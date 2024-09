Communiqué de presse

Les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) choisissent Eviden pour déployer de bout en bout des systèmes de communication ferroviaires critiques de nouvelle génération

InnoTrans, Berlin, Allemagne et Paris, France, 24 septembre 2024 - Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui que les Chemins de Fer Luxembourgeois (CFL) ont choisi les solutions de communication ferroviaire critique de nouvelle génération d'Eviden pour moderniser leur réseau GSM-R de salle de commande et de contrôle et maximiser la sécurité et l'efficacité opérationnelle de leurs opérations ferroviaires.

La solution sera pleinement opérationnelle d'ici la fin de l'année 2026. Il s'agit de l'un des premiers projets commerciaux MCx en Europe déployé par une compagnie ferroviaire, et d'une première étape vers le FRCMS (Future Railway Mobile Communication System), la future norme internationale sans fil pour les communications et les applications ferroviaires.

La solution choisie par CFL est basée sur une solution 3GPP innovante et standardisée pour l'amélioration de la gestion numérique des chemins de fer. L'équipe d'experts d'Eviden a adapté cette technologie aux besoins de CFL, en s'assurant que le système MCx interopère avec le PBX, le Wi-Fi, les MNO 4G/5G et le GSM-R. La solution intègre Lifelink qui comprend la suite d'applications MCx, la cybersécurité, un enregistreur vocal et un système de dispatching.

CFL a transporté environ 28,7 millions de passagers en 2023 et a déplacé 2,303 millions de tonnes-km l'année dernière. Elle emploie plus de 5 000 personnes, ce qui en fait le plus grand employeur du pays au Luxembourg.

Lionel Toullier, Global Head of Critical Communication Solutions, Eviden, Atos Group, a déclaré : " Eviden a été choisi parce que nous avons été en mesure d'offrir à CFL une solution avancée et de bout en bout qui modernise leur ancien système de dispatching et intègre les solutions innovantes MCx d'Eviden. D'autres mises à jour du système sont prévues à l'avenir, conformément aux normes les plus récentes, afin d'assurer à CFL des progrès continus en matière de sécurité ferroviaire. "

Mathieu Perrus, Service Ingénierie Infrastructure, Division Télécommunications, Société Nationale des Chemins de Fer Luxembourgeois, a déclaré : "Ce projet nous permettra de franchir une nouvelle étape en devenant l'une des premières sociétés ferroviaires européennes à déployer un système de communication critique de nouvelle génération (MCx). Notre objectif est de mettre en œuvre ces solutions dans l'ensemble de nos chemins de fer nationaux, conformément aux normes industrielles en constante évolution."

***

À propos d’Eviden1

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Zohra Dali - zohra.dali.external@eviden.com - +33 (0) 6 71 92 71 87

Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024





Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.