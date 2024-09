Le Global Panda Partners 2024 devrait avoir lieu à Chengdu d’ici fin novembre

CHENGDU, Chine, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Global Panda Partners 2024 (GPP 2024), organisé par l’antenne du Sichuan de l’agence de presse Xinhua, le centre d’information et de presse de l’agence de presse Xinhua et Chengdu Media Group, devrait se tenir à Chengdu, dans le Sichuan, vers la fin novembre. Le concours culturel et créatif « Panda Homeland », organisé par le Gouvernement populaire municipal de Chengdu pour cet événement, a débuté le 22 septembre.



Véritable trésor national chinois, le panda géant est un animal apprécié partout dans le monde. Cet ambassadeur incarne également l’appel à des efforts concertés pour renforcer la protection de la biodiversité à l’échelle planétaire et symbolise la coexistence harmonieuse entre l’homme et la nature. La Chine œuvre pour la protection des pandas géants au moyen d’un « parapluie géant » qui protège simultanément les autres espèces avec lesquelles ils cohabitent. Tout individu, groupe ou organisation engagé dans une démarche de progrès écologique, de respect de l’environnement et de développement vert peut être considéré comme un « partenaire des pandas ».

Ayant pour thème « La coexistence entre l’homme et la nature », le GPP 2024 a pour ambition de consolider la philosophie selon laquelle « les eaux claires et les montagnes luxuriantes sont des atouts inestimables » et de raconter au mieux la magnifique province du Sichuan, la belle Chine et les progrès écologiques à l’échelle mondiale. Portant les valeurs de « conservation, nature et partage », ce rendez-vous comprend une cérémonie d’ouverture, un concours culturel et créatif et divers événements parallèles. Des « Partenaires des pandas » tels que des agences gouvernementales, des professionnels et des particuliers se réuniront à la conférence, qui s’appuiera sur des dialogues qui dépasseront les frontières, les époques, les espaces et les civilisations pour promouvoir la coopération entre les Partenaires des pandas dans la poursuite de mêmes objectifs.

Véritable plate-forme, le GPP favorise les discussions et les échanges propices à l’aboutissement d’un consensus pour le progrès écologique mondial grâce à ses caractéristiques académiques, ouvertes et internationales. La cérémonie d’ouverture prévoit pour l’instant la publication du rapport d’un groupe de réflexion sur le progrès écologique compilé conjointement par des organisations faisant autorité et New China Research (NCR), le groupe de réflexion de l’agence de presse Xinhua ; l’invitation d’experts et d’universitaires chinois et étrangers à prononcer des discours d’ouverture et à participer à des discussions approfondies ; l’annonce des listes des « Villes partenaires des pandas » et des « Marques partenaires des pandas » ; la collaboration avec les invités présents pour proclamer conjointement la « Déclaration sur la préservation du panda » ; et une action concertée avec les institutions professionnelles de santé, les organisations de protection du panda géant et les forces de protection sociale pour lancer des activités publiques en lien avec le panda géant. Cet événement organise également des visites et des dialogues de partenaires mondiaux du panda dans le Sichuan, des conversations sur la protection et la coopération internationale en faveur d’espèces emblématiques telles que le panda géant, et des échanges touristiques culturels entre la Chine et l’étranger, entre autres.

Dans le cadre de cet événement, le concours culturel et créatif « Panda Homeland », organisé par le Gouvernement populaire municipal de Chengdu, a débuté le 22 septembre. Il appelle les artistes du monde entier à soumettre des œuvres originales sur le thème du panda géant et sa culture associée. Le concours prévoit des prix de la « Meilleure création » dans cinq catégories principales, dont la « Meilleure sculpture », ainsi que trois prix spéciaux.

Source : Antenne du Sichuan de l’agence de presse Xinhua

Interlocutrice : Mme Hou, tél. : 86-10-63074558

