Bitget führt den Multi-Asset-Margin-Modus für USDT-M-Futures ein und verbessert so die Kapitaleffizienz

VICTORIA, Seychellen, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget , die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma, freut sich, die Einführung der USDT-M-Futures im Multi-Asset-Modus bekannt zu geben, die ab dem 23. September 2024 um 16:00 Uhr (UTC+8) für alle Nutzer verfügbar sind. Diese neue Funktion ermöglicht den Handel mit USDT-Margined Futures unter Verwendung von Nicht-USDT-Vermögenswerten als Margin und bietet damit mehr Flexibilität und Kapitaleffizienz.

Im Single-Asset-Margin-Modus wird ausschließlich USDT als Sicherheit verwendet, während im Multi-Asset-Margin-Modus eine Vielzahl von Kryptowährungen für den Handel mit USDT-M-Futures genutzt werden kann. Der Multi-Asset-Margin-Modus von Bitget unterstützt jetzt BTC, ETH, SOL, XRP, PEPE, USDC, BGB und USDT als Sicherheiten. Das bedeutet, dass Nutzer ihre bestehenden Vermögenswerte direkt für das Margin-Trading nutzen können, ohne sie in USDT umtauschen zu müssen. Bitget wird die Liste der unterstützten Vermögenswerte auch weiterhin aktualisieren, wenn sich die Marktbedingungen ändern, um Nutzern mehr Trading-Optionen zu bieten.

„Bei Bitget sind wir bestrebt, erstklassige Trading-Lösungen anzubieten, die den unterschiedlichen Bedürfnissen unserer Nutzer gerecht werden. Die Einführung des Multi-Asset-Margin-Modus ist ein wichtiger Schritt zur Verbesserung der Trading-Erfahrung unserer Nutzer. So können sie ihre Vermögenswerte optimal nutzen und erhalten mehr Flexibilität bei der Verwaltung ihrer Portfolios. Dies ist nur eine von vielen Innovationen, die wir einführen, um die Trading-Erfahrung zu verbessern und sichere, effiziente Lösungen für unsere wachsende globale Gemeinschaft bereitzustellen“, kommentierte Gracy Chen, CEO von Bitget.

Um den Multi-Asset-Margin-Modus auf der Bitget-Plattform zu nutzen, müssen Nutzer lediglich ein paar Schritte befolgen. Zunächst wechseln sie im Margin-Bereich der Trading-Seite den Margin-Modus auf Multi-Asset. Anschließend können Nutzer durch die Übertragung von Coins von ihrem Spot-Konto auf ihr USDT-M-Futures-Konto als Margin ihren Leverage entsprechend ihrer Risikobereitschaft und Trading-Strategie anpassen.

Als eine der größten Plattformen für den Handel mit Krypto-Derivaten ist Bitget für seine hohe Liquidität, niedrigen Gebühren und Stabilität bekannt und unterstützt mehr als 300 Kryptowährungen. Die Handelsvolumina von Futures für wichtige Vermögenswerte wie BTC positionieren Bitget kontinuierlich unter den Top zwei der Branche. Darüber hinaus unterstützt Bitget Tools wie Copy Trading und KI-Bots im Derivatemarkt, die es Nutzern ermöglichen, ihre Handelsstrategien zu optimieren und Handelsgeschäfte zu automatisieren.

Dieser neue Modus verbessert die Kapitaleffizienz der Nutzer, indem er ihnen Trades ermöglicht, ohne ihre bevorzugten Kryptowährungen liquidieren oder umtauschen zu müssen. Bitget wird sich auch weiterhin für kontinuierliche Innovation einsetzen, um die Nachfrage nach flexiblen Derivaten zu decken, die es seinen 45 Millionen Nutzern ermöglichen, ihre Portfolios in einem sich schnell entwickelnden Markt zu verwalten und zu diversifizieren.

Weitere Informationen zum Multi-Asset-Margin-Modus von Bitget finden Sie hier .

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 45 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse dazu verpflichtet, den Nutzern mit ihrer bahnbrechenden Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen zu helfen, intelligenter zu handeln. Das ehemals unter dem Namen BitKeep bekannte Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavuşoğlu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüş (Goldmedaillengewinner im Boxen) und İlkin Aydın (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Risikohinweis: Die Preise für digitale Vermögenswerte können fluktuieren und Kursschwankungen unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen .

