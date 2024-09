Tabnine führt ersten KI-Agenten für die autonome Codegenerierung und -validierung in Atlassian Jira ein

Die ersten KI-Agenten dieser Art ermöglichen die sofortige Implementierung und Validierung von Jira-Vorgängen (Issues) mit nur einem Klick und vereinfachen so die Softwareentwicklung und -wartung erheblich

TEL AVIV, Israel, Sept. 24, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tabnine , Begründer der Kategorie KI-Code-Assistenten, hat heute die allgemeine Verfügbarkeit von zwei neuen KI-Agenten angekündigt: der Jira Implementation Agent und der Jira Validation Agent. Diese sind nahtlos in Atlassian Jira integriert und verändern die Art und Weise, wie Softwareteams an Softwareentwicklungs- und Wartungsaufgaben herangehen



Tabnine wurde erstmals im Mai vorgestellt und ist der erste KI-Code-Assistent, der eine vollständige Integration mit Jira bietet sowie der erste, der öffentlich verfügbare „Issue-to-Code“-KI-Agenten anbietet. Mit nur einem Klick können Tabnine-Kunden nun einen Jira-Vorgang, sogenannte Issues, (unabhängig davon, ob Story, Bug, Task oder Subtask) implementieren und aus den darin beschriebenen Anforderungen automatisch Code generieren. Darüber hinaus können Entwickler mit Tabnine's Jira Validation Agent sicherstellen, dass der ausgewählte Code - ob von Menschen oder KI generiert - den Spezifikationen eines Issues in Jira entspricht, wobei Tabnine sofortiges Feedback und Code-Vorschläge bietet, wenn Anpassungen erforderlich sind.

„Wir sind stolz darauf, eine neue Ära der KI in der Softwareentwicklung anzuführen, in der der Mensch und hochleistungsfähige KI-Agenten zusammenarbeiten, um den gesamten Softwareentwicklungszyklus zu optimieren", so Brandon Jung, VP Ecosystem bei Tabnine. „Tabnine bietet Entwicklern nicht nur erstklassige KI-Softwareentwicklungstools, sondern auch eine Plattform, die von CIOs und CISOs bezüglich ihres Datenschutzes und ihrer unternehmensspezifischen Anpassungen anerkannt wird. Damit unterstützt Tabnine erfahrene Engineering-Teams dabei, bessere Anwendungen schneller und mit größerem Vertrauen zu entwickeln."

Diese neuesten Agenten unterstreichen die bewährte Fähigkeit von Tabnine, mehr als 50 % des Codes und der Artefakte für Entwickler zu automatisieren. Die KI-Agenten von Tabnine bieten unübertroffenen Datenschutz und umfassenden Schutz vor rechtlichen Risiken, da sie gemäß der „Zero Data Retention“-Richtlinie des Unternehmens keinerlei Daten in Bezug auf alle Informationen, die sie über Jira erhalten, speichern.

Die neuen Tabnine Jira Agenten bieten folgende Funktionen:

Generierung von Code mit nur einem Klick: Mit dem Jira Implementation Agent ist es möglich, mit einem einzigen Klick automatisch Code für die Anforderungen von Jira-Issues zu generieren.

Mit dem Jira Implementation Agent ist es möglich, mit einem einzigen Klick automatisch Code für die Anforderungen von Jira-Issues zu generieren. KI-basierte Code Validierung: Der Jira Validation Agent validiert und überprüft Code gegen die Anforderungen von Jira-Issues und bietet Vorschläge und Feedback.

Der Jira Validation Agent validiert und überprüft Code gegen die Anforderungen von Jira-Issues und bietet Vorschläge und Feedback. Erster "Issue-to-Code" KI-Agent: Tabnine ist der erste KI-Code-Assistent, der vollständig in Jira integriert ist, um einen durchgängigen "Issue-to-Code"-Workflow zu ermöglichen.

Tabnine ist der erste KI-Code-Assistent, der vollständig in Jira integriert ist, um einen durchgängigen "Issue-to-Code"-Workflow zu ermöglichen. Implementierung von übergeordneten Issues: Übergeordnete Issues können wie ganze Jira-Stories, Bugs und Tasks direkt über Tabnine implementiert werden. Eine detailliertere Unterstützung für untergeordnete Issues folgt in Kürze.

Übergeordnete Issues können wie ganze Jira-Stories, Bugs und Tasks direkt über Tabnine implementiert werden. Eine detailliertere Unterstützung für untergeordnete Issues folgt in Kürze. Kontextbezogene KI-Code-Vorschläge: Tabnine nutzt Jira-Issue-Details (Text in Titel und Beschreibung) und den lokalen Projektkontext, um genauere und relevantere Code-Empfehlungen zu liefern.

Tabnine nutzt Jira-Issue-Details (Text in Titel und Beschreibung) und den lokalen Projektkontext, um genauere und relevantere Code-Empfehlungen zu liefern. Nahtlose Jira-Integration: Einfache Einrichtung mit Jira, wobei alle Benutzerberechtigungen berücksichtigt werden und nur zugewiesene Issues zugänglich sind.

Einfache Einrichtung mit Jira, wobei alle Benutzerberechtigungen berücksichtigt werden und nur zugewiesene Issues zugänglich sind. Enterprise-Ready Konfiguration: Für Tabnine Pro- und Enterprise-Kunden ohne zusätzliche Kosten verfügbar und mit admin-gesteuerter Bereitstellung für Enterprise-Nutzer.



Die automatisierten Agenten bauen auf den jüngsten KI-Fortschritten von Tabnine auf, darunter der KI-Test-Agent und der Onboarding-Agent, die einige der wichtigsten, aber zeitaufwändigsten Aufgaben automatisieren.

Ausführlichere Informationen sowie Demos, wie man Tabnine mit Jira verbindet, wie man ein Jira-Issue implementiert und vieles mehr ist im Tabnine-Blog nachzulesen.

Über Tabnine

Tabnine unterstützt Entwicklungsteams jeder Größe dabei, Künstliche Intelligenz (KI) zu nutzen, um den Softwareentwicklungszyklus zu beschleunigen und zu verbessern. Als ursprünglicher KI-Codierassistent wurde Tabnine bereits von Millionen von Entwicklern weltweit eingesetzt, um die Codequalität und die Zufriedenheit der Entwickler mithilfe generativer KI zu steigern. Im Gegensatz zu anderen Programmierassistenten haben Sie bei Tabnine die Kontrolle über die KI. Diese ist umfassend auf Ihr Entwicklungsteam zugeschnitten, privat und sicher (sie läuft problemlos in Ihren kontrollierten Umgebungen), speichert oder trainiert niemals den Code des Unternehmens oder Benutzerdaten und bietet Modelle, die ausschließlich auf Open-Source-Code mit offenen Lizenzen trainiert wurden, um IP-Risiken auszuschließen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter tabnine.com . Gerne können Sie uns auch auf LinkedIn folgen.

Contact

press@tabnine.com

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.