de réaliser les opérations stratégiques et de mener à bien l’intégration d’acquisitions et de retenir le personnel clé. Nous tenons à souligner que la liste qui précède n’est pas exhaustive. Le lecteur doit examiner attentivement cette liste et d’autres facteurs et ne pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. Nous ne sommes pas tenus de mettre à jour ou de modifier les énoncés prospectifs par suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres (et déclinons expressément pareille obligation), sauf si les lois applicables l’exigent expressément. Pour plus de détails sur les facteurs qui pourraient avoir une incidence sur les résultats réels, se reporter à la section « Facteurs de risque et gestion des risques » du rapport de gestion de 2023.

