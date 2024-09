Verizon nombrado patrocinador de telecomunicaciones de la Copa Mundial FIFA 26™ y patrocinador de la Copa Mundial Femenina FIFA 27™

El acuerdo marca la primera colaboración entre la FIFA y el proveedor de red de clase mundial

Verizon impulsará experiencias para los fanáticos y clientes antes, durante y después de la Copa Mundial de la FIFA 26™, al mismo tiempo que garantizará conectividad de última generación en todos los estadios

Gracias a esta colaboración, todos los asistentes al torneo podrán seguir minuto a minuto todo lo que suceda sobre el terreno de juego



NEW YORK, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Hoy se anunció un acuerdo entre Verizon y FIFA, con el proveedor de red de clase mundial nombrado patrocinador oficial de servicios de telecomunicaciones para la Copa Mundial de la FIFA 26™ en Canadá, México y Estados Unidos, así como patrocinador oficial del torneo en los Estados Unidos para la Copa Mundial Femenina 2027™ de la FIFA.

Basado en la reputación de Verizon como socio de red de comunicaciones preferido por las potencias del deporte y el entretenimiento, Verizon ahora impulsará las futuras experiencias de la Copa Mundial de la FIFA para fanáticos, jugadores, medios y más. Para la Copa Mundial de la FIFA 26, los servicios de conectividad de Verizon desempeñarán un papel vital en los estadios, sitios oficiales y diversas partes de las operaciones del torneo, en lo que es el primer acuerdo entre las dos organizaciones.

"La Copa Mundial de la FIFA y la Copa Mundial Femenina de la FIFA son eventos que reúnen a comunidades globales con una pasión compartida por el juego", dijo Hans Vestberg, presidente y director ejecutivo de Verizon. “Verizon está comprometido a impulsar experiencias que los fanáticos adoran, ya sea que estén en un solo lugar o en movimiento. Nuestra asociación con la FIFA impulsará esta conexión para los aficionados del fútbol de todo el mundo y permitirá el tipo de experiencia que sólo Verizon puede ofrecer”.

El Presidente de la FIFA, Gianni Infantino, añadió: “El fútbol une al mundo y, para unirlo, debemos asegurarnos de que todas las personas estén conectadas. Verizon ha decidido acompañarnos en nuestra misión de hacer que el fútbol sea realmente global y creará una red que unirá a aficionados, jugadores y medios de comunicación en 2026. Creemos en el poder de la unidad y estamos deseando ver cómo la participación de Verizon en estos novedosos torneos contribuye al crecimiento del fútbol mundial”.

La Copa Mundial de la FIFA 26, la cumbre del fútbol masculino, llegará a Estados Unidos por primera vez desde 1994 –así como a Canadá y México– y será la más grande jamás celebrada, con 48 equipos jugando 104 partidos. En asociación con la FIFA, Verizon ayudará a atender la afluencia de fanáticos, jugadores y visitantes en todo el país, asegurando que las redes en los estadios, comunidades y ciudades mantengan a los fanáticos, jugadores y a todos los asistentes conectados a toda la acción. Además, Verizon implementará un programa para que los fanáticos internacionales accedan a la red de Verizon al aterrizar en los Estados Unidos y Canadá, garantizando una conexión confiable para todos los visitantes.

La Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ será la décima edición del torneo, con 32 naciones compitiendo por la gloria. Brasil será sede de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™ por primera vez, convirtiéndose en la primera nación sudamericana en albergar este torneo. Estados Unidos ha sido sede de la competencia dos veces y la ha ganado cuatro veces.

Como patrocinador oficial del torneo de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2027™ en los Estados Unidos, Verizon brindará experiencias a los fanáticos antes, durante y después de los juegos, incluidas activaciones, obsequios únicos, la oportunidad de poder conocer a las jugadoras antes del torneo y más.

Verizon Communications Inc. (NYSE, Nasdaq: VZ) impulsa y fortalece la forma en que sus millones de clientes viven, trabajan y juegan, satisfaciendo su demanda de movilidad, conectividad de red confiable y seguridad. Con sede en la ciudad de Nueva York, prestando servicios a países de todo el mundo y a casi todas las empresas Fortune 500, Verizon generó ingresos de $134.0 mil millones de dólares en 2023. El equipo de clase mundial de Verizon nunca deja de innovar para llegar a los clientes donde se encuentran hoy y equiparlos para las necesidades del mañana. Para obtener más información, visite verizon.com o busque una tienda minorista en verizon.com/stores .

