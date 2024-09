EBC Financial Group demuestra su fuerte presencia en iFX EXPO Asia 2024 en Bangkok

Miembros del equipo de EBC Financial Group y participantes muestran con orgullo merchandising con la marca FC Barcelona en la iFX Expo Asia 2024 en Bangkok, destacando la asociación oficial de la empresa con el emblemático club de fútbol. El equipo de EBC Financial Group se reúne en la iFX Expo Asia 2024 de Bangkok, en representación de su marca y de su asociación con el FC Barcelona. Los participantes en la iFX Expo Asia 2024 hacen cola en el puesto de EBC Financial Group para explorar ofertas y oportunidades de asociación.

EBC Financial Group presentó su experiencia y soluciones financieras en la iFX EXPO Asia 2024, generando un gran interés y formando alianzas nuevas B2B.

SINGAPORE, September 24, 2024 /EINPresswire.com/ -- EBC Financial Group concluyó con éxito su participación en iFX EXPO Asia 2024, el principal evento B2B de comercio en línea del mundo, que reunió a más de 3.500 líderes de la industria, expertos y profesionales de más de 1.600 empresas durante tres días de networking, intercambio de conocimientos y creación de nuevas oportunidades de negocio. Celebrado del 16 al 18 de septiembre en el prestigioso Centara Grand & Bangkok Convention Centre, el puesto del EBC Financial Group se reconoció por los responsables del evento como el mejor puesto de la exposición, convirtiéndose en un importante centro de atención para los asistentes deseosos de explorar las innovadoras soluciones financieras y las asociaciones B2B de la empresa.

Récord de afluencia y fuerte interacción del B2B

EBC Financial Group registró una notable afluencia a su stand, donde los asistentes mostraron un gran interés por las avanzadas tecnologías de negociación, los servicios de corretaje y las soluciones financieras a medida de la empresa. A lo largo de los tres días que duró el evento, el equipo de EBC se puso en contacto con numerosos intermediarios financieros, innovadores en tecnología financiera y posibles socios comerciales, y recibió un gran número de consultas que pusieron de manifiesto la creciente demanda de los servicios del grupo en toda la región Asia-Pacífico.

La gran afluencia de público al puesto fue un testimonio de la creciente influencia del EBC Financial Group en el sector, ya que los asistentes estaban deseosos de saber más sobre las soluciones de la empresa diseñadas para hacer frente a los retos específicos a los que se enfrentan los traders e inversores modernos. La exposición proporcionó una excelente plataforma para discutir oportunidades de negocio, lo que dio lugar a valiosas conexiones B2B y posibles asociaciones.

Asia: Un centro clave para el crecimiento de fintech

El ecosistema fintech de Asia sigue prosperando, y la iFX EXPO Asia 2024 proporcionó un marco ideal para que EBC Financial Group destacara su experiencia e innovación en la región. La dirección de la empresa subrayó la importancia de adaptarse a la rápida evolución del panorama del comercio en línea y la tecnología financiera.

El mercado mundial de plataformas de negociación en línea se valoró en 8.900 millones de dólares en 2021 y se prevé que alcance los 18.400 millones de dólares en 2031, creciendo a una TCAC del 7,8% de 2022 a 2031. Se espera que Asia-Pacífico sea la región de más rápido crecimiento durante este período, impulsada por el creciente despliegue de plataformas de comercio en línea y un aumento en el comercio autodirigido. Esto convierte a la región en un punto focal para las empresas de tecnología financiera, y EBC Financial Group está bien posicionado para aprovechar estas oportunidades de crecimiento y ampliar su presencia.

Visión para el futuro

Con el éxito de la iFX EXPO Asia 2024 a sus espaldas, EBC Financial Group está entusiasmado por aprovechar el impulso generado por el evento. La empresa mantiene su compromiso de impulsar la innovación en el espacio de los servicios financieros y espera ampliar sus alianzas y su influencia en toda la región. A medida que el mundo del comercio en línea sigue evolucionando, EBC Financial Group está preparado para liderar la oferta de soluciones financieras avanzadas centradas en el cliente.

Acerca de EBC Financial Group

Fundado en el prestigioso distrito financiero de Londres, EBC Financial Group (EBC) es conocido por su completa gama de servicios, que incluye corretaje financiero, gestión de activos y soluciones de inversión integrales. EBC ha establecido rápidamente su posición como empresa de corretaje mundial, con una amplia presencia en centros financieros clave como Londres, Hong Kong, Tokio, Singapur, Sídney, las Islas Caimán y en los mercados emergentes de América Latina, el Sudeste Asiático, África y la India. EBC atiende a una clientela diversa de inversores minoristas, profesionales e institucionales de todo el mundo.

Reconocido por múltiples premios, EBC se enorgullece de adherirse a los principales niveles de normas éticas y regulación internacional. Las filiales del EBC Financial Group están reguladas y autorizadas en sus jurisdicciones locales. EBC Financial Group (UK) Limited está regulada por la Financial Conduct Authority (FCA) del Reino Unido, EBC Financial Group (Cayman) Limited está regulada por la Cayman Islands Monetary Authority (CIMA), y EBC Financial Group (Australia) Pty Ltd está regulada por la Securities and Investments Commission (ASIC) de Australia.

En el núcleo del EBC Group se encuentran profesionales experimentados con más de 30 años de profunda experiencia en las principales instituciones financieras, habiendo navegado hábilmente a través de ciclos económicos significativos, desde el Acuerdo Plaza hasta la crisis del franco suizo de 2015. EBC defiende una cultura en la que la integridad, el respeto y la seguridad de los activos de los clientes son primordiales, garantizando que cada compromiso de los inversores se trate con la máxima seriedad que merece.

EBC es el Socio Oficial de Cambio de Divisas del FC Barcelona y ofrece servicios especializados en regiones como Asia, LATAM, Oriente Medio, África y Oceanía. EBC es asimismo socio de «Unidos para vencer a la malaria» (United to Beat Malaria), una campaña de la Fundación de las Naciones Unidas, cuyo objetivo es mejorar los resultados sanitarios a nivel mundial. A partir de febrero de 2024, EBC apoya la serie de compromisos públicos «Lo que realmente hacen los economistas» (What Economists Really Do) del Departamento de Economía de la Universidad de Oxford, que desmitifica la economía y su aplicación a los principales retos sociales para mejorar la comprensión y el diálogo públicos.

