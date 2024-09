Cisco et l’Université d’Ottawa préparent au marché du travail avec des compétences en technologie de l’information et en cybersécurité

Cisco et l’Université d’Ottawa s’allient pour combler l’écart de compétences numériques au Canada

Cisco et l’ Université d’Ottawa unissent leurs forces pour préparer les étudiantes et étudiants en génie à une carrière dans les technologies de l’information (TI).

unissent leurs forces pour préparer les étudiantes et étudiants en génie à une carrière dans les technologies de l’information (TI). La certification réseau Associé (CCNA) de Cisco, un titre de compétences reconnu dans le milieu, sera intégrée aux programmes de génie informatique et logiciel de l’Université, et l’entreprise fournira de l’équipement en appui à la recherche en cybersécurité.

Pour combler l’écart des compétences au Canada, le secteur public et le secteur privé doivent établir ensemble un bassin robuste de talents en réseautique, en intelligence artificielle (IA) et en cybersécurité.

OTTAWA, Ontario, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Cisco, un leader mondial en réseautique et en sécurité, et l’Université d’Ottawa ont annoncé aujourd’hui leur partenariat visant à mieux préparer les étudiantes et les étudiants aux carrières en technologies.

Grâce au financement du programme Accélération numérique des pays (CDA), Cisco intégrera sa certification réseau Associé, reconnue dans le milieu, aux programmes de génie informatique et logiciel de l’Université d’Ottawa. La certification en question atteste un vaste éventail de connaissances essentielles pour toutes les carrières en TI – des technologies de réseau à la sécurité, en passant par le développement de logiciels –, prouvant que la personne possède les compétences prisées par les entreprises et nécessaires aux demandes du marché.

« Il est primordial de cultiver un fort bassin de talents pour l’avenir du Canada, d’autant plus que nous nous efforçons de maintenir notre position de leader dans des domaines clés comme la cybersécurité et l’IA, explique Wayne Cuervo, directeur, bureau de l’impact numérique de Cisco Canada. Grâce à ce partenariat, nous pouvons veiller à ce que les étudiantes et étudiants débutent leur carrière du bon pied, tout en comblant l’écart des compétences numériques au sens plus large. »

Renforcer les capacités dans le numérique au Canada

Le Conseil des technologies de l’information et des communications (CTIC) anticipe anticipe un besoin de 250 000 emplois supplémentaires dans le secteur technologique d’ici 2025. Pour permettre aux entreprises d’innover, de maintenir leur croissance et d’être compétitives à l’international, il faut impérativement résoudre la pénurie d’effectifs qualifiés, ce qui nécessite une collaboration entre les secteurs public et privé pour construire un bassin robuste de talents en réseautique, en IA et en cybersécurité.

« La certification CCNA est le titre de compétences par excellence pour les emplois du secteur des réseaux informatiques », affirme Guy-Vincent Jourdan, professeur à la Faculté de génie et codirecteur du Laboratoire uOttawa-IBM Cyber Range de l’Université d’Ottawa. « C’est un honneur d’être partenaires de Cisco, dont la détermination à perfectionner les compétences s’aligne avec la mission de l’Université de favoriser le succès de la communauté étudiante et de consolider la réputation du Canada en tant que carrefour d’innovation. »

Dans le cadre de ce partenariat, Cisco fournit également de l’équipement au Laboratoire Cyber Range de l’Université en soutien aux initiatives de cyberrecherche. Le Laboratoire Cyber Range est un lieu de formation, d’apprentissage et de recherche unique, où les personnes et les organismes peuvent s’exercer à gérer des crises de cybersécurité dans un environnement réaliste et immersif afin d’apprendre des tactiques de planification, d’intervention, de gestion, d’endiguement et de neutralisation.

L’examen de la CCNA aura lieu en troisième année des programmes de génie informatique et logiciel , dès le trimestre d’hiver 2025.

Compétences numériques pour tous et toutes

Cisco s’engage à fournir un accès inclusif aux formations sur les compétences numériques et à soutenir les personnes qui utilisent la technologie pour enseigner. Avec des programmes comme l’Académie des réseaux Cisco et Accélération numérique des pays, Cisco met à profit sa technologie et son expertise pour créer des occasions de prospérer et appuie le leadership numérique du Canada à l’international. Depuis ses débuts au Canada, l’Académie des réseaux a formé plus de 340 000 Canadiens et Canadiennes au moyen de titres de compétences et de cours reconnus dans le milieu.

À propos du programme Accélération numérique des pays de Cisco

Le programme Accélération numérique des pays (CDA) de Cisco vise à stimuler la numérisation mondiale. L’entreprise collabore actuellement avec des gouvernements nationaux, étatiques et locaux de 50 pays pour accélérer leur plan de numérisation nationale, élaborer conjointement des solutions de pointe et fournir des services bénéfiques à leurs populations, et ce, plus efficacement. Les programmes de CDA de Cisco ont appuyé la création d’emplois nets, ont stimulé la croissance du PIB et ont favorisé des écosystèmes d’innovation.

