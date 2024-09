L’équipe WNBA de Toronto renforce ses ressources avec de nouvelles embauches au sein du bureau de direction

La directrice du marketing et la directrice des revenus rejoignent la franchise

TORONTO, 24 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La franchise WNBA de Toronto élargit son équipe de direction avec l’arrivée de deux professionnelles confirmées aux postes clés de directrice du marketing et de directrice des revenus.



« Le travail d’équipe permet de remporter des championnats sur le terrain et en dehors. Il est donc très important de trouver des coéquipiers qui sont non seulement d’excellents professionnels, mais qui participent également à l’objectif de la WNBA Toronto », a déclaré la présidente de l’équipe, Teresa Resch. « Nous construisons une entreprise et une culture fondées sur l’excellence, l’innovation et le partenariat. Whitney et Lisa sont les personnes idéales pour nous aider à atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés pour notre équipe, notre ville et notre pays.

Whitney Bell apporte plus de 16 ans d’expérience dans la création et le développement de marques de premier plan, telles que Dove et Lyft, qui établissent un lien avec leurs communautés et les inspirent. Son expertise s’étend à un large éventail d’industries, allant de nouvelles entreprises de technologie à des compagnies de biens de consommation emballés. En tant que directrice du marketing, elle supervisera tous les aspects de la gestion de la marque externe de l’équipe, en se concentrant particulièrement sur le lancement du nouveau logo, du nouveau nom et de la nouvelle identité plus tard dans l’année.

Lisa Ferkul a récemment occupé le poste de directrice commerciale chez Golf Canada, après avoir passé plus d’une décennie à la Banque Scotia, où elle a dirigé les activités de commandite de la marque au Canada. Elle a été reconnue au niveau national pour son succès à établir des partenariats dynamiques dans le secteur des entreprises. En tant que directrice des revenus, elle contribuera à la création d’un écosystème de partenaires qui atteindront et toucheront l’ensemble du pays.

« Il y a une telle énergie et une telle attente pour cette équipe », a ajouté Resch. « Notre tâche est de répondre à cette énergie, de satisfaire cette attente et d’assurer le succès que méritent cette ville et ce pays. C’est une année importante pour notre organisation, et je sais que Whitney et Lisa sont prêtes à se lancer et à commencer. »

En mai, Toronto a obtenu la première franchise WNBA en dehors des États-Unis, sous l’égide de Kilmer Sports Ventures et de son président Larry Tanenbaum. L’équipe devrait commencer à jouer au début de la saison régulière 2026.

« L’occasion de participer à l’élaboration et à la mise en valeur de la marque de notre équipe WNBA est incroyablement significative pour moi personnellement. C’est bien plus qu’un travail. C’est l’occasion de construire quelque chose qui occupera une place permanente dans notre communauté et notre pays. Quelque chose à quoi les amateurs restent attachés pendant des générations. Et quelque chose qui a une signification particulière pour les femmes et les filles qui aiment le sport ». – Whitney Bell, directrice du marketing

« Je suis ravie de rejoindre l’équipe incroyablement talentueuse de la WNBA Toronto pour aider à bâtir cette équipe à partir de zéro. En tant que fan passionnée et leader commercial, je suis impatiente de développer un réseau de partenaires qui s’alignent sur nos valeurs et partagent nos objectifs d’améliorer l’expérience des amateurs et de faire grandir le jeu dans notre pays ». – Lisa Ferkul, directrice des revenus.

À propos de la WNBA à Toronto :

En mai 2024, la Women’s National Basketball Association (WNBA) a annoncé son expansion au Canada en accordant à Toronto une équipe d’expansion, la première de la ligue en dehors des États-Unis. La nouvelle équipe, qui sera détenue et gérée par Kilmer Sports Ventures, commencera à jouer lors de la saison 2026 en tant que 14e franchise de la WNBA. Larry Tanenbaum, président de Kilmer Sports Ventures et vétéran de 30 ans dans la création d’équipes de niveau championnat, est également président du conseil des gouverneurs de la NBA et président de Maple Leaf Sports & Entertainment, qui possède les Toronto Raptors de la NBA, les Toronto Maple Leafs de la LNH, le Toronto FC de la MLS et d’autres franchises de sport professionnel. Sous sa direction, les Raptors ont remporté leur premier championnat de la NBA en 2019.

