Communiqué de presse

La RATP choisit les solutions TETRA Radio embarquées d'Eviden pour équiper ses métros et tramways

InnoTrans, Berlin, Allemagne et Paris, France - 24 septembre 2024 - Eviden, la ligne d’activités du groupe Atos leader dans le digital, le cloud, le big data et la sécurité, annonce aujourd'hui avoir remporté l'appel d'offres de la RATP1 pour équiper ses rames de métro MP14 et futurs MF19 ainsi que les tramways TW20 de la régie de transport parisienne avec des systèmes de communication radio TETRA entre le poste de commande centralisé de la ligne et les différents matériels roulants. Le contrat porte sur 132 équipements radio, avec une option pour 800 équipements radio, sur une période maximale de 8 ans.

La RATP est un partenaire de longue date d'Eviden. La régie a déjà équipé sa précédente flotte de métro avec la technologie radio embarquée TETRA d’Eviden. Cette fois-ci, le plus grand défi de la RATP consiste à moderniser son réseau d'infrastructures de transport et d'étendre certaines lignes avec du nouveau matériel roulant afin d'accueillir plus de passagers en toute sécurité. De manière concrète, la solution jouera un rôle central dans la modernisation des systèmes radio embarqués existants de la RATP, garantissant leur viabilité à long terme, sachant que ces derniers exigent de plus en plus de puissance de calcul pour les services voix/données et sécurité/sûreté, avec la contrainte d’occuper le moins d’espace possible à bord.

Ce projet marque l'une des dernières utilisations de cette technologie par la RATP, qui se prépare à une refonte technologique importante de son parc de métro à partir de 2035. Les rames de métro MP14 et les futurs MF19, ainsi que les tramways TW20, sont développés par Alstom, un autre partenaire clé d'Eviden.

Valérie Petat, responsable des systèmes et services industriels, systèmes critiques, chez Eviden, groupe Atos, a déclaré : " Cette nouvelle collaboration souligne la confiance de longue date de la RATP dans la technologie et l'expertise d'Eviden dans le secteur ferroviaire. Nous sommes convaincus que ce partenariat renforcera notre position de partenaire privilégié pour les futurs grands projets de la RATP".

La solution Eviden choisie par la RATP intègre la gamme suivante de services radio voix-données embarqués :

- le système MAV (moyens audiovisuels) pour les lignes de métro automatique.

- le service Radio Driver Metro pour les lignes manuelles.

- le service de tramway TETRA (TErrestrial Trunk Radio).

***

Note aux rédacteurs :

TETRA : système de radiocommunication mobile évolutif et sécurisé

Les radios fournies sont basées sur la technologie TETRA. TETRA est une norme de radio mobile numérique à ressources partagées développée pour répondre aux besoins des utilisateurs traditionnels de la radio mobile professionnelle (PMR) en termes de performance, de disponibilité, de sécurité et de sûreté. Son architecture évolutive permet des déploiements de réseaux économiques allant de la couverture locale d'un seul site à la couverture nationale d'une zone étendue de plusieurs sites.





À propos d’Eviden2

Eviden est un leader technologique de nouvelle génération, spécialiste d’une transformation numérique fiable, durable et basée sur les données, qui dispose d’un solide portefeuille de technologies brevetées. Son positionnement de leader mondial dans le calcul avancé, la sécurité, l'IA, le cloud et les plateformes numériques lui permet de fournir une expertise approfondie pour l’ensemble des secteurs d’activité, dans plus de 47 pays. En rassemblant 47 000 talents de classe mondiale, Eviden élargit les possibilités offertes par les données et la technologie sur le continuum numérique, dès aujourd'hui et pour les générations à venir. Eviden est une société du groupe Atos qui réalise un chiffre d'affaires annuel d'environ 5 milliards d'euros.

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec environ 92 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 10 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 69 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Contact presse

Zohra Dali - zohra.dali.external@eviden.com - +33 (0) 6 71 92 71 87

RATP : Régie Autonome des Transports Parisiens, est l'entreprise publique française qui exploite les systèmes de transport public. Elle dessert principalement l'agglomération parisienne et est responsable de l'exploitation de la plupart des transports publics de la ville.



Les activités Eviden regroupent les marques suivantes: AppCentrica, ATHEA, Cloudamize, Cloudreach, Cryptovision, DataSentics, Edifixio, Energy4U, Engage ESM, Evidian, Forensik, IDEAL GRP, In Fidem, Ipsotek, Maven Wave, Profit4SF, SEC Consult, Visual BI, Worldgrid, X-Perion. Eviden est une marque déposée. © Eviden SAS, 2024







Pièce jointe

Legal Disclaimer:

EIN Presswire provides this news content "as is" without warranty of any kind. We do not accept any responsibility or liability for the accuracy, content, images, videos, licenses, completeness, legality, or reliability of the information contained in this article. If you have any complaints or copyright issues related to this article, kindly contact the author above.